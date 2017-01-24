Музыкальные истории Василия Патрушева

Автор: Иван Колокольников

С Иркутском, городом давних культурных традиций, связаны судьбы многих известных музыкантов. Но даже в их ряду выделяется Василий Патрушев, Почётный гражданин Иркутска, заслуженный работник культуры РСФСР. Василий Алексеевич запомнился современникам как талантливый хормейстер, но также проявил себя и как симфонический дирижёр.

Жители областного центра часто вспоминают этого человека как многолетнего руководителя Народного академического хора Иркутского медицинского института, но за давностью лет редко говорят о главном этапе жизни Василия Патрушева, связанном с руководством профессиональными коллективами. Сегодня у нас есть повод вспомнить основные вехи его творческой биографии начиная с самых ранних лет, ведь в нынешнем январе исполнилось 115 лет со дня рождения прославленного музыканта и 25 лет со дня его ухода из жизни.

О Патрушеве много писали разные авторы, но практически все публикации грешат серьёзными ошибками, кочующими из одного места в другое. Попробуем восстановить биографию Василия Алексеевича на основе достоверных источников (в первую очередь, архивных документов).

Родился Василий Патрушев в 1902 году в Тулуне. В советское время он писал в автобиографиях, что его отец был «счётным работником». Поэтому даже Ирина Харкеевич, автор наиболее обстоятельной из имеющихся биографических справок о музыканте, пишет, что родился он «в семье служащих». Однако близкие знали, что это не так: отец Василия был священником. Его не стало, когда Василий был ещё совсем маленьким.

По словам племянницы музыканта Ирины Германовны Спектр, с неполных семи лет юный Василий Патрушев стал петь в церковном хоре. Через некоторое время с сестрой и матерью он переехал в Иркутск. В автобиографии Василий Алексеевич сообщал, что одним из первых его педагогов был Ипполит Петрович Райский, живший в нашем городе в 1909–1915 годах. Это одарённый церковный регент и духовный композитор, который и сегодня хорошо известен отечественным исследователям церковной музыки.

Юбилейный вечер в честь 80-летия Василия Патрушева. Справа – его верная спутница жизни Ираида Харлампиевна Автор фото: Фото автора

Есть информация, что и Патрушев в юности намеревался стать регентом и учился в духовном училище, хотя этот факт пока не удалось подтвердить документально. Зато сохранилось телеинтервью, где Василий Алексеевич не без гордости заявляет, что ещё в возрасте 13 лет дирижировал взрослым хором. По словам Ирины Спектр, это был хор Спасской церкви. Факт руководства церковным хором подтверждают и документы 1933 года, где Патрушев фигурирует среди неблагона­дёжных персон как «бывший регент».

И всё же полноценную трудовую карь­еру Патрушев начал уже со светскими коллективами по окончании гражданской войны. Юноша поступил в музыкальный техникум, но, по собственному признанию, полученными знаниями удовлетворён не был. Главную роль в его творческом становлении сыграли занятия с двумя педагогами. Во-первых, Патрушев брал уроки игры на фортепиано и занимался музыкально-теоретическими предметами у Евгении Городецкой, легендарной иркутской пианистки и педагога. Во-вторых, молодой человек учился у виолончелиста Адриана Вербова, некогда с успехом выступавшего в различных странах мира. Ну а ещё отметим, что Патрушев брал уроки вокала у Веры Томиловской, поскольку, помимо всего прочего, имел хороший голос. Уже тогда музыкант с успехом дебютировал как создатель любительского хора и профессионального струнного квартета. Эти коллективы с успехом выступали на легендарных «Музыкальных пятницах», лекциях-концертах, проводившихся в Иркутске в 1922–1932 годах.

В довоенный период Патрушев стал одной из центральных фигур в музыкальной жизни города, но при этом очень хотел получить высшее специальное образование. События, связанные с этим стремлением, поданы в ряде источников с грубейшими искажениями: утверждается, что Василий Алексеевич некоторое время учился в Московской консерватории у легендарного Александра Свешникова. На самом деле, учился он в Московском центральном заочном музыкально-педагогическом институте. Оставалось лишь немного доучиться, как вдруг началась война, помешавшая получить диплом. Впоследствии завершить обучение не было возможности: институт прекратил своё существование. Но Патрушев с благодарностью вспоминал своих институтских педагогов: Василия Мухина, Георгия Дмитриевского и Александра Никольского – высококлассных хоровых дирижёров.

Хотя Василий Алексеевич так и не получил диплом о высшем специальном образовании, его творческий путь показывает, что это был музыкант крупного масштаба. В первую очередь стоит выделить его многолетнюю работу в Иркутском радиокомитете. Здесь в 1930–1953 годах существовали крупнейшие в регионе профессиональные музыкальные коллективы: симфонический оркестр, камерный хор, оркестр народных инструментов, а также группа солистов и концертмейстеров. С каждым из этих объединений Василий Алексеевич был тесно связан. В первые годы работы на радио он играл в симфоническом оркестре как виолончелист. А ещё обнаружились списки участников оркестра народных инструментов радио за 1933 год, из которых мы узнаём, что некоторое время Патрушев играл и в этом оркестре. Также в течение нескольких лет Василий Алексе­евич входил в состав музыкальной редакции радиокомитета.

Молодой квартет. Конец 1920-х. Василий Патрушев – вверху справа Автор фото: Фото автора

Переломной вехой всей творческой жизни музыканта стал 1935 год, когда он возглавил хоровой коллектив радио­комитета. Ирина Харкеевич, упоминая данное событие, подавала информацию так: в 1932 году Василий Алексеевич создал хор при радиокомитете и был «бессменным его руководителем». Но архивные документы легко доказывают ошибочность этих сведений. Во-первых, хоровой коллектив появился на радио раньше указанной даты. Во-вторых, до 1935 года его возглавлял другой хормейстер. Последний факт важен потому, что только с приходом Патрушева хор радиокомитета начал регулярно выступать не только в эфире, но и в местных концертах, добившись высочайшего исполнительского уровня. Символично, что в 1950 году после вечера в честь открытия концертного зала Иркутской филармонии один строгий критик дал в газете скептическую оценку местных исполнителей и программы мероприятия, но при этом заявлял, что «единственным светлым пятном» было выступление хора радиокомитета. Такой коллектив, по словам автора рецензии, мог явиться «предметом гордости любой концертной организации». Репертуар хора был очень богат. Он включал сотни разноплановых хоровых произведений, в том числе масштабные кантаты и оратории.

Ещё одной вехой в жизни Василия Патрушева стал 1938 год, когда были арестованы все крупные иркутские дирижёры, а потому наряду с хором он возглавил и симфонический оркестр радиокомитета. По документам можно проследить, что в течение года он был единственным дирижёром оркестра, затем два года работал в качестве второго дирижёра вплоть до момента ликвидации этой должности, вызванной сокращениями военного времени. Но в 1943 году руководитель оркестра покинул Иркутск, и Патрушев вновь принял коллектив в свои руки. Это был сложнейший момент, поскольку специалистов не хватало из-за отбытия многих музыкантов на фронт. К участию в концертах стали привлекать музыкантов Киевского театра оперы и балета, находившегося в Иркутске в эвакуации, но потом театр уехал. И вновь надо было укомплектовывать оркестр. Немалую роль в этом сложном процессе, охватившем несколько послевоенных сезонов, сыграл Патрушев.

Если сразу после окончания войны в игре ещё недоукомплектованного коллектива не могли не ощущаться серьёзные изъяны, то в 1949 году критика отмечала «непрекращающийся художественный рост коллектива и его руководителя, дирижёра В.А. Патрушева». Постепенно симфонический оркестр, как и в довоенный период, стал вести широкую исполнительскую деятельность, выступая с видными музыкантами-гастролёрами. Один из них, известный пианист Григорий Гинзбург, заявлял, что получил «большое художественное удовлетворение» от выступления с иркутским оркестром, а Патрушева характеризовал как «отличного музыканта и очень крепкого работника».

Иногда Василий Патрушев вставал и за дирижёрский пульт оркестра народных инструментов Иркутского радио. Что же касается певцов радиокомитета, то с ними он также находился в тесном контакте, ведь в военные и первые послевоенные годы в эфире и на местных концертах исполнялось много оперных фрагментов и даже опер целиком. Ранее, до войны, на базе радиокомитета существовала оперная труппа, готовившая полноценные спектакли, шедшие в здании драматического театра. В её состав входил даже профессиональный балет. Но в 1938 году лучшие участники труппы попали в число «врагов народа», и коллектив распустили. Оперные вокалисты разъехались в различные театры страны, поскольку карьера солистов радиокомитета не могла их устроить. И всё же Патрушев старался подготовить исполнения опер и оперных фрагментов имеющимися силами, дважды были подготовлены сценические постановки, где главными силами были музыкальные формирования радиокомитета.

9 апреля 1953 года Министерство культуры СССР приняло постановление о роспуске большинства музыкальных коллективов, работавших при радиокомитетах страны. Уже существовала хорошая звукозапись, и местные радиоконцерты могли готовиться на основе фонограмм, присылаемых Москвой. Но без коллективов Иркутского радиокомитета была немыслима полноценная концертная жизнь города. По идее, их нужно было «перебросить» в филармонию. Но в столице о таких вещах не задумывались. Урон, нанесённый музыкальной культуре Иркутска, был огромен. Симфонический оркестр в городе восстановили лишь через 5 лет. Профессиональный хор стал стабильно существовать лишь в 2013 году. Профессионального оркестра народных инструментов в Иркутске нет до сих пор.

И всё же Патрушев не сдавался. Во-первых, он в течение нескольких лет начиная с 1953 года работал с ученическим оркестром музыкального училища. Также Василий Алексеевич периодически дирижировал небольшим оркестром, собиравшимся на базе драмтеатра для музыкального оформления постановок. Однако опытный дирижёр не мог смириться с тем, что Иркутск остался без полноценного симфонического оркестра. Собрав оставшихся музыкантов, он организовал оркестр, выступавший на общественных началах, благодаря чему иркутяне продолжали слушать симфоническую музыку, а оставшиеся в городе музыканты не утратили навыки игры в оркестре. Вскоре Патрушев был назначен художественным руководителем филармонии, которая стала базой для работы оркестра. Но коллектив не мог стать штатным без официального приказа Министерства культуры. И вот в Иркутск прибыл на гастроли Дмитрий Кабалевский, к которому музыканты обратились с коллективным письмом, прося оказать посильную помощь в разрешении вопроса. Это пылкое послание за 47 подписями, сохранившееся в архиве композитора, равнодушно читать нельзя. Кабалевский сделал всё что мог и сообщил Патрушеву, что в 1958 году в Иркутске будет официально создан симфонический оркестр. Когда же это произошло, в качестве дирижёров утвердили Игоря Соколова и Юрия Перцева. Это были высококлассные музыканты, выпускники столичных консерваторий. Но можно понять, как был разочарован Патрушев, который решил покинуть и пост худрука филармонии.

Как уже отмечалось ранее, ещё с юных лет Василий Патрушев работал с самодеятельными хорами. Из них нужно выделить хор Иркутского мединститута. В местной печати Василия Алексеевича не раз именовали создателем этого хора. Однако нашёлся снимок коллектива, сделанный в 1936 году, то есть на заре его существования. В центре среди студентов сидят певцы радиокомитета Михаил Тополев и Валериан Булдаков. Возможно, они и были организаторами хора. Но достоверно известно, что уже в скором времени хор возглавил Патрушев, именно ему коллектив обязан своей громкой славой.

Коллектив в разные годы подготовил исполнения трёх опер. Одна из них – «Евгений Онегин» – в 1956 году не без успеха давалась и в сценическом варианте. Очень много сил отдавала работе с хором супруга Василия Алексеевича Ираида Харлампиевна Патрушева, прекрасный концертмейстер. Она помогала мужу практически во всех его творческих начинаниях. С хором медиков она сначала работала как концертмейстер. Позднее в качестве концертмейстера с коллективом стала работать Нина Антоневич. Ираида Харлампиевна переключилась на работу с солистами. В хоре мединститута было воспитано немало ярких вокалистов. Можно вспомнить Николая Михалёва, Михаила Нагибина, Лилиан Шипачёву, Василия Абзолеева, Станислава Голоушкина и Сергея Панова. Особо стоит выделить Эдуарда Боксера, ставшего затем известным певцом Ленинградской эстрады. В хор он пришёл молодым стилягой, скептически настроенным к классике, которую предлагал исполнять Патрушев. Но затем пришло прозрение…

За многолетнюю творческую работу хор мединститута был удостоен звания «Народный академический». Приезжие музыканты с восторгом слушали его выступления. Ярчайшей страницей в жизни коллектива стала поездка в Москву, когда хор успешно выступал на различных площадках, в том числе в Колонном зале Дома Со­юзов. После одного из концертов на сцену взбежал композитор Анатолий Новиков, автор песен «Эх, дороги», «Вася-Василёк» и «Смуглянка». Он заключил Патрушева в объятия, а затем обратился к хористам: «Берегите, опекайте его!» С этого момента композитор стал всячески поддерживать иркутян. В 1969 году хор вновь совершил успешную поездку, побывав на сотом «Празднике песни», проходившем в Таллине. Кстати, «праздники песни» проводились и в Иркутске, иногда на них выступали сводные хоры, включавшие тысячи исполнителей. А дирижёром был Патрушев.

Необходимо выделить ещё один хоровой коллектив, ставший основой для воплощения совершенно уникального проекта. Это был Городской любительский хор, созданный в 1959 году. Патрушев стал дирижёром и художест­венным руководителем коллектива и в 1962 году организовал на его базе «Народную оперу». Иркутяне старшего поколения, конечно, её помнят. Участниками «Народной оперы» были поставлены в сценическом оформлении «Русалка» Даргомыжского, «Евгений Онегин» Чайковского, «Алеко» Рахманинова, а также «Сцена в корчме» из «Бориса Годунова» Мусоргского. Были подготовлены и концертные исполнения ряда опер. В качестве солистов выступали лучшие певцы-любители, собравшиеся в городском хоре: Раиса Бардина-Шпирко, Владимир Глушков, Николай Михалёв и другие. Но участвовали в постановках «Народной оперы» и профессиональные вокалисты, такие как Клим Самарин, Калерия Шмелёва и Анатолий Василевич. Однако опера существовала исключительно благодаря энтузиазму руководителя и участников. Руководство области не поддерживало её материально. Поэтому не всегда была возможность обеспечить спектакли необходимыми декорациями, хотя иногда их совершенно безвозмездно рисовал художник Евгений Шпирко. Материальные сложности привели к тому, что к началу 1970-х «Народная опера» распалась.

Народный академический хор Иркутского мединститута в Москве. Солирует Николай Михалёв. У рояля – Нина Антоневич. 1964 год Автор фото: Фото автора

Перечислить все самодеятельные коллективы, с которыми работал Василий Патрушев, крайне сложно. Но нельзя не вспомнить созданный в 1945 году на базе нашей филармонии Сибирский ансамбль песни и танца, который должен был объединить профессиональных певцов и лучших вокалистов-любителей со всей области. Аналогичный коллектив возник и в Новосибирске, позднее он перерос в Сибирский народный хор, но иркутский ансамбль, увы, быстро распался. Помимо этого Василий Алексеевич работал с такими коллективами, как хор Иркутского Дворца пионеров, Ансамбль песни и пляски Восточно-Сибирского военного округа, Ансамбль строителей Иркутской ГЭС, хор мальчиков при Иркутском Доме учителя. Последнему коллективу Патрушев уделял большое внимание, что повлекло присвоение и этому хору почётного звания «Народный». Надо сказать, Василий Алексе­евич очень любил работать с детьми. Вот какой портрет Патрушева рисует врач Ангелина Козловская, певшая в годы войны в пионерском хоре, которым он руководил: «Человек большой души и доброго сердца. Он никогда ни на кого не накричал. Каждого ребёнка считал личностью».

По воспоминаниям хормейстера Беллы Пантелеевой, некогда певшей в Городском любительском хоре, Патрушев покорял его участников очень тёплым отношением к каждому хористу. Бывало, не ходит кто-то долго в хор, а потом появится. Василий Алексеевич с доброй иронией скажет: «Появилось красно солнышко». При этом, отмечает Белла Дмитриевна, в те времена ещё были люди, которые помнили работу Василия Алексеевича с хором радиокомитета и отмечали, что с его участниками, как с профессионалами, он был крайне строг.

Василий Алексеевич продолжал активно работать вплоть до 1987 года, когда был освобождён от работы с хором мединститута. Вот такое творческое долголетие. Немногие знали, какой ценой далось оно музыканту. Очень часто он сталкивался с полным непониманием со стороны местных чиновников, решавших культурные вопросы. Кроме того, тяжело болел сын, который умер в 1978 году. Серьёзные проблемы со здоровьем имел и сам Василий Алексеевич: беспокоил тройничный нерв лица. Иногда приступы случались во время выступлений. И всё же Василий Алексеевич оставался верен искусству и городу, которому отдал всю свою жизнь.