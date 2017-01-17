+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда: 17 января 2017

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В долгах как в шелках

Прежде чем давать крупную сумму в долг, надо сто раз подумать

Автор: Татьяна ШУЛЬГИНА

Какими нервами должен обладать человек, который задолжал двум своим кредиторам больше четырёх миллионов рублей? Судя по этой уголовной истории, Павел Бельков (фамилия изменена) имеет стальные нервы. Законопослушные кредиторы несколько лет пытаются вернуть свои деньги, используя все возможности убеждения и морального давления. С этой историей уже дважды разбирались суды, признавая законность требований истцов, столь недальновидно распорядившихся своими деньгами.

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Законопослушные кредиторы несколько лет пытаются вернуть свои деньги, используя все возможности убеждения и морального давления

И вот новое, теперь уже уголовное дело, которое рассматривал Ангарский городской суд. Действия Белькова были признаны умышленными и злостными, потому что он неоднократно имел  возможность хотя бы частично погасить свою задолженность перед кредиторами. Но этого не сделал. Только однажды перечислил им смехотворные суммы: одному – чуть больше шести тысяч рублей, другому – вдвое меньше. Между тем, как выяснил суд, сорокалетний Бельков «имел доход от трудовой деятельности по договору возмездного оказания услуг». И полученная им плата была немалой: 625 тысяч рублей. Он использовал её на нужды, не связанные с погашением долга. Но это ещё не всё.

Опасаясь, что на принадлежащее ему производственное имущество будет наложен арест, подсудимый поспешил от него избавиться. Вырученные за эту операцию 400 тысяч рублей опять же израсходовал по своему усмотрению, забыв о долге. А что же судебные приставы? Они арестовали имущество должника с последующей его реализацией. В результате кредиторы получили скромные суммы: один 146 тысяч рублей, другой – 72 тысячи. После этого должник стал утверждать, что он гол как сокол.

В этом уголовном деле Ангарский городской суд не ставил своей целью обязать подсудимого выплатить долг. По приговору делец получил наказание за то, что злостно и умышленно в течение долгого времени уклонялся от своих обязательств. И это после того, как вступили в законную силу соответствующие судебные акты. За решётку осуждённого не отправили, назначили ему 320 часов обязательных работ, по четыре часа в день помимо основной трудовой деятельности. Теперь он бесплатно занят общественно полезным трудом, который находят ему чиновники местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

А миллионные долги с капающими процентами так и продолжают висеть на Белькове. По всей видимости, этот суд для него не последний.

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