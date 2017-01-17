Анонсы

18 января, среда. В иркутской Центральной городской библиотеке им. А.В. Потаниной по адресу: ул. Трилиссера, 32, состоится встреча с путешественником, фотографом, писателем, автором серии «Путеводитель по Байкалу» Сергеем Волковым. Тема встречи обозначена как «Всё преходяще, а Байкал вечен». Мероприятие приурочено к Году экологии и пройдёт в рамках библиотечной акции «Экоперсона». Начало в 15 часов.

23 января в секторе краеведческого центра «Наследие» иркутской библиотеки № 5 по адресу: ул. Муравьёва, 2-1, состоится музыкальный лекторий вокальной школы «Ритурнель», тема занятия посвящена Линкольн-центру Нью-Йорка. Начало в 18 часов.