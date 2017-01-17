Попали в яблочко

Автор: Соб. инф.

В Иркутске во Дворце спорта «Труд» с 13 по 15 января прошло первенство области по стрельбе из лука среди юниоров и юниорок 1997–2003 годов рождения, в котором приняли участие 133 спортсмена. Соревнования проводились в классическом и блочном луке.

В классическом луке среди юниоров первенствовали иркутские спортсмены: первое место занял Николай Семёнов, вторым стал Вячеслав Осипов, третье место у Евгения Засыпкина. Среди юниорок в классическом луке золотую медаль завоевала иркутянка из спортивного стрелкового клуба «В яблочко!» Екатерина Белозерцева, второе место заняла представительница Усть-Ордынского Бурятского округа Надежда Батагаева, бронзовым призёром стала Ксения Кучмий из Иркутска.

В блочном луке среди юниоров победил иркутский спортсмен Сергей Попов, второе место занял представитель округа Константин Парфеевиц, третьим стал иркутянин Илья Райс. В блочном луке среди юниорок золотую медаль выиграла иркутянка Дарья Осташкина, второе и третье места заняли спортсменки из Усть-Ордынского Бурятского округа Юлия Ханхасаева и Юлия Логинова соответственно.

В классическом луке в миксе первое место заняла команда спортивного стрелкового клуба «В яблочко!» в составе Екатерины Белозерцевой и Тараса Лузана. Второй стала команда Иркутска в составе Вячеслава Осипова и Екатерины Павликовой. Третье место досталось команде Иркутской областной комплексной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в составе Николая Семёнова и Валерии Гришкевич.

В блочном луке в миксе золотую медаль завоевала иркутская команда в составе Сергея Попова и Дарьи Осташкиной. «Серебро» досталось команде областной детско-юношеской спортивной школы посёлка Усть-Ордынский, в которую входили Константин Парфеевиц и Юлия Логинова. Бронзовую награду выиграла команда муниципальной детско-юношеской спортивной школы посёлка Усть-Ордынский (Даниил Машеев и Юлия Ханхасаева).

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Иркутской области для участия в первенстве России по стрельбе из лука, которое пройдёт в Орле с 12 по 17 февраля.