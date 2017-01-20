+ добавить комментарий

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Сибирский энергетик: 20 января 2017

Общество

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Большегрузы идут в объезд

Плотину Иркутской ГЭС закрыли для машин, способных увезти более 3,5 тонны

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Проезд грузовиков по плотине Иркутской ГЭС будет запрещён. Соответствующие знаки появятся на обоих въездах на неё до 31 января 2017 года. Как сообщает пресс-служба администрации города, это сделано в соответствии с распоряжением Антитеррористической комиссии Иркутской области. Та, в свою очередь, руководствовалась принятыми правительством России правилами по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса. Они предусматривают запрет на сквозной проезд по дамбам гидротехнических сооружений не только грузового, но и общественного транспорта грузоподъёмностью более 3,5 тонны.

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Ради обеспечения антитеррористической безопасности по плотине Иркутской ГЭС закрывают проезд машин грузоподъёмностью свыше 3,5 тонны. Пока неизвестно, коснётся ли этот запрет общественного транспорта, попадающего в ту же категорию
Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Одним из побочных эффектов диверсии на Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии, совершённой 21 июля 2010 года, стало изменение российского законодательства. В мае 2012 года федеральное правительство приняло правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса. Пункт этого документа под номером 301 гласит: «Сквозной проезд автомобильного грузового и общественного транспорта грузоподъёмностью более 3,5 тонны по плотине (дамбе) гидротехнического сооружения должен быть исключён». 

Однако в тексте содержится оговорка – если объезд находится более чем в 20 км или невозможен по каким-либо иным причинам, то можно обойтись мерами по контролю и досмотру машин из этой категории. Поэтому, в частности, запрет не коснулся Братской ГЭС. По гребню её плотины проходит часть федеральной трассы «Вилюй», а мост в нижнем бьефе, который в советские времена планировали построить в 13-й пятилетке (то есть в 1991–1996 годах), так и не был сооружён. 

А в Новосибирске, к примеру, дело дошло до суда. В конце 2013 года региональная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии терроризму и наложила на работавшего тогда директора Новосибирской ГЭС Виктора Сершуна штраф в 35 тыс. рублей за то, что не были «приняты меры по контролю и досмотру» проезжающих грузовиков. Аргумент о том, что по гребню плотины проходит часть Чуйского тракта – федеральной трассы М-52, тянущейся до границы с Монголией, – не приняла в расчёт ни одна инстанция. В итоге суд встал на сторону прокуратуры: штраф необходимо заплатить. 

Другая дорога федерального значения, М-53 «Сибирь», идёт в обход Иркутска, но в самом городе движение транспорта организовано по плотине первой гидроэлектростанции Ангарского каскада. Поскольку в пределах 20 км от неё находятся три моста, областная антитеррористическая комиссия решила закрыть проезд для грузовиков, способных увезти более 3,5 тонны. 

Определённые ограничения действовали и до этого. Так, с учётом расчётных нагрузок на перекрытия машинного зала они коснулись грузовиков массой более 12 тонн на ось. Как по­яснили «Сибирскому энергетику» на Иркутской ГЭС, их движение через плотину возможно только по согласованию с руководством станции. То есть обычный самосвал «КАМАЗ» о двух осях до 2017 года мог её пересечь, а трансформатор для подстанции «Восточная» пришлось перегружать с помощью штатных кранов – автопоезд с ним весил 240 тонн. 

В техническом проекте Иркутской ГЭС, утверждённом в начале пятидесятых, отсутствовали какие-либо ограничения по весу транспорта. Более того, добавляют на станции, не оговаривалась и какая-либо пропускная способность – предполагалось, что по гребню её плотины будет проходить гужевая дорога, не рассчитанная на большие грузопотоки. 

Сегодня же по ней ездят не только легковушки и небольшие грузовики (те из них, чья грузоподъёмность превышает 3,5 тонны, могут найти объезд – на Академическом мосту в 3,7 км вниз по течению нет ограничений), но и общественный транспорт. Через плотину пролегают три автобусных и пять из девяти троллейбусных маршрутов, действующих в городе. Более того, для «рогатых» это единственная дорога с левого берега на правый, где расположен центр Иркутска. 

Идея проложить маршрут по Академическому мосту обсуждалась, но от неё в городской администрации отказались – слишком велики затраты на прокладку контактной сети. Бесконтакт­ный троллейбус, единственный в своём роде, пока пустили в тестовом режиме только по правому берегу из предместья Марата в посёлок Молодёжный. Но теоретически есть возможность организовать его проезд из левобережных районов. 

Когда верстался номер, в администрации Иркутска ещё не успели подготовить ответ на запрос «Сибирского энергетика» о том, какая судьба ждёт маршруты общественного транспорта. Но на Иркутской ГЭС сообщили, что возможность закрытия для него сквозного проезда по плотине пока не рассматривается. То же касается и переноса контактной сети. «При реконструкции перекрытия машинного зала потребуется изменение маршрутов автобусов и троллейбусов на срок не менее 4–6 месяцев, но это будет вынужденная мера», – добавил собеседник издания. 

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