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Восточно-Сибирская правда: 24 января 2017

Общество

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Памятные даты

 № 1 из 1

25 января 125 лет со дня рождения иркутского писателя Петра Поликарповича Петрова (1892–1941), автора романов «Борель», «Золото», «Половодье», «Шайтан-поле» и других произведений. П.П. Петров – участник гражданской войны, один из создателей иркутской писательской организации. Его именем названы Иркутский Дом литераторов (ул. Степана Разина, 40) и улица в предместье Марата.

24 января 120 лет со дня рождения Хаим-Бера Гершоновича Ходоса (1897–1995), известного учёного, иркутского врача-невропатолога, доктора медицинских наук, Почётного гражданина г. Иркутска.

24 января 20 лет назад (1997) в Иркутске состоялось освящение места во дворе Ивано-Матрёнинской детской больницы (ул. Советская, 57) под храм святой блаженной Ксении Петербургской с приделом преподобного Иоанна Кронштадтского. Начало строительства – 29 июня 1997 года. Обряд освящения совершил епископ Иркутский и Ангарский Вадим. Авторы проекта храма – архитекторы В. Стегайло и О. Бодула. 

1 ноября 2012 года, в день рождения Иоанна Кронштадтского (1829–1908), ему открыт памятник на территории Ивано-Матрёнинской больницы, у храма Ксении Петербургской. 

Автор  скульптуры А. Соколов.

25 января 80 лет назад родился Арнольд Иннокентьевич Харитонов (1937), иркутский писатель, член Союза российских писателей и Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры РФ, лауреат областной премии «Интеллигент провинции», автор книг  «Исчезли юные забавы», «Эх, путь-дорожка» и других.

27 января 290 лет назад (1727)  вышел Указ Святейшего Синода об образовании самостоятельной Иркутской епархии. Первым епископом был назначен Иннокентий Кульчицкий. Резиденцией епископа стал Вознесенский мужской монастырь, получивший статус кафедрального. В 1943 году Иркутская епархия была упразднена, в 1948 году восстановлена. 6 октября 2011 года Святейший Синод Русской Православной Церкви принял решение об учреждении в Иркутске митрополии, включающей Иркутскую, Братскую и Саянскую епархии. Во главе митрополии поставлен архиепископ Иркутский и Ангарский Вадим (ныне митрополит).

28–30 января 65 лет назад (1952) в Иркутске прошла первая научная сессия Восточно-Сибирского филиала АН СССР.

28 января 10 лет назад (2007) исполнилось 110 лет со дня открытия в магазине Л. Мерецкого (в доме С. Родионова по ул. Пестеревской) первого в истории Иркутска витражного окна «Алёнушка». Эскиз окна был сделан архитектором и художником А. Артюшковым, витраж изготовлен во Франции и смонтирован в Иркутске. Сейчас в здании располагается «Детский мир» (ул. Урицкого, 3).

31 января 50 лет назад (1967) Министерством пищевой промышленности СССР принят в эксплуатацию Иркутский масложиркомбинат. Строительство велось с 21 января 1951 года на Синюшиной горе силами заключённых и гражданских лиц. Ныне – ОАО «Иркутский масложиркомбинат».

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25 января 125 лет со дня рождения иркутского писателя Петра Поликарповича Петрова (1892–1941), автора романов «Борель», «Золото», «Половодье», «Шайтан-поле» и других произведений. П.П. Петров – участник гражданской войны, один из создателей иркутской писательской организации...

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