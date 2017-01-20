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Сибирский энергетик: 20 января 2017

Общество

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Четыре пятых

Автор: Алёна Иванова

Приживаемость вновь высаженных лесов в Приангарье составляет более 80%, сообщает министерство лесного комплекса Иркутской области по результатам обследования участков, где проводилось лесовосстановление.

По итогам 2016 года в регионе обследовано около 80 тыс. га территорий, где было проведено комбинированное восстановление, а также предприняты меры по содействию естественному возобновлению лесных культур. 

По данным регионального министерства лесного комплекса, средняя приживаемость лесных культур в Приангарье составила около 82% (однолетних – 81,5%, трёхлетних – 83,4%, пятилетних – 83,2%). Приживаемость растений при комбинированном лесовосстановлении ещё больше – 85% (однолетних – 86%, трёхлетних – 86,2%, пятилетних – 85,2%).

Территории, где деревья прижились успешно, меняют статус: из земель, предназначенных для лесовосстановления, на земли, занятые лесными насаждениями. По итогам прошедшей инвентаризации новый статус получила территория размером130,4 тыс. га. 

На 2017 год намечено дополнение лесных культур и комбинированного лесовосстановления на площади  1,8 тыс. га, а также уход за молодым лесом на территории 20,6 тыс. га.

 

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