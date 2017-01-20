+ добавить комментарий

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Сибирский энергетик: 20 января 2017

Общество

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Ближе к норме

Метеорологи ожидают, что приток в Байкал немного увеличится в сравнении с прошлым годом

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Улучшение обстановки в бассейне Байкала намечается в первом квартале 2017 года. Такое «предварительное предположение» публикует Гидрометцентр России. Синоптики ожидают, что приток в озеро окажется чуть больше, чем за три месяца прошлого года, и, возможно, даже приблизится к норме. А уровень воды в Байкале хоть и опустится ниже отметки, регламентированной правительством России в качестве допустимой, но к началу наполнения в мае окажется выше, чем год назад, – 455,82–455,86 м в Тихоокеанской системе высот.

Экстремальные явления погоды – ключевой глобальный риск 2017 года. Такой вывод содержится в докладе, который 11 января опубликовал Всемирный экономический форум. По степени вероятности экстремальные явления погоды, до того три года подряд занимавшие второе место в пятёрке основных рисков, впервые стали первыми. При этом они обогнали массовую вынужденную миграцию, которую считали главной угрозой для мира в 2016 году. На третьем месте стоят масштабные природные катастрофы, за ними следуют терроризм и массовое хищение информации и персональных данных. 

По степени влияния экстремальные засухи или наводнения, правда, уступают использованию оружия массового поражения как глобальному риску. Но если брать этот критерий, то на долю природных факторов приходятся четыре из пяти угроз мировой стабильности. Это не только экстремальные явления, но и нехватка воды, катастрофы естественного характера и провал международной климатической политики. 

Комментируя доклад, метеорологи подтверждают слова экономистов. Для Северного полушария Земли прошлый год стал самым тёплым за всю историю регулярных наблюдений за погодой, берущую начало в 1891 году. В любой его точке на суше средняя температура воздуха впервые превысила норму. Ниже неё она была разве что в отдельных акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России температура также держалась выше средних многолетних значений, но прошлый год занимает третье-четвёртое место в списке самых тёплых в метеорологической летописи. При этом в Восточной Сибири и Забайкалье был дефицит осадков. 

Ситуация с Байкалом – частный случай того, что происходит с климатом по всей планете. Как отмечают в Росгидромете, с середины девяностых «в результате естественных колебаний гидрометеорологических условий» на прилегающей к озеру территории отмечается снижение годового количества осадков. Как следствие, снижается и приток воды в него. Наихудшим в этом смысле был 2015 год: средний приток за 12 месяцев составил 1120 кубометров в секунду при норме около 1900 кубов ежесекундно. 

В прошлом году гидрологическая обстановка несколько улучшилась. Количество осадков увеличилось до 60–85% от средних многолетних значений. Приток в Байкал в различные месяцы составлял 70–80% нормы, так что с мая по сентябрь его уровень увеличился на 79 см. К концу сентября он достиг 456,5 м в Тихоокеанской системе высот. То есть середины между минимальной и максимальной отметками, которые правительство России в 2001 году установило как допустимые при хозяйственной деятельности на берегах озера. Сбросные расходы Иркутской ГЭС в тот момент составляли 1300 кубометров в секунду. На этом уровне они, за несколькими исключениями, держатся с осени 2014 года. 

В таком же режиме станция работает и сейчас. И будет работать как минимум до 2 февраля – таково решение Енисейского бассейнового водного управления. Сбросные расходы вряд ли увеличатся до мая 2017 года, когда начнётся наполнение Байкала. При этом в первом квартале, прогнозируют в Гидрометцентре России, пониженный приток сохранится, но всё равно будет выше, чем год назад. Так, ожидается, что в январе он в среднем составит 50–250 кубометров в секунду при том, что в прошлом году он был 150 кубов ежесекундно, а норма достигает 319 кубометров в секунду. Предварительный прогноз на первый квартал – 180–380 кубометров в секунду при норме 369 кубометров в секунду. В среднем за первые три месяца 2016 года в Байкал ежесекундно поступало 255 кубов воды. 

Уровень озера в то же время составляет 456,1 м ТО. Это данные Енисейского бассейнового водного управления за 19 января. Синоптики предполагают, что к 1 февраля он, в зависимости от погоды, снизится до 456,05–456,08 м­ ТО. А ближе к концу месяца достигнет отметки 456 м ТО. 

Учитывая непростую гидрологическую и водохозяйственную обстановку в бассейне Байкала, российское правительство «разрешило» уровню озера в 2017 году опускаться ниже неё. По прогнозу на 1 марта вода в нём будет находиться на отметке 455,96–455,99 м ТО. К 1 мая, когда обычно начинается наполнение Байкала, она опустится до 455,82–455,86 м ТО. Кстати, в конце апреля 2015 года уровень озера составлял 455,86 м ТО. Однако нынешний год в плане гидрологии обещает быть куда более благоприятным, чем позапрошлый. 

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