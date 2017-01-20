+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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Большегрузы идут в объезд
Плотину Иркутской ГЭС закрыли для машин, способных увезти более 3,5 тонны
Проезд грузовиков по плотине Иркутской ГЭС будет запрещён. Соответствующие знаки появятся на обоих въездах на неё до 31 января 2017 года. Как сообщает пресс-служба администрации города, это сделано в соответствии с распоряжением Антитеррористической комиссии Иркутской области. Та, в свою очередь, руководствовалась принятыми правительством России правилами по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса. Они предусматривают запрет на сквозной проезд по дамбам гидротехнических сооружений не только грузового, но и общественного транспорта грузоподъёмностью более 3,5 тонны.
Одним из побочных эффектов диверсии на Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии, совершённой 21 июля 2010 года, стало изменение российского законодательства. В мае 2012 года федеральное правительство приняло правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса. Пункт этого документа под номером 301 гласит: «Сквозной проезд автомобильного грузового и общественного транспорта грузоподъёмностью более 3,5 тонны по плотине (дамбе) гидротехнического сооружения должен быть исключён».
Однако в тексте содержится оговорка – если объезд находится более чем в 20 км или невозможен по каким-либо иным причинам, то можно обойтись мерами по контролю и досмотру машин из этой категории. Поэтому, в частности, запрет не коснулся Братской ГЭС. По гребню её плотины проходит часть федеральной трассы «Вилюй», а мост в нижнем бьефе, который в советские времена планировали построить в 13-й пятилетке (то есть в 1991–1996 годах), так и не был сооружён.
А в Новосибирске, к примеру, дело дошло до суда. В конце 2013 года региональная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии терроризму и наложила на работавшего тогда директора Новосибирской ГЭС Виктора Сершуна штраф в 35 тыс. рублей за то, что не были «приняты меры по контролю и досмотру» проезжающих грузовиков. Аргумент о том, что по гребню плотины проходит часть Чуйского тракта – федеральной трассы М-52, тянущейся до границы с Монголией, – не приняла в расчёт ни одна инстанция. В итоге суд встал на сторону прокуратуры: штраф необходимо заплатить.
Другая дорога федерального значения, М-53 «Сибирь», идёт в обход Иркутска, но в самом городе движение транспорта организовано по плотине первой гидроэлектростанции Ангарского каскада. Поскольку в пределах 20 км от неё находятся три моста, областная антитеррористическая комиссия решила закрыть проезд для грузовиков, способных увезти более 3,5 тонны.
Определённые ограничения действовали и до этого. Так, с учётом расчётных нагрузок на перекрытия машинного зала они коснулись грузовиков массой более 12 тонн на ось. Как пояснили «Сибирскому энергетику» на Иркутской ГЭС, их движение через плотину возможно только по согласованию с руководством станции. То есть обычный самосвал «КАМАЗ» о двух осях до 2017 года мог её пересечь, а трансформатор для подстанции «Восточная» пришлось перегружать с помощью штатных кранов – автопоезд с ним весил 240 тонн.
В техническом проекте Иркутской ГЭС, утверждённом в начале пятидесятых, отсутствовали какие-либо ограничения по весу транспорта. Более того, добавляют на станции, не оговаривалась и какая-либо пропускная способность – предполагалось, что по гребню её плотины будет проходить гужевая дорога, не рассчитанная на большие грузопотоки.
Сегодня же по ней ездят не только легковушки и небольшие грузовики (те из них, чья грузоподъёмность превышает 3,5 тонны, могут найти объезд – на Академическом мосту в 3,7 км вниз по течению нет ограничений), но и общественный транспорт. Через плотину пролегают три автобусных и пять из девяти троллейбусных маршрутов, действующих в городе. Более того, для «рогатых» это единственная дорога с левого берега на правый, где расположен центр Иркутска.
Идея проложить маршрут по Академическому мосту обсуждалась, но от неё в городской администрации отказались – слишком велики затраты на прокладку контактной сети. Бесконтактный троллейбус, единственный в своём роде, пока пустили в тестовом режиме только по правому берегу из предместья Марата в посёлок Молодёжный. Но теоретически есть возможность организовать его проезд из левобережных районов.
Когда верстался номер, в администрации Иркутска ещё не успели подготовить ответ на запрос «Сибирского энергетика» о том, какая судьба ждёт маршруты общественного транспорта. Но на Иркутской ГЭС сообщили, что возможность закрытия для него сквозного проезда по плотине пока не рассматривается. То же касается и переноса контактной сети. «При реконструкции перекрытия машинного зала потребуется изменение маршрутов автобусов и троллейбусов на срок не менее 4–6 месяцев, но это будет вынужденная мера», – добавил собеседник издания.
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