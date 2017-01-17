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Восточно-Сибирская правда
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Клуб «садовод-огородник» проводит ярмарку семян овощей и цветов, семенного картофеля
Ярмарка состоится 20 января и 3 февраля в ДК имени Гагарина с 10 до 17 часов. Остановка «Авиазавод», Иркутск II.
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