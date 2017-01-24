+ добавить комментарий

«На севере у нас не будет скучно»

Александр Гаськов вышел на дополнительные выборы в Заксобрание

Автор: Юлия ПЕРЕЛОМОВА

Почти 163 тысячи избирателей примут участие в довыборах в Законодательное Собрание Иркутской области по двум округам – № 3 и № 11. И хотя парламентариям, которые заменят в ЗС Алексея Красноштанова и Андрея Чернышёва, останется работать около полутора лет, закон предписывает эти выборы провести и потратить на них около 30 млн рублей. Партии тоже начали активно бороться за право провести своих кандидатов в парламент. В конце прошлой недели прошли конференции трёх партий. «Справедливая Россия» выдвинула в округе № 3 пенсионера МВД Михаила Труфанова, в округе № 11 – Александра Гаськова. Соперником Труфанова от КПРФ станет Сергей Банько, Гаськова – представитель лесного бизнеса Геннадий Аликберов. ЛДПР считает, что в северном регионе надо делать ставку на бывшего начальника УВД Олега Кияницу, а в Иркутске либерал-демократами выставлен предприниматель Игорь Котин. Интригу пока сохраняет партия «Родина», которая провела конференцию, но не назвала кандидатов.

К 19 января четыре политические партии уведомили избирком о проведении партконференций по выдвижению кандидатов на довыборы в Законодательное Собрание Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Как сообщила областная избирательная комиссия, на 19 января четыре политические партии уведомили её о проведении партконференций по выдвижению кандидатов на довыборы по округам № 3 и № 11 в Законодательное Собрание Иркутской области. На прошлой неделе о результатах праймериз объявила «Единая Россия» – в округе № 3, оставленном депутатом ЗС Алексеем Красноштановым, от партии власти пойдёт его сын Антон Красноштанов. Северный округ № 11, освобождённый Андреем Чернышёвым, «Единая Россия» решила отдать его преемнику – исполнительному директору благотворительного фонда «Сибирский характер» Александру Дубровину.

20 января состоялась конференция Иркутского регионального отделения ЛДПР. По округу № 3 пойдёт индивидуальный предприниматель Игорь Котин, по округу № 11 – Олег Кияница.

С 2001 по 2011 год Кияница руководил Нижнеилимским районным отделом внутренних дел. С 2011 по 2013 год исполнял обязанности начальника отдела внутренних дел по Братскому рай­ону. В 2013 году был избран в Думу Железногорска-Илимского, в настоящий момент – председатель ревизионной комиссии города.

21 января определились со своими кандидатурами коммунисты. По округу № 3 пойдёт первый секретарь Ленинского райкома КПРФ Иркутска, заместитель генерального директора ООО «СМ-Комплект» Сергей Банько, по округу № 11 – генеральный директор ООО «Евролес» Геннадий Аликберов, с 2015 по 2016 год он исполнял обязанности начальника территориального отдела Агентства лесного хозяйства по Падунскому лесничеству.

По всей видимости, только «Справедливая Россия» решила не упускать шанс выступить на этих выборах с известными кандидатами. Вчера стало известно, что на бывший округ Алексея Красноштанова «эсеры» поставят известного по другим выборным кампаниям пенсионера МВД Михаила Труфанова, а вот в Братске выдвинулся врач Братской городской больницы № 2 Александр Гаськов, который может составить серьёзную конкуренцию претенденту от «ЕР». «То, что на выборах появился Александр Гаськов, уже даёт гарантию, что, по крайней мере, на севере у нас не будет скучно, – считает координатор ассоциации «Голос» в Иркутске Алексей Петров. – Я так понимаю, что он собирается избираться в Заксобрание и в 2018 году, а позиции «Справедливой России» сейчас достаточно стабильны, и почему бы не поддержать рейтинг партии за счёт узнаваемого кандидата на так называемых «промежуточных» выборах. Тем более шансы есть – всё-таки Александр Гаськов более известен, чем некий Дубровин, который позиционируется как «человек Чернышёва». Всё-таки это не сам Чернышёв». Телефон Александра Гаськова не отвечал.

По данным облизбиркома, 20 января должна была пройти конференция партии «Родина», однако пока «родинцы» отказываются давать комментарии по поводу своих выдвиженцев. Молчит и «Гражданская платформа», обещавшая выйти как минимум с одним кандидатом. Выдвижение должно завершиться 3 февраля, документы на регистрацию кандидаты должны сдать не позднее 8 февраля.