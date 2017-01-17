+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда: 17 января 2017

Общество

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Ядовитая приправа

Приангарье лидирует в Сибири по сбросу загрязнённых сточных вод

Автор: Ирина Овсянникова, Иркутскстат

Из 12 регионов Сибирского федерального округа Иркутская область находится на третьем месте по объёму выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (уступая Красноярскому краю и Кемеровской области), на пятом месте по годовому объёму образовавшихся отходов производства и потребления и лидирует по сбросу загрязнённых сточных вод.

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715 предприятий Приангарья «разбавляют» воздух вредными примесями

Приангарье – индустриально развитый регион. И этим обусловлена традиционно сложная экологическая обстановка, деятельность многих предприятий негативно влияет на окружающую среду. Болевые точки на карте региона известны всем: Братск, Ангарск, Свирск, Усолье-Сибирское, Байкальск и другие. Впрочем, закрытие БЦБК сняло остроту экологической проблемы в Слюдянском районе: вредные выбросы в атмосферу в сравнении с 2005 годом сократились в пять раз, попадание загрязнённых стоков в Байкал – в 14 раз.

Основные «вредители» природы – обрабатывающие производства и предприятия по производству и использованию электроэнергии, газа и воды. Они же, естественно, несут основные затраты, связанные с экологией. Общая сумма текущих затрат на природоохранные мероприятия в 2015 году (данных 2016 года ещё нет) составила 10,3 млрд рублей. Плюс расходы на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды, плата за выбросы загрязняющих веществ (четверть из них – сверхнормативные). Плюс иски и штрафы за нарушение природоохранного законодательства.

Благородное дело охраны природы от человека требует инвестиций. За год – 2,4 млрд рублей, в фактических ценах на 28% больше, чем годом ранее. Источник финансирования – исключительно собственные средства организаций. Такие инвестиции используются в основном для поддержания действующих экологических мощностей. 

Ввод в строй новых объектов невелик. За два года (2014-2015) введены системы оборотного водоснабжения мощностью 161 тыс. куб. м в сутки и 36 установок по сбору нефти, мазута, отходов и мусора с водных акваторий. 

Вода участвует во многих производственных процессах. Отрадно, что постепенно растёт объём оборотной и последовательно используемой воды, за 20 лет – с 68 до 81% общего производственного потребления. Соответственно снижается сброс в водоёмы региона сточных вод – всего и в том числе загрязнённых. В 1995 году природе вернули 1,3 млрд куб. м воды без очистки и недостаточно очищенной. А в 2015-м­ – 0,5 млрд куб. м. По отношению к общему объёму водных стоков это составило соответственно 85 и 63%. При этом доля воды, поработавшей на производство, но не требующей очистки или очищенной до нормативного уровня, возросла с прежних 15 до 37%. 

Такова картина в целом по области. Однако можно назвать целый ряд муниципалитетов, где весь сброс относится к категории загрязнённых вод, хорошо хоть, что сам объём невелик. Но в трёх крупных городах региона очистка воды недостаточно эффективна. Предприятия Братска сбросили 213,6 млн куб. м сточных вод, из них 84% – загрязнённые. В Иркутске и Усть-Илимске сброс превышает 100 млн кубометров, а доля загрязнённой воды – соответственно 99,8 и 94%. 

Радует заметное снижение сброса таких водных «приправ», как ртуть (в 135 раз) и аммонийный азот (почти втрое). Попадание в воду фенола за 20 лет снизилось на 42%, сульфатов, жиров и масел  – на 21–28%, нитратов – на 8%. Однако других примесей в когда-то чистой воде стало больше: фосфора – на 16%, хлоридов и свинца – в 1,6 раза. Но если свинец и ртуть исчисляются килограммами (соответственно 1,4 и 3,1 кг), то многие водные «добавки» – тоннами и даже тысячами тонн. Нитратов, например, – 9,4 тыс. тонн, сульфатов – 54,6 тыс. тонн. 

Свои «приправы» получает и атмо­сфера: 715 предприятий Приангарья «разбавляют» воздух вредными примесями. Число стационарных источников загрязнения – 22,7 тыс., практически все они (95%) имеют нормативы предельно допустимого (ПДВ) или временно согласованного выброса (ВСВ). Из общего количества загрязняющих веществ, отходящих от этих источников, уловлено и обезврежено 79,6% (в 2014 году – 83,9%), в воздух попало 639 тыс. тонн. В том числе 221 тыс. тонн диоксида серы, 185 тыс. тонн оксида углерода, 102 тыс. тонн оксидов азота. И масса специфических загрязняющих веществ: метан (6866 тонн), сажа (4512 тонн), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (3105 тонн), фтористые соединения (1705 тонн). А также аммиак, бензол, толуол, ксилол, скипидар, метиловый спирт, угольная зола ТЭС и другие. 

По отдельным загрязнителям за несколько лет удалось добиться многократного снижения (бензин, дихлор­этан, формальдегид, сероводород, оксид кальция, зола теплоэлектростанций). Но столь же заметно возросли выбросы сажи и метана. 

С задачей очистки вредных веществ лучше других справляются химическое производство, производство прочих неметаллических минеральных продуктов (обезврежено 97-98% загрязнений) и предприятия деревообработки (94%). Но ряд производств, в технологическом процессе которых образуется немало вредных веществ, весомую их часть выбрасывает без очистки, непосредственно в воздух. Это добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (вредный выброс за год – 

71 тыс. тонн), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (113 тыс. тонн), транспорт (47 тыс. тонн).

Неполезные для здоровья атмосферные выбросы «прописаны» по месту «жительства» крупных промышленных производств. Больше всех воздухом с вредными примесями дышат ангарчане. На Ангарское городское муниципальное образование приходится почти треть областного объёма вредных выбросов (202,4 тыс. тонн). В Братске выброшено 118,3 тыс. тонн. Воздух областного центра поглотил 73,5 тыс. тонн вредной приправы. По 32–37 тыс. тонн грязных выбросов попало в воздух от предприятий Усть-Илимска, Усть-Кутского МО, Шелеховского района. С недавних пор, в связи с добычей нефти, в этот список попал и Катангский район. А в Усолье-Сибирском, напротив, по причине больших производственных проблем градообразующего предприятия наблюдается снижение вредных выбросов с 37 тыс. тонн в 2000 году до 22,3 тыс. тонн. 

Для уменьшения вредного воздействия на атмосферу ведётся постоянная работа. Правда, нацеленные на это мероприятия, как правило, выполняются не в полной мере, обычно на 82–85%. В 2015 году – 98%, из 57 предусмотренных мероприятий фактически проведено 56. Количество мероприятий было небольшим (в иные годы их число доходило до 200 и более), однако предусмотренные меры оказались достаточно эффективными. Каждое из них снизило вредные выбросы в среднем на 70 тонн в год, а в общей сложности – на 3,9 тыс. тонн, вполне достойный результат в сравнении с предыдущими итогами. Но в истории были времена, когда борьба с вредными выбросами давала куда более ощутимый эффект: в 1997 и 2001 годах удалось достичь снижения на 15 тыс. тонн. 

Борьба за чистоту воздуха обходится недёшево. В 2015 году на это затрачено 1,2 млрд рублей. Каждая тонна снижения выбросов обошлась в 295 тыс. рублей (в 2014-м – 94 тыс. рублей, 1995-м – 357). Деньги потрачены в основном на совершенствование технологических процессов, повышение эффективности действующих очистных установок.

Нуждается в защите и лес. Ежегодно объём лесовосстановительных работ чуть меньше или превышает 100 тыс. гектаров, в 2015 году – 116,7 тыс. га. В их объёме 17% (прежде – 10–13%) пришлось на посев и посадку лесных культур, эти работы обеспечивают наиболее эффективное восстановление вырубаемых запасов древесины.

Урон наносят вредные насекомые и болезни (ими поражено 45 тыс. га), страдает лес и от неблагоприятных погодных условий, антропогенных факторов. Но главная беда – пожары, от них погибают тысячи гектаров лесных насаждений. Количество пожаров внушительно: от 575 (2004) до 4245 (2003). Огнём повреждаются огромные площади – от 9 до 720 тыс. гектаров в год. В 2015 году зарегистрировано 1534 пожара (из них 72% – по вине населения) на площади 396 тыс. га. За год сгорело и повреждено на корню 10 млн кубометров леса, на тушение лесных пожаров потрачено 261,3 млн рублей.

Экологическое напряжение создают отходы производства и потребления, содержащие вредные вещества. По степени вредного воздействия на человека и природу они распределяются на классы, с первого по пятый, от чрезвычайно опасных до практически неопасных. В огромном объёме накопленных отходов (1662 млн тонн – в хранилищах и накопителях, на полигонах, свалках и других объектах) львиную долю (99,96%) составляют отходы пятого класса опасности, почти не причиняющие вреда. Но оставшиеся незначительные доли процента включают в себя 644,3 тыс. тонн малоопасных отходов, 15,6 тыс. тонн умеренно опасных, 0,04 тыс. тонн высоко опасных и 0,01 тыс. тонн чрезвычайно опасных.

В 2015 году на территории Иркутской области образовалось 120 млн тонн отходов. Захоронению (изоляции в специальных хранилищах для предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду) подвергается незначительная доля отходов (как правило, 1%). Для улучшения экологической обстановки крайне важно рационально использовать эти далеко не полезные отходы. Долгие годы использовалось или обезвреживалось от 14 до 44% образовавшихся за год отходов. Последние три года можно считать прорывом в этом направлении. В 2013 году было использовано и обезврежено 89% отходов, 2014-м – 117%, 2015-м – 130%. После долгого безответственного отношения начался процесс обезвреживания не только образующихся в настоящее время отходов, но и давно накопленных. 

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