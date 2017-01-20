+ добавить комментарий

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Сибирский энергетик: 20 января 2017

Общество

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Поделились теплом своих сердец

Энергетики приняли участие в благотворительной акции

Автор: Мария Никульшеева

В ПАО «Иркутскэнерго» уже стало доброй традицией в преддверии новогодних праздников проводить благотворительную акцию «Стань Дедом Морозом». Чудесный зимний праздник очень ждут все дети. Однако в силу разных обстоятельств некоторые из них вынуждены встречать Новый год не в стенах родного дома, а кто-то и вовсе лишён родительской любви и заботы. Чтобы подарить им веру в чудо, энергетики превратились в волшебников и исполнили заветные желания ребят. Новогодние ёлки с пожеланиями детей появились в холле исполнительной дирекции «Иркутскэнерго» и в филиалах компании в середине декабря, и уже через несколько дней на них не осталось детских писем.

В руки энергетиков попало более ста писем Деду Морозу – в них маленькие дети рассказали о своих мечтах: велосипедах и санках, микроскопах и биноклях, телефонах и плейерах. Все без исключения желания сбылись. В этом году новогодние подарки получили дети не только из Иркутска, Усолья-Сибирского и Ангарска, но и из отдалённых территорий области, куда, как порой кажется, может добраться только Дед Мороз. 

В каждом филиале компании поддерживают корпоративную акцию, а также стараются привнести в неё что-то своё. Так, на Ново-Иркутской ТЭЦ в связи с тем, что работники приняли очень активное участие в акции и собрали более 75 тыс. рублей, приняли решение не ограничиваться подшефным детским домом № 4 в Шелехове и навестить воспитанников детских домов № 1 в Иркутске II, № 3 на Синюшиной горе. Молодые энергетики устроили для детей настоящий праздник с интересной совместной программой: гости и хозяева, дети и взрослые радовались одинаково искренне. Подарки были вручены каждому ребёнку, а ещё были приобретены телевизор для комнаты отдыха детей, чайники и термосы в группы. Рассказывает руководитель профсоюзной организации НИ ТЭЦ Кирилл Новак: «В одном из детских домов по просьбе руководства мы в прошлом году сделали обследование технического состояния санузла и после провели ремонт и заменили сантехнику.  В ближайшее время планируем в детском доме, где проживают дети-инвалиды, установить поручни в коридоре».

«Любой ребёнок, где бы он ни находился – в полной семье, детском доме или интернате, – не должен чувствовать себя обделённым, особенно в Новый год, – говорит  председатель молодёжного совета Ново-Иркутской ТЭЦ Эльза Верхозина. – Активность, с которой энергетики участвуют в благотворительных акциях, лишний раз доказывает, что в мире очень много добрых людей, готовых на хорошие поступки. Мы благодарны всем, кто не остаётся в стороне и дарит детям праздник». 

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