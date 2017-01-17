+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда: 17 января 2017

Общество

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Голевая феерия

В дебютном матче за «Байкал-Энергию» Евгений Иванушкин отличился шесть раз

Автор: Ника Песчинская

«В матче «Байкал-Энергия» – «Волга» пока выигрывает Евгений Иванушкин», – шутили после первого тайма болельщики, которые 15 января пришли на стадион «Труд». В этот день в Иркутске состоялось три знаковых события. Первое – иркутская «Байкал-Энергия» наконец вернулась на «Труд», ведь все игры первого этапа хоккейной Суперлиги проходили на «Рекорде». Второе – хотя семикратный чемпион мира Евгений Иванушкин прибыл в Иркутск уже несколько дней назад, но только в воскресенье он впервые сыграл за «Байкал-Энергию». А третье – зритель вернулся на трибуны. Таких очередей за билетами в кассы не было несколько лет.

Удивительное и радостное зрелище: очередь, извиваясь змеёй, тянулась через площадь у Дворца спорта «Труд». Сейчас трудно сказать, сколько лет мы не видели такого скопления желающих купить билеты, разве что на матч с футбольным ЦСКА. 

– Конечно, мы не ожидали такого количества зрителей, – говорит заместитель директора ХК «Байкал-Энергия» Леонид Князьков. – Думали, что увеличение будет, но не настолько же. А с другой стороны – что мы могли бы сделать, ведь в «Труде» только три кассы. Людям нужно было покупать билеты заблаговременно, предварительная продажа была открыта. Но, в любом случае, мы с Василием Донских, директором клуба, думаем о возможности организовать дополнительную продажу билетов из микроавтобуса. И обязательно напишите, что касса внутри Дворца спорта тоже работает, люди почему-то стоят на улице, а внутрь не заходят.

Да, переезд на «Труд» вкупе с приходом Иванушкина вызвал настоящий ажиотаж. В этот день на игре побывало 5500 зрителей – против жалкой тысячи на играх первого этапа. Иркутяне принимали ульяновскую «Волгу», которая заняла первое место на Западе. Игра  предстояла сложная, и болельщики уже видели в Иванушкине некоего спасителя, который обязан, подобно Мюнхгаузену, вытащить себя за волосы из «болота» вместе с командой. От таких настроений предостерёг главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин:

–  Иванушкин же не волшебник. Он не один на поле, у нас командная игра. Другое дело, что в психологическом плане его приход поможет другим игрокам обрести уверенность. Ребята, которые не могли себя раскрыть, на фоне его мастерства должны прогрессировать.

Те, кто опоздал на первый тайм, многое потеряли – Иванушкин был просто неподражаем. Этот рослый напада­ющий был заметен всюду: и к своим воротам успевал – подстраховать, но главная его работа была у ворот соперника. Он забивал мячи на любой вкус! На 7-й минуте Евгений открыл счёт, потом реализовал пенальти, а вскоре забил с углового, мощным ударом насквозь прошив стенку защитников «Волги». 

Первый тайм – счёт 5:1 в пользу… Иванушкина. Ведь именно он – автор всех пяти мячей. Кстати, форвард признался, что очень волновался перед этой игрой, даже плохо спал накануне – уж очень ему хотелось проявить себя перед иркутской публикой. И ему это удалось. 

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Чемпионат, по сути, начался с чистого листа, со второго этапа очки будут учитываться по новой
Автор фото: Ника Песчинская

Когда на 48-й минуте матча комментатор объявил по стадиону, что шестой мяч в ворота команды «Волга» забил всё тот же самый Иванушкин, на трибунах раздался дружный смех. В общем, не пора ли чемпиону отдохнуть и дать поиграть остальным? 

Так или иначе, но вскоре отдохнуть Иванушкина «отправляют» хоккеисты «Волги»: после игрового столкновения у Евгения ушиб голеностопа, и тренеры «Байкал-Энергии» решают поберечь  его, а заодно и дать возможность другим проявить себя. Больше во втором тайме Иванушкин не играл, зато показали себя другие, а именно Павел Дубовик и Максим Ширяев. Забивала во втором тайме и «Волга» – в общем, игра стала более напряжённой. В самом конце матча, на 84-й минуте, у иркутян происходит замена вратаря – в игру вступил Максим Негрун. Это его дебют на домашнем стадионе.

– Негрун, Негрун! – скандировали трибуны, как когда-то кричали его отцу. 

И надо же было так случиться, что «Волга» тут же заработала пенальти. Максиму не удалось его отразить.Через три минуты гости забили ещё раз – Негрун огорчён, но в целом нам грех жаловаться на результат. Окончательный счёт матча – 8:4. 

Вячеслав Манкос, главный тренер «Волги», после игры сказал: 

– У нас не получились две основные вещи: реализовать моменты, которые мы создавали, и удержать Иванушкина. Может, не проснулись, слишком рано по нашему времени матч начался. Ну и ваше приобретение сказалось. Если бы не было Евгения, то мы бы со счётом 4:2 выиграли. 

Евгений Ерахтин добавил: 

– Ребята очень серьёзно настраивались на эту игру, все понимали, что «Волга» – это лидер Запада. И в первые минуты играли немного скованно. Благо что теперь в нашей команде есть такой хоккеист, как Иванушкин, который разрядил обстановку. А потом и другие игроки стали бороться за каждый мяч. Хотя в целом мы сегодня могли двигаться и получше. Возможно, сказалось волнение – переехали на «Труд», да и чемпионат, по сути, начался с чистого листа. Ведь со второго этапа очки будут  учитываться по-новой.

Следующая игра с участием «Байкал-Энергии» пройдёт также на «Труде» в среду, 18 января. Начало – в 18 часов. Приятная новость: отныне вход женщинам и детям до 12 лет на игры «Байкал-Энергии» будет бесплатным.

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17.01.2017 в 13:06 — KruZer (гость) :

Время следущей игры поправить надо - не 18:00, а 19:00

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