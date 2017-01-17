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Восточно-Сибирская правда: 17 января 2017

Общество

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Памятные даты

 № 1 из 1
21 января 190 лет назад (1827) в Иркутск приехала жена декабриста Сергея Волконского – Мария Николаевна Волконская. Остановилась в доме купца Ефима Андреевича Кузнецова, городского головы, на Губернаторской улице

335 лет назад (1682) в Иркутске учреждено самостоятельное воеводство. Первым воеводой назначен Иван Евстафьевич Власов.

320 лет назад (1697) верхотурскому воеводе было предписано послать для заселения к Иркутску 500 семей хлебопашцев.

295 лет назад (1722) для народной переписи прибыли в Иркутск из Тобольска князь Гавриил Солнцев и капитан Седаков. Эта народная перепись была обнародована в 1718 г., в Иркутске возымела действие в 1722 г., а окончена во всей Российской империи в 1723 г. Женский пол не вошёл в эту перепись.

125 лет назад (1892) впервые в Иркутске в здании Общественного собрания (ныне Иркутский областной Театр юного зрителя имени А. Вампилова) демонстрировался фонограф Эдисона, посредством которого было воспроизведено несколько пьес и оперных арий.

115 лет назад (1902) в Иркутске состоялся нелегальный съезд ссыльных студентов, на котором обсуждался вопрос о переходе студенческого движения с академических на политические рельсы, чтобы вести борьбу под красным флагом социализма. На съезде присутствовали студенты разных политических ориентаций.

30 лет назад (1987) одна из мелких планет во Вселенной получила имя «Планета Иркутск».

23 января 90 лет назад (1927) организована Иркутская окружная организация Осовиахима (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству), впоследствии областная организация ДОСААФ. Ныне – Российская оборонная спортивно-техническая организация.

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