+ добавить комментарий

Экономия по технологии

Проект снижения затрат на техприсоединение принёс Центральным электрическим сетям ОАО «ИЭСК» награду в конкурсе «Базового элемента»

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Команда Центральных электрических сетей ОАО «ИЭСК» заняла второе место в одной из номинаций конкурса «Производственная система: лучший проект и эталонный участок» среди компаний из группы «Базовый элемент». Итоги были подведены в конце декабря 2016 года. Высокий результат Центральным электрическим сетям принёс проект, возникший из идеи отказаться от услуг подрядчиков при технологическом присоединении бытовых потребителей. Это достижение не только для Иркутской электросетевой компании, но и для всего холдинга En+ Group. Оно лишний раз доказывает: пусть внедрять классические инструменты производственной системы в энергетике не так просто, как в том же машиностроении, их использование даёт ощутимый экономический эффект.

Команда под руководством Степана Адушинова впервые в истории Иркутской электросетевой компании вошла в тройку призёров конкурса «Производственная система: лучший проект и эталонный участок» среди предприятий из группы «Базовый элемент» Автор фото: Егор Щербаков

Технологическое присоединение потребителей для ОАО «Иркутская электросетевая компания», как и для большинства предприятий отрасли, является одним из основных направлений работы. В 2014 году на то, чтобы его обеспечить, затратили почти 2,2 млрд рублей из 4,93 млрд, заложенных в инвестиционную программу. Расходы в 2015 году составили чуть менее 873 млн рублей, в 2016 году – 561 млн. Больше направили только на программу обеспечения надёжности.

Значительная часть заявок на технологическое присоединение – до 90% от их общего числа – исходит от бытовых потребителей, желающих подключиться к сетям по льготному тарифу. Безусловным лидером по их количеству являются Южные электрические сети, в зону ответственности которых входят Иркутск и его пригороды. Объём работы в Центральных электрических сетях, охватывающих часть юга области, не столь велик, но тоже впечатляет.

В непростой экономической ситуации, когда сокращается объём передачи электричества по сетям, а предусмотренная в тарифе сумма не покрывает всех затрат на технологическое присоединение, энергетики стараются в первую очередь оптимизировать свои расходы по этой статье. В 2015 году их уменьшили на 913 млн рублей по сравнению с планом. В первую очередь сказался отказ от части льготных технологических присоединений – такая возможность появилась в законодательстве.

Но свою лепту в этот результат внесли и небольшие, на первый взгляд, проекты. В том числе те, что предусматривали внедрение инструментов производственной системы как проект Центральных электрических сетей по снижению затрат на услуги внешнего подряда по технологическому присоединению за счёт повышения производительности труда ремонтно-эксплуатационного персонала службы распределительных сетей. Он стартовал в 2015 году и был завершён в июле 2016 года. Эффект от его реализации составил 2,2 млн рублей в год: расходы на технологическое присоединение сократились с 6,3 млн до 4,1 млн рублей.

Найти подрядчику замену

Казалось бы, подключение бытового потребителя к сетям требует не так много труда и стоит не так дорого: установил две-три опоры, протянул несколько десятков метров провода и присоединил приёмник энергии. «Но проблема заключается в том, что наши объекты разбросаны по большой территории – зона обслуживания простирается от посёлков Балаганского района до Мегета, – объясняет начальник службы распределительных сетей ЦЭС Степан Адушинов. – На маленькие по объёму работы, когда надо поставить пару опор где-нибудь в Балаганске, а потом переехать в сторону Усольского или Ангарского района, не всегда находились подрядчики».

В качестве наиболее очевидного решения проблемы выбрали переход на хозяйственный способ выполнения работ, то есть их проведение собственными силами. Но для этого пришлось бы нанять четырёх электромонтёров, что противоречит поставленной руководством ИЭСК задаче: оптимизировать денежные расходы и трудовые затраты на технологическое присоединение.

Так родилась идея использовать инструменты производственной системы. За проект по их внедрению помимо нашего собеседника взялись начальники групп сопровождения оборудования четырёх районов электрических сетей: Владимир Лебедко из Усольского, Владимир Серёдкин из Аларского, Владимир Груссов из Черемховского и Игорь Бартникас из Заларино-Нукутского. Подготовкой финансово-экономического расчёта занимался инженер по надзору за строительством отдела капитального строительства ЦЭС Евгений Шмаков. Специалист первой категории группы повышения эффективности производства Центральных электрических сетей Андрей Новиков выступил в роли куратора, отвечающего за обучение, консультации и методологическую помощь.

При составлении проекта было подсчитано, что для выполнения всех необходимых работ требуется 6228 человеко-часов. Проще говоря, понадобилась бы отдельная бригада из трёх человек, занятая ими все рабочие дни в году. Или из четырёх, если учитывать положенные по Трудовому кодексу оплачиваемые отпуска.

Чтобы не нанимать новых сотрудников, а вместо этого повысить производительность труда тех, кто уже работает в филиале ИЭСК, и за счёт этого высвободить необходимое время, авторы проекта предприняли не один десяток нововведений. Было подготовлено и подано 27 кайдзен-предложений, непосредственно направленных на совершенствование производственных процессов. Простой пример: чтобы при сборе бригады не путались монтёрские «кошки», их пометили разными цветами. А для работы с приводами разъ­единителей, установленных в трансформаторах, изготовили универсальный ключ, заменивший несколько инструментов. Было разработано 14 новых стандартов, а 23 рабочих места организовали по системе 5C: сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствуй. По принципу «одна за одной» решили 53 проблемы. Благодаря этому, например, время выезда бригады, занимающейся технологическим присоединением, сократили в два раза, с одного часа до тридцати минут. Одно это позволило перевыполнить изначально поставленный план повышения производительности труда.

– О каждом инструменте производственной системы можно говорить очень долго, – резюмирует начальник службы распределительных сетей ЦЭС. – Главное, что в совокупности они позволили решить проблемы, которые мы выявили ещё на стадии хронометража.

Пройти в финал и выйти в лидеры

То, как они были внедрены, заслужило высокую оценку. При этом пришлось пройти несколько фильтров: сначала конкурс проектов по развитию производственной системы на уровне АО «ЕвроСибЭнерго», затем – в холдинге En+ Group и, наконец, пятый по счёту корпоративный конкурс в группе «Базовый элемент». На первом его этапе были представлены 232 проекта, ко второму их осталось 80. Из них 9 были отобраны для участия в третьем этапе и представляли En+ Group на уровне «Базового элемента».

Финалистов определили в Москве 24 декабря 2016 года. Команда Центральных электрических сетей заняла второе место в номинации «Лучший проект в непроизводственной сфере». Ещё два представителя бизнесов En+ Group заняли третьи места в номинациях «Лучший эталонный участок в производственной сфере» и «Лучший молодёжный проект».

«Наша служба приносит всё большие и большие результаты, – продолжает Адушинов. – Например, в 2016 году мы практически завершили проект по выполнению хозяйственным способом ремонтных работ электрических сетей. Бюджет по этой статье составлял 21 миллион рублей, а наш проект позволяет снизить эти затраты в разы. Для выполнения данного вида работ пришлось бы принять в штат дополнительно 9 человек, но, применяя инструменты производственной системы, мы обошлись двумя».

На этом Центральные электрические сети не собираются останавливаться и открывают новые проекты, лучшие из которых будут представлены на конкурс в 2017 году.