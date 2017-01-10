+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда: 10 января 2017

Общество

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Планета на кончиках пальцев

Тактильный глобус передали незрячим детям из школы-интерната иркутские волонтёры

Автор: Ольга МУТОВИНА

Чуть больше 15 часов потребовалось заместителю генерального директора Иркутского художественного музея Наталье Гончаренко, чтобы собрать сумму, достаточную для покупки нового тактильного глобуса в школу-интернат № 8 для слепых и слабовидящих детей. Вечером 22 декабря Наталья Валерьевна разместила сообщение в социальной сети, уже на следующий день поступившими от неравнодушных людей средствами она оплатила покупку в специализированном интернет-магазине, 28 декабря курьер доставил глобус в Иркутск. И перед самым Новым годом ребятишки получили ценный подарок.

Земля – круглая, на ней есть материки и океаны, а ещё горы и впадины. Теперь эту простую истину по-настоящему усвоили незрячие воспитанники школы-интерната. Усвоили, опираясь не на абстрактные объяснения и собственную фантазию, а смогли ощутить все выпуклости и впадины земного шара кончиками пальцев. Как это ни парадоксально звучит, до настоящего времени слепые дети изучали географию без глобуса. 

Старая модель земного шара, которая прослужила школьникам больше 50 лет, настолько износилась, что её пришлось убрать на дальнюю полку. О порывы и потёртости слепые дети могли поранить нежные подушечки пальцев. Тактильные поверхности – так эту часть руки, которая незрячим заменяет глаза, называют педагоги.

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Отреставрировать модель старого глобуса вызвались специалисты Союза художников и ремесленников Прибайкалья
Автор фото: Наталья Гончаренко

«Огромная благодарность Наталье Гончаренко и всем, кто причастен к этому событию! Глобус – большая помощь для нас. На нём дети смогут «увидеть» материки и океаны, градусную сеть. Слабовидящие дети смогут разглядеть ещё и контуры стран. Всё необходимое на этом глобусе есть», – делится впечатлениями от приобретения учитель географии Надежда Козлова.

Надежда Максимовна рассказывает о некоторых особенностях обучения детей с нарушениями зрения. Здоровый ребёнок сам всё увидит, прежде чем учитель успеет начать объяснение. Слепому ребёнку нужно сначала дать информацию, чтобы потом он смог её закрепить, «осматривая» наглядное пособие. Вместе с ученицей 8 класса Таней Яровой педагог демонстрирует, как обычно идёт работа. Учитель напоминает, какой материк сейчас изучают на уроке географии ребята, потом аккуратно своей рукой направляет пальцы девочки к нужному месту на глобусе.

«Вот Евразия, на материке выделяются горы – Уральские. Чувствуешь, как поверхность гор отличается от равнины? Какие выпуклости немного другие?» Девочке ещё предстоит подробно ознакомиться с поверхностью нового предмета, но уже при беглом знакомстве Таня убедилась: глобус – это здорово! 

Чтобы протестировать учебное пособие, пригласили незрячего преподавателя, психолога интерната Виктора Токаревского. «Глобус хорош уже тем, что он есть. Конечно, детям нужно будет привыкнуть к новой фактуре. Поверхность старого глобуса отличается от этой. Но это вопрос одного-двух занятий», – высказал своё впечатление педагог.

Как оказалось, старый глобус списывать со счетов никто не собирается. Наталья Гончаренко рассказала, что, увидев в Сети фотографии истерзанного временем и любопытством маленьких пальчиков пособия, специ­алисты Союза художников и ремесленников Прибайкалья вызвались отреставрировать модель. «Это будет очень хорошо – два глобуса лучше, чем один!» – заключила добрая волшебница Наталья.

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