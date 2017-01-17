+ добавить комментарий

От злых собак и палки не спасли

Скандинавская ходьба на лоне природы обернулась долгим стационарным лечением

Автор: Татьяна СУДАКОВА

Можно только представить то чудесное майское утро в окрестностях речки Каи. Как всегда, Галина Коркина (фамилия изменена) вышла на пешую прогулку, используя для тренировки мышц скандинавскую ходьбу.

Женщина вышла на пешую прогулку, используя для тренировки мышц скандинавскую ходьбу

Вот и дачный посёлок Хуторок. В голове не было ни одной мысли об опасности. И вдруг женщина увидела, как на неё мчатся две большие собаки. Они не стали предупреждающе лаять, а мгновенно сбили её с ног. Уже потом Галину спрашивали: а как же, мол, палки, их было две. Но в том-то и дело, что она даже не успела ими воспользоваться. Возможно, агрессия собак при виде палок только усилилась.

Дальше начался кошмар, который ей до сих пор трудно вспоминать. Псы кусали её за ноги, она пыталась защититься рукой, но это было бесполезно. Хорошо, что мимо проходила девушка, которая не испугалась и буквально оттянула пострадавшую от места беды. Потом вызвали «скорую помощь», почти месяц Галина провела в стационаре, перенесла операцию. Рвано-укушенные раны стали потихоньку заживать, но травма позвоночника, которую она получила при падении, оказалась серьёзной: компрессионный перелом позвонка, правда, без повреждения спинного мозга. Врач назначил ей ношение корсета.

Хозяина злобных собак в садоводстве определили быстро. Он строил на своём участке дом и завёл четвероногих сторожей. Устроил им вольницу, вот и случилась беда. Этому человеку повезло, что уголовное дело на него не завели. В правоохранительных органах посчитали, что «в его действиях отсутствовал умысел на причинение телесных повреждений». А вот ответить рублём ему пришлось, так как Коркина подала иск в Ангарский городской суд, чтобы хозяин собак возместил ей затраты на лечение и компенсировал причинённый моральный вред.

Рассматривая это гражданское дело, суд с истицей согласился. Ответчик должен выплатить ей за лечение и в качестве компенсации морального вреда 115 тысяч рублей. Доводы тридцатилетнего здорового человека, что он не работает, на суд не подействовали. Это его личное дело.