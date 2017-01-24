+ добавить комментарий

Резервные источники

Дмитрий Бердников на федеральной площадке выступил с предложениями по наполнению муниципальных дорожных фондов

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников предложил закрепить за муниципальными дорожными фондами дополнительные источники. Своё видение ситуации он высказал на одной из дискуссионных площадок в рамках съезда партии «Единая Россия». В частности, глава города считает, что одним из источников могли бы стать штрафы за нарушения правил дорожного движения, зарегистрированные средствами фотофиксации.

Дмитрий Бердников: «Иркутск сталкивается с рядом типичных проблем, характерных для большинства областных центров страны» Автор фото: Пресс-служба администрации г. Иркутска

Он также отметил, что большой поддержкой для муниципалитетов в решении вопроса является участие в федеральных программах. В рамках приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» на ремонт дорог в городах Иркутске, Ангарске и Шелехове в 2017-2018 годах предусмотрено направить почти четыре миллиарда рублей. В том числе 1 миллиард 355 миллионов рублей — из федерального бюджета. Администрация Иркутска готовит всю необходимую документацию для участия в программе.

«Иркутск сталкивается с рядом типичных проблем, характерных для большинства областных центров страны. Основными источниками формирования муниципальных дорожных фондов являются доходы от акцизов на нефтепродукты. Процент отчисления пропорционален протяжённости улично-дорожной сети города. На примере города Иркутска – это менее 1% – 39 миллионов рублей в год. Для Иркутска как основного потребителя нефтепродуктов в регионе это, конечно, ничтожно малая сумма. Основная часть доходов от акцизов уходит в региональный дорожный фонд. Такая же картина с транспортным налогом», – подчеркнул Дмитрий Бердников.

По словам главы города, с 2009 года, после того как были внесены поправки в областной закон о межбюджетных трансфертах, транспортный налог, собираемый на территории города, полностью зачисляется в региональную казну. Сумма равна примерно 800 миллионам рублей в год. Меньше половины этих средств направляется в бюджет Иркутска в качестве целевых субсидий и кредитов. Так, например, в 2016 году в виде субсидий по областным программам городской бюджет получил около 150 миллионов рублей.

«Из-за явной недостаточности средств мы были вынуждены взять бюджетный кредит в 200 миллионов рублей. И это те деньги, которые город должен вернуть региону. Надо отметить, что эти средства поступают непредсказуемо, зачастую к окончанию дорожно-стро­ительного сезона. Установление справедливых нормативов отчислений в местные бюджеты из дорожных фондов регионов позволило бы муниципалитетам более системно и качественно решать вопрос ремонта и содержания улично-дорожной сети», – отметил Дмитрий Бердников.

Министр транспорта РФ Максим Соколов согласился, что основная проблема – это нехватка ресурсов на содержание дорог, особенно серьёзная ситуация сложилась в муниципалитетах.

«Сегодня в законодательстве РФ существует норма о необходимости направления не менее 10% из регионального дорожного фонда в муниципальные дорожные фонды. Конечно, и 10% порой недостаточно, особенно когда столица субъекта – это агломерация с населением миллион человек или около того, как, например, в Иркутске. Поэтому, конечно, необходимо в первую очередь наполнять муниципальные дорожные фонды. Именно этому посвящён проект «Безопасные и качественные дороги», – отметил министр транспорта РФ.