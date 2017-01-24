+ добавить комментарий

Спрос на инновации

Власти Иркутска разработали концепцию развития предпринимательства на ближайшие пять лет

Автор: Ольга МУТОВИНА

Создать стабильный спрос на инновационные товары за счёт муниципального заказа намерена администрация Иркутска. К 2019 году закупки инновационной продукции должны составить половину всего объёма поставок малых предприятий и достигнуть 360 миллионов рублей. Такие показатели заложены в концепции развития предпринимательства и инновационной деятельности города Иркутска на ближайшие пять лет. Документ был утверждён в конце прошлого года.

Отработка технологий будет происходить на площадках крупных предприятий – участников городских инновационных кластеров Автор фото: Александр Новиков

Авторы концепции констатируют, что большинство стратегических документов муниципалитета закладывают принципы поддержки традиционных отраслей экономики. Между тем взрывное развитие и распространение современных технологий уже приводит к быстрым изменениям на глобальных рынках. Стремительно трансформируется структура и характер современного промышленного производства. В ближайшие 10–20 лет мир ждёт формирование новых крупных рынков, базирующихся на предоставлении потребителям и производителям целого комплекса передовых технологических решений и новых продуктов.

Таким образом, если предприятия города рассчитывают «отщипнуть» от глобального «пирога» в будущем, уже сегодня их владельцы должны понимать, какие направления будут востребованы, и заранее подстроиться под запросы рынка. В концепции развития предпринимательства власти Иркутска обозначают ключевые ориентиры для малого бизнеса. Они созвучны идее Национальной технологической инициативы (НТИ). НТИ – государственная программа мер, направленных на развитие в России перспективных отраслей, которые в ближайшие 20 лет могут стать основой мировой экономики.

Принцип действия Национальной технологической инициативы заключается в том, чтобы сконцентрироваться не столько на технологиях и сегментах, где структура индустриальных стандартов уже сложилась, сколько на принципиально новых глобальных рынках, которые сформируются через 15–20 лет. Специалисты прогнозируют, что большинство вновь возникших рынков будут иметь в своей основе сеть. Они либо унаследуют подходы к организации, которые существуют в Интернете, либо будут использовать непосредственно инфраструктуру сети.

Исходя из мировых тенденций, были сформированы и цели городской концепции: создание условий для перехода экономики Иркутска к новому технологическому укладу и диверсификация экономики. «Мы предлагаем иной подход к поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске – через создание так называемых городских инновационных кластеров. Они создаются для реализации определённого направления в рамках Национальной технологической инициативы и объединяют научно-образовательные учреждения, крупный бизнес и малые инновационные предприятия, – рассказывает начальник департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска Евгений Семёнов. – Сейчас мы разрабатываем «дорожную карту» по созданию кластеров. Будем двигаться поступательно, мероприятия будем проводить публично. Первые события запланированы уже на февраль».

Итогом реализации концепции станет формирование в городе экосистемы предпринимательства, которая опирается на пять основных элементов: науку, инженерно-техническое сообщество и вузы (подготовка кадров), финансы (банки и фонды), инфраструктуру (бизнес-акселераторы, центры трансфера технологий), устойчивый спрос на инновации от крупного бизнеса и государства и законодательно-правовое поле (система нормативно-правовых актов).

В стране в качестве перспективных рынков Национальной технологической стратегии определены девять направлений. По ним идёт финансирование исследований, прикладных разработок. Чтобы получить доступ к федеральным средствам, местному экономическому сообществу также надо ориентироваться на эти направления. «Миллиарды рублей уже выделяются на перспективные разработки. Поэтому мы должны сделать задел, направлять деньги на исследования, чтобы у нас появились компании, которые выйдут на рынок и будут доминировать. Из девяти направлений мы определили те, в которых может выделиться Иркутск», – отмечает Евгений Семёнов.

У иркутских компаний есть потенциал для того, чтобы занять долю рынка по нескольким направлениям. В первую очередь это EnergyNet, развитие персональных источников и накопителей энергии. В качестве участников кластера рассматриваются «Иркутскэнерго» и Иркутский завод тяжёлого машиностроения, а также Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, ИрНИТУ, Институт солнечно-земной физики СО РАН, ИГУ, БГУ.

По мере развития геномики и удешевления расшифровки ДНК активно развиваются технологии FoodNet, системы персонального производства и доставки еды и воды. Иркутский FoodNet может быть представлен крупными пищевыми предприятиями: масложиркомбинатом, мясокомбинатом «Иркутский», Иркутским молокозаводом, Иркутским хлебозаводом, кондитерской фабрикой «Ангара» в сообществе с Иркутским институтом химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, Сибирским институтом физиологии и биохимии растений СО РАН, ИГУ, ИрНИТУ, ИрГАУ.

Перспективный рынок HealthNet в нашем городе могут развивать Иркутский диагностический центр, Микрохирургия глаза в сотрудничестве с отделом медико-биологических исследований и технологий ИНЦ СО РАН, ИГМУ и ИГУ. Благодаря успехам в развитии геномики и синтетической биологии продолжается тенденция к персонификации медицины. Например, расшифровав последовательность генома организмов, составляющих микробиом человека, учёные могут сформировать персональное лекарство-коктейль микроорганизмов для людей, страдающих болезнями микробиома.

Перспективным для наших разработчиков может быть направление AeroNet, развитие беспилотных летательных аппаратов. Эволюция технологий и рост надёжности защищённых сетевых коммуникаций между летательными аппаратами обеспечит массовое безопасное использование беспилотников, в том числе в условиях города, уверены эксперты. Очевидно, что в Иркутске флагманом развития отрасли может стать Иркутский авиационный завод при поддержке вузов – ИрНИТУ и ИГУ.

Возможно, иркутским инноваторам стоит присмотреться к остальным пяти перспективным рынкам: SafeNet (обеспечение персональных систем безопасности, в том числе охрана неприкосновенности частной жизни), MariNet (управление судами без участия экипажа), AutoNet (автомобили, управляемых без водителя), FinNet (системы финансовых расчётов) и, наконец, NeuroNet (разработка искусственных компонентов мозга и возможность использовать внешние компоненты сознания). По прогнозам экспертов, такие компоненты в не столь отдалённом будущем смогут кардинально изменить концепцию взаимодействия человека и цифровой системы.

Чтобы идеи иркутян не остались лишь планами, в Иркутске создаётся последовательная система поддержки инноваций. В городе сформированы работающие элементы инфраструктуры: коворкинг и бизнес-акселератор. Коворкинг – бизнес-площадка, на которой за небольшие деньги авторы разработок получают рабочее место и возможность участвовать в образовательных мероприятиях центра. Доработать проект разработчики могут в стартап-школе «Тайга», которая действует при коворкинге. Акселерационная программа длится от одного до трёх месяцев. В одном потоке участвуют от 50 до 100 проектов ранних стадий.

Отработка технологий будет происходить на площадках крупных предприятий – участников городских инновационных кластеров, они предоставят авторам инноваций «возможности для прорыва». Для привлечения в кластер новых технологий, а также передачи собственных потребуются центры трансфера технологий. Неотъёмлемый элемент системы – корпоративные венчурные фонды или инвестиционные компании для финансирования перспективных разработок. Такие инструменты также будут созданы в городе. Сроки и этапы создания всех элементов инфраструктуры будут закреплены в программе, которая станет продолжением концепции поддержки предпринимательства и инновационной деятельности.

Сейчас, помимо традиционной поддержки (субсидии малым предприятиям), городские власти разрабатывают систему муниципального заказа на продукцию «малышей», в том числе инновационную. В прошлом году муниципалитеты были лишены поддержки из областного бюджета, муниципальные программы не получили регионального софинансирования. Все деньги область выделила на поддержку предпринимательства в моногородах. Напрямую участвовать в федеральных конкурсах муниципалитеты не могут, ресурсы можно получить только опосредованно, через регион.

Ситуация дефицита стимулировала городские власти искать внутренние источники для поддержки инновационного бизнеса. «Серьёзный ресурс – муниципальный заказ. Город тратит на закупки 2,8 миллиарда рублей в год. Сейчас мы проводим анализ товаров и услуг, которые покупает муниципалитет. Часть от заказа – 5–10% (долю ещё обсуждаем) – мы планируем выделить для инновационной продукции. Таким образом мы планируем создать спрос на разработки иркутских компаний. Речь, прежде всего, о понятных вещах – материалах для строительства, усовершенствовании технологий ЖКХ, – говорит Евгений Семёнов. – В 2018 году мы запланировали выделить на инновационную продукцию 75 миллионов рублей. Хотя я не уверен, что все эти деньги мы сразу потратим. К сожалению, инновационный бизнес у нас развит слабо. Никто в больших объёмах производством не занимается. Весь нынешний год мы будем заниматься подготовительной работой, рассказывать компаниям о новых возможностях. Малый и средний бизнес очень динамичен. Мы рассчитываем, он мобилизуется и сможет быстро переориентироваться».