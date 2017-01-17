О проведении торгов

Организатор торгов – конкурсный управляющий Слайковский Дмитрий Гамлетович (ИНН 380500467410, СНИЛС 071-380-787 64, адрес для корреспонденции управляющему:

665730, Иркутская обл., г. Братск, ул. Пирогова, д. 1/2, кв. 7, тел. 8-902-579-68-55, e-mail: dima55568@mail.ru), член Ассоциации «ВАУ «Достояние» (ОГРН 1117800013000, ИНН 7811290230, адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, оф. 315), действующий на основании решения от 10.12.2015г. и определения от 12.01.2017г. Арбитражного суда Иркутской области по делу А19-7351/2015, сообщает о проведении открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Термо-Шилд Байкал» (ИНН 3811081623, ОГРН 1043801541850, КПП 381101001, место нахождения: 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 250а, кв. 15). Место проведения торгов – www.aukcioncenter.ru (далее – ЭТП), предмет торгов:

Лот № 5. Транспортное средство МАЗ 54322. Седельный тягач, идентификационный номер отсутствует, регистрационный номер М534РА38, год выпуска 1987. Начальная цена – 58500 руб.

Лот № 6. Транспортное средство МАЗ 5551. Седельный тягач, идентификационный номер XTM555100N0035140, регистрационный номер М354РА38, год выпуска 1994. Начальная цена – 51300 руб.

Лот № 7. Транспортное средство. Автомобиль спецназначения SINOTRUK ZZ5255C, идентификационный номер LZZTBLNB08J022069, регистрационный номер О555СН38, год выпуска 2008. Начальная цена – 425700 руб.

Лот № 8. Транспортное средство. Полуприцеп-цистерна DAEWOO TRAILER, идентификационный номер KMBFA18APNU001136, регистрационный номер АМ477638. Начальная цена – 108900 руб.

Ознакомиться с имуществом можно в период подачи заявок по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 250а, кв. 15, предварительно позвонив организатору торгов (телефон указан выше). Приём заявок – с 10.00 23.01.2017 до 10.00 01.03.2017 г. (время иркутское).

Начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах и действует 5 (пять) дней.

Продажа производится путём поэтапного, не более пяти этапов (срок одного этапа 5 рабочих дней), снижения начальной цены. Величина снижения составляет 10 процентов от начальной цены и действует 5 рабочих дней. Общий период продажи – 25 рабочих дней (5 этапов).

Задатки – 5% от цены периода – должны поступить до конца периода на счёт ООО «Термо-Шилд Байкал» № 40702810718350014101, Байкальский Банк ПАО Сбербанк, г. Иркутск, БИК 042520607, к/с 30101810900000000607, ИНН/КПП банка 7707083893/380443001.

К участию в торгах допускаются заявители, подавшие заявку на ЭТП, содержащую предложение о цене имущества, представившие необходимые документы и своевременно внёсшие задаток не позднее окончания срока приёма заявок на соответствующем периоде. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ и надлежащим образом заверенные копии устава, свидетельства о госрегистрации и постановке на учёт в налоговом органе (для юрлиц); выписка из ЕГРИП, свидетельства о государственной регистрации и постановке на учёт в налоговом органе (для ИП); документы, удостоверяющие личность для физлица; перевод на русский язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени заявителя; документы, подтверждающие внесение задатка, в т.ч. заключённый в письменной форме договор о задатке. Заявка на участие в торгах должна содержать сведения, предусмотренные ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Подведение результатов торгов на ЭТП в дату определения победителя.

С момента определения победителя торгов приём заявок прекращается, торги путём публичного предложения завершаются. Победитель – участник, предложивший наибольшую цену на периоде. Если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведения торгов, победитель тот, кто первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов не позднее 15 дней после оформления протокола о результатах торгов. Оплата по договору купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора на расчётный счёт ООО «Термо-Шилд Байкал», указанный в сообщении. Подробнее – ЭТП «Аукцион-центр» по электронному адресу: http://www. aukcioncenter. ru/index.html.