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Сибирский энергетик: 20 января 2017

Общество

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С 50-летним юбилеем поздравляем Евгения Владимировича СТРЕЛКОВА, главного инженера Усть-Илимской ГЭС!

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В энергетике Евгений Владимирович с 1991 года, прошёл все ступени от электромонтёра по обслуживанию и ремонту средств защиты и автоматики на высоковольтных линиях электропередачи до главного инженера крупнейшей гидроэлектростанции – а это серьёзная жизненная и профессиональная школа.   

Все, кому приходилось взаимодействовать с главным инженером по производственным вопросам, отмечают, что это Специалист и Руководитель с большой буквы. Эрудиция,  огромный багаж знаний оборудования, сооружений, нормативной документации, умение чётко расставлять приоритеты, объединять коллектив и добиваться поставленных целей вызывают огромное уважение.

При непосредственном участии главного инженера реализуются проекты по повышению надёжности и эффективности производства, глобальной реконструкции станционного оборудования. Прекрасное знание Усть-Илимской ГЭС, особенностей её эксплуатации позволяет Евгению Владимировичу быстро находить решение самых сложных производственных вопросов.

Но «не производством единым» жив человек. За безукоризненным и строгим внешним обликом скрываются  настоящая человеческая теплота и отзывчивость, креативность, хорошее чувство юмора.  

Евгенией Владимирович! Мы поздравляем Вас с юбилейным днём рождения. Желаем Вам здоровья, активной плодотворной работы, достижения любых поставленных целей, семейного благополучия!

Коллектив Усть-Илимской ГЭС

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С 50-летним юбилеем поздравляем Евгения Владимировича СТРЕЛКОВА, главного инженера Усть-Илимской ГЭС!

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