Окклюдер для операции Тане Ведерниковой оплачен

Автор: Татьяна Лобанова

26 ноября на сайте Русфонда, в газете «Восточно-Сибирская правда» и в эфире ГТРК «Иркутск» мы рассказали историю двенадцатилетней Тани Ведерниковой из Иркутска. У девочки врождённый порок сердца – дефект межпредсердной перегородки, уже развиваются осложнения. Тане необходима срочная эндоваскулярная операция, которую готовы сделать в Иркутской областной клинической больнице. Саму операцию проведут по квоте, но надо оплатить специальный имплант – окклюдер, с помощью которого закроют дефект в сердце. А у родителей девочки нет таких денег. Рады сообщить: вся необходимая сумма (242 799 руб.) собрана. Александр, папа Тани, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

И вот ещё новости.

98 наших читателей, 1519 телезрителей оказали исчерпывающую помощь (650 944 руб.) трём тяжелобольным детям – очередникам Иркутского бюро Русфонда.

Оплачены: лечение прогрессирующей миопатии Дюшенна (мышечной дистрофии) Глебу Донцову (2 года, Нижнеудинский район, 199 200 руб.); инсулиновая помпа и расходные материалы к ней Косте Трушину (13 лет, Усть-Илимск, 208 945 руб.).

Помогли: N. Reichenbach, Sofia (оба – Германия), Ольга (Таиланд), Николай Сергеевич Березовский (Бурятия), Андрей, Даша, Павел Стасевич, Татьяна, Тая (все – Новосибирская обл.), Александр (Санкт-Петербург), Александр, болельщики хоккейного клуба «Динамо» (Москва) в рамках проекта «Победа», Василиса, Марина, Никита, Святослав, Татьяна Козлова (все – Москва), Алексей Александров, Алёна, Анастасия, Борисовна, В.О. Понамарчук, Владимирович, Дарья, Евгений Кофман, Иркутск, Мария, Михаил, Наталья, Оксана, Чича, Юлия, Юлия Г. (все – Иркутская обл.). Спасибо!