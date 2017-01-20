+ добавить комментарий

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Сибирский энергетик: 20 января 2017

Общество

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Без лишних усилий

У иркутян появилась возможность избавиться от старой одежды во время похода за продуктами

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

В некоторых иркутских супермаркетах установили контейнеры для сбора ненужной одежды. Пока ящики, где каждый иркутянин может оставить старые рубашки, куртки и другие вещи, расположены в четырёх разных частях города: на улицах Сухэ-Батора, Ржанова, Советской, а также в ТЦ «Юбилейный». Немного позже возможность передать на благотворительность ненужную одежду появится и у посетителей других отделов известной торговой сети не только в Иркутске, но и в других крупных городах Приангарья.

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Избавиться от ненужных вещей можно прямо в магазине
Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

По словам руководителя благотворительного магазина «Вторник» и автора проекта сбора старой одежды Светланы Первенецкой, идея создания пунктов приёма ненужных вещей пришла ей в голову, когда она заметила, сколько «непонятных» коробок хранится в её доме. «Я поняла, что даже не помню, что там находится, а значит, эти вещи мне не нужны, хотя долгое время занимают жилое пространство».  Эта история, знакомая многим, и подтолкнула женщину к мысли не просто избавиться от «запасов», а сделать это с пользой, отдав на благотворительность. 

Идея эта, конечно, не нова – в Иркутске существуют благотворительные фонды и организации, которые принимают у горожан старую одежду для передачи нуждающимся. Правда, благие намерения многих обрываются, когда выясняется: чтобы избавиться от старых вещей, нужно потратить личное время. Идея установки специальных контейнеров в магазинах появилась с целью предоставить большему количеству людей возможность расстаться с ненужной одеждой. «Это ведь удобно – не ехать куда-то специально, – рассказывают авторы проекта. – Человек может собрать вещи и оставить их перед тем, как заняться покупками.  Каждый, кто воспользуется этой возможностью, становится благотворителем, потому что его вещь будет использована повторно и кому-то принесёт тепло, радость, а кому-то, может быть, даже счастье».

Спрос на повторное использование одежды в Иркутске и за его пределами велик, отмечают те, кто занимается благотворительностью, поэтому можно не беспокоиться, что одежда останется невостребованной. «Стоит отметить, что сегодня вещи для потребителей  очень подешевели, есть несколько брендов, которые специализируются именно на производстве очень дешёвой одежды: она быстро выходит из моды, хотя ещё может годиться для эксплуатации, – отмечает Светлана Первенецкая. – Но в наших контейнерах можно  оставлять одежду, которая очевидно уже не подходит для использования – мы на этом настаиваем. Ей найдётся применение: в приютах для животных постоянно нужна ветошь для подстилок». 

Повторное использование старой одежды и вещей – шаг на пути к экологическому мышлению, утверждают знатоки. Следующий этап –  переработка. Но в этом вопросе Иркутск пока отстаёт от центральных городов России. «В Москве благотворительный магазин «Черити-шоп» установил контейнеры в разных точках города, недавно они отправили большую фуру в Иваново на переработку. В Санкт-Петербурге сеть благотворительных магазинов «Спасибо!» построила свой завод, где из вещей делают утеплитель».

В случае если иркутяне поддержат идею контейнеров для одежды, число ящиков будет увеличиваться. «Всё зависит от объёмов», – говорят представители «Слаты», поддержавшие идею. За первые 20 минут после открытия контейнер в супермаркете, расположенном в здании гостиницы «Ангара», заполнился на треть. 

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У иркутян появилась возможность избавиться от старой одежды во время похода за продуктами

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