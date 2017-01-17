Уважаемые садоводы! Иркутский городской клуб «Садовод и огородник» приглашает на занятия по субботам

Пока учёные, чиновники и общественность дискутируют, быть запрету на вылов байкальского омуля или нет, этот товар остаётся ходовым на рынках в Листвянке и Иркутске...

Второй год «Восточка» следит за судьбой семьи украинских беженцев, потерявшей при трагических обстоятельствах своего кормильца. 40-летний Виталий Пилипенко приехал с супругой и двумя...

«Дом Рассушина в опасности, его снесут вместе с обгоревшим доходным домом Пророковой и построят на их месте многоэтажки» – такие разговоры снова и снова возникают вокруг двух пустующих памятников на...