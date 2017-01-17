+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда: 17 января 2017

Общество

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Порезал колбасу и собутыльника

В пьяной компании драка с поножовщиной может вспыхнуть мгновенно

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Искать причину конфликта среди людей, напивающихся до чёртиков, непросто. За нож могут схватиться по самому ничтожному поводу. Хотя в этой уголовной истории поводом для пьяной драки оказался… опрокинутый шкаф. Это как же надо напиться, чтобы свалить его на пол! Но именно так и произошло поздним ноябрьским вечером в Мегете.

 № 1 из 1
Подсудимый утверждал, что его приятель сам «наткнулся» на нож

Два собутыльника пировали на всю ивановскую. За спиртным в очередной раз отправился Иван Кривцов (здесь и далее фамилии изменены). Когда вернулся, ноги его уже совсем не держали, вот тогда он и опрокинул шкаф в доме своего приятеля, у которого, кстати, и проживал. 

Словесная перепалка закончилась дракой. Было установлено, что Кривцов первый ударил Владимира Румянова скалкой: метил в голову, а попал по руке. Как объяснял Румянов, он в это время резал колбасу. Ответный удар ножом в живот не заставил себя ждать. Продолжение истории было и вовсе шокирующим. Получив проникающее колото-резаное ранение (с повреждением печени, как потом установили медики), Кривцов никакой боли не почувствовал, видать, сработала алкогольная анестезия. Приятели примирились и спокойненько легли спать. Наутро Румянов увидел, что на животе у собутыльника рана и из неё идёт сукровица. Предложил вызвать «скорую помощь», но тот отказался. Так и ушёл на работу, оставив слабеющего приятеля. Неотложку пострадавшему вызвали уже другие.

В материалах подобных уголовных дел много таких мелких бытовых подробностей, с их помощью суду и приходится восстанавливать реальную картину преступления. Причём алкоголики любят оправдываться тем, что якобы ничего не помнят. Или придумывают подходящие легенды. Вот только не всегда они стыкуются между собой. Так, пострадавший Кривцов вначале пытался убедить, что ножевую рану получил на улице. А подсудимый утверждал, что его приятель сам «наткнулся» на нож.

К своим пятидесяти годам Румянов так и не взялся за ум. Работа грузчиком его не обременяла, а спиртное в рационе было самой необходимой жидкостью. Семейная жизнь не сложилась. Он уже был судим по 111-й статье УК РФ за умышленное тяжкое причинение вреда здоровью. Получил условный срок, эта судимость ещё не погашена. Судей пытался разжалобить фактом, что проживает с матерью-инвалидом и ухаживает за ней. Больше – некому. По приговору Ангарского городского суда он проведёт в колонии общего режима четыре года.

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