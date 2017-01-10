+ добавить комментарий

Фактор роста

Саве Осипову необходимы инсулиновая помпа и расходные материалы к ней

Автор: Татьяна Лобанова

Мальчику 13 лет, десять из них он страдает сахарным диабетом. Болезнь протекает очень тяжело. Сава уже несколько раз оказывался в реанимации в состоянии, близком к коме, развиваются опасные осложнения: у мальчика поражена печень. Но для самого Савы самое страшное то, что он перестал расти, – это тоже последствие болезни. Сильные скачки сахара не удаётся укротить ни строгой диетой, ни семью уколами инсулина в день. Спасти мальчика поможет инсулиновая помпа.

Автор фото: Валерия Алтарева

Раньше Сава занимался дзюдо – почти семь лет. С большим желанием и вполне успешно. Но когда в десять лет вдруг перестал расти – бросил. Тренер тогда звонил маме, настойчиво звал вернуться, но Сава не пошёл, не уговорили. «Если ты сверстнику по грудь, ты 134 сантиметра, а он – за 160, какая борьба? Какие соревнования?» – аргументирует Савелий. И он записался на спортивную акробатику, ещё стал учиться игре на гитаре. Насчёт музыки мама подсказала: «Если проблема с ростом, будем гитарой девчонок удивлять».

Сава с младенчества много болел: тяжёлые простуды, бронхиты, в год врачи диагностировали у него бронхиальную астму – «наследство от папы», говорит Алевтина, мама Савы.

– Сын так часто болел, что в нашей Шелеховской райбольнице нам даже палату «забронировали» – старались не занимать, мы несколько раз за осень-зиму туда попадали, – вспоминает Алевтина.

К трём годам Сава немного окреп, его отдали в детский сад, но ему там не нравилось, долго не мог привыкнуть.

– Как ни приду за ним, плачет, – рассказывает Алевтина. – Воспитатели успокаивали: да они все плачут, ничего. Но через две недели я заметила, что сын стал писаться, давно уже не было такого, повела Саву к врачу. Обследовали почки, но ничего не нашли. Врач, которая делала УЗИ, подсказала: неплохо бы у ребёнка проверить сахар.

Анализ показал, что сахар в крови у Савы выше нормы в три раза. Врачи дали направление в Иркутск, в государственную областную детскую клиническую больницу (ИГОДКБ).

– Я не знала тогда, что такое диабет. Мы и в Иркутск не сразу поехали, а только через неделю. Врачи ругали меня: «Ребёнок столько времени с высоким сахаром ходит, вы что!» А мне никто не сказал, что надо срочно, что это опасно, – рассказывает Алевтина.

Саве поставили диагноз «сахарный диабет 1 типа», подобрали дозу инсулина, выписали домой и сказали каждые полгода приезжать на лечение. Детский сад пришлось оставить – надо было учиться жить с диабетом: ежечасные измерения сахара и уколы инсулина по шесть-семь раз в день. Вскоре с этими проблемами Алевтине пришлось справляться самой. Когда Саве было четыре года, от них ушёл папа.

Иногда сахар у Савы был очень высоким, в такие моменты глюкометр выдавал ошибку – это означало, что уровень сахара выше 30 единиц (при норме не более 5,5). Тогда мама подкалывала Саве инсулин, сахар опускался до 25, становилось лучше. Если укол не помогал, у мальчика начиналась сильная рвота, изо рта появлялся запах ацетона. Алевтина срочно вызывала «Скорую», нужно было в больницу, в любой момент ребёнок мог впасть в кому. Несколько раз Сава оказывался в реанимации.

Последний раз это было летом 2015 года. А предыдущий случай был самым обидным: в 2013 году он с классом поехал на экскурсию в Санкт-Петербург. В поезде Сава съел что-то «вкусное» и потом все дни смотрел на город из окна реанимации питерской детской больницы № 19.

– Теперь он старше: ест по часам, не пропускает уколы. Когда сын в школе, отправляет мне смс, сколько сахар. Если от него вовремя нет сообщения, я с работы напоминаю ему: «Кровь?» – рассказывает мама Савы. – И о младшей сестрёнке Владе заботится, как взрослый, гуляет с ней.

Сейчас их уже четверо: муж Алевтины Владимир стал для Савы настоящим папой, в семье подрастает маленькая Влада.

Последнее обследование показало, что у Савы развиваются осложнения: увеличена печень. Отставание в росте врачи тоже связывают с диабетом, нарушением в работе эндокринной системы. И рекомендуют как можно скорее установить Саве инсулиновую помпу. Это поможет стабилизировать показатели сахара. И мальчик снова начнёт расти. Но на помпы за счёт бюджета в области очень большая очередь. А купить помпу у Савиных родителей нет возможности.

Заведующая отделением эндокринологии ИГОДКБ Ольга Дик (Иркутск): «Сахарный диабет Сава переносит очень тяжело. Уровень сахара нестабилен, часто бывает сверхвысоким, что угрожает жизни ребёнка. Мальчика необходимо как можно скорее перевести на помповую инсулинотерапию».

Цена инсулиновой помпы и расходных материалов к ней 209 115 руб. Читатели Русфонда собрали 22 964 руб. Не хватает 186 151 руб.

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