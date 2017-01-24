Утонувшие планы

Автор: Мария ПАНАРИНА

Сроки, когда будет открыт водно-спортивный комплекс «Солнечный» в Иркутске, возводившийся в качестве подарка к 350-летию города, до сих пор неизвестны. Инвестор – ПАО «Газпром» – не передаёт бассейн региону. Комплекс недоступен не только для горожан, в нём не разрешают тренироваться спортсменам – тренировки сделают дороже обслуживание объекта. У областного правительства и региональной федерации плавания разные взгляды на то, кого винить в простое самого лучшего в регионе бассейна.

Сейчас здание водно-спортивного комплекса закрыто и со всех сторон засыпано снегом Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Подарок на время

Единственный в Иркутске бассейн, соответствующий олимпийским стандартам, не может открыться в течение полутора лет. На прошлой неделе председатель правительства Иркутской области Александр Битаров заявил, что водно-спортивный комплекс «Солнечный» не эксплуатируется по вине ПАО «Газпром». По его словам, предприятие не передаёт бассейн в собственность Приангарья, несмотря на то что региональными властями собраны все необходимые документы.

– По всей видимости, это решение принимается там на самом высоком уровне. В моём присутствии губернатор дважды разговаривал с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Валерием Голубевым по вопросу передачи бассейна. Нам никто не отказывает, никто также не называет причин, по которым бассейн не передают региону, – говорит Битаров. – Представители компании в очередной раз пообещали, что в первом квартале объект передадут области.

Напомним, что строительство бассейна начиналось в период празднования 350-летия Иркутска. Водно-спортивный комплекс «Солнечный» должен был стать подарком городу к юбилею. Поскольку объект в первую очередь рассчитан на проведение тренировок и соревнований, при возведении бассейна строители советовались со спортсменами.

– Когда строился бассейн, я лично был в «Газпром добыча Иркутск», – рассказывает экс-президент Федерации плавания Иркутской области «Байкал» Сергей Брянцев. – Я приглашал двух судей международной категории, тренера и спортивного врача. Совместно мы составили 63 замечания для изменения проекта. Наши просьбы выполнили, объект строился на моих глазах. Федерация плавания по мере возможностей контролировала процесс. Теперь в Приангарье тоже есть бассейн, в котором можно проводить международные соревнования. Я не знаю других регионов, где нет пятидесятиметрового бассейна. Такие чаши есть во всём СФО, причём построены они за бюджетные средства.

Торжественное открытие водно-спортивного комплекса состоялось ещё летом 2015 года. Тогда там проводились соревнования по плаванию и вод­ному поло в рамках Российско-Китайских молодёжных игр.

Здание бассейна «Солнечный» состоит из четырёх блоков. В блоке «А» расположена чаша бассейна 50х25 мет­ров с трибунами для зрителей до 1500 посадочных мест. В блоке «Б» – чаша бассейна 25х12 метров, в блоке «В» – комбинат общественного питания разных категорий обслуживания со вспомогательными помещениями, в блоке «Г» – многофункциональный спортивный зал с комплексом бань и лечебно-восстановительным центром. Дополнительно в проекте предусмотрены детская комната, залы для занятий аэробикой, фитнесом, спортивными танцами, настольным теннисом и другими активными видами спорта. Пропускная способность комплекса – до 1,5 тыс. человек в сутки. В спорткомплексе одновременно могут заниматься 250 человек.

Однако такое количество людей в новом бассейне было разве что во время Российско-Китайских молодёжных игр. После соревнований водно-спортивный комплекс не открыли для массового посещения, но в течение года позволяли спортсменам проводить там сборы и готовиться к соревнованиям. Последним там тренировался двукратный чемпион мира по плаванию Алексей Брянский.

«Чтобы правительство расшевелилось»

Всё это время бассейн находился в собственности ПАО «Газпром». Ещё в июле редакция «Восточно-Сибирской правды» обращалась в областные министерство имущественных отношений и министерство спорта, где нам сообщили, что региональное правительство подготовило документы, необходимые для передачи объекта региону, и следующий шаг должен сделать «Газпром». Представитель местного филиала компании – «Газпром добыча Иркутск» – отказался от комментариев, поскольку бассейн принадлежит головному предприятию, а филиал его лишь обслуживает. В центральном офисе ПАО «Газпром» ситуацию тогда тоже не разъяснили.

Осенью бассейн стал доступен только техническому персоналу, который следит за порядком в водно-спортивном комплексе, а спортсменов туда пус­кать перестали.

– В сентябре прошлого года впервые в истории Иркутской области мы хотели провести первенство СФО по плаванию, так как объект соответствует стандартам. Я обратился во Всероссийскую федерацию плавания, нас включили в календарь. Но бассейн не числился в реестре спортивных объектов России, – вспоминает Сергей Брянцев. – Чтобы исправить формальность, областное министерство спорта должно было написать письмо в специализированную организацию. В федерации плавания сказали, что этого будет достаточно. Но, к сожалению, министерство обратилось не в организацию, а в ПАО «Газпром». Предприятие отказалось вводить бассейн в реестр спортивных объектов России, поскольку оно и так берёт на себя все обязанности и затраты по содержанию комплекса.

Несмотря на то что спортсменам доступ в бассейн сейчас закрыт, Сергей Брянцев поддерживает предприятие.

– Мне кажется, руководство ПАО «Газпром» хотело бы подтолкнуть региональную власть к тому, чтобы вопрос передачи объекта решался быстрее, – предположил Брянцев. – Предприятие как эксплуатирующая организация ежемесячно выплачивает около 1,8 миллиона рублей плюс все коммунальные платежи. Так, я думаю, в месяц набегает около 9 миллионов рублей. «Газпром» хотел передать объект региону ещё в июле 2015 года, но его не принимают. На мой взгляд, пловцов туда не пускают, чтобы правительство расшевелилось.

Областным властям причины, по которым объект не передают Приангарью, неизвестны.

– Я честно признаюсь, мне непонятно поведение руководства предприятия, – говорит Александр Битаров. – Эксплуатация, коммунальные услуги, зарплата сторожей – это расходы. Для чего бассейн стоит, мне не ясно.

Глава правительства рассказал, что речь о бесплатной передаче бассейна больше не идёт. Представители компании сначала предложили властям Приангарья выкупить объект за 2,5 млрд руб­лей, а потом решили снизить сумму до одного миллиона.

На своей пресс-конференции Битаров предложил общественности организоваться, собрать подписи и подготовить народное обращение председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру.

На самом деле, подписи уже собирали. В октябре в Интернете была опубликована петиция в поддержку открытия водно-спортивного комплекса «Солнечный». Инициативная группа областной федерации плавания обращалась к председателю правительства Иркутской области, председателю регионального Заксобрания и президенту РФ с просьбой «проконтролировать и при необходимости ускорить процесс передачи в региональную собственность водно-спортивного комплекса «Солнечный». Петицию подписали 750 человек, но президент федерации плавания Иркутской области Виктор Крюков опроверг свою причастность к петиции. В организации нам рассказали, что некоторые члены федерации самостоятельно начали сбор подписей, не согласовав это с руководством.

Сейчас здание водно-спортивного комплекса закрыто и со всех сторон засыпано снегом. Персонал расчищает только служебные ворота и небольшую автостоянку для личного транспорта сотрудников. За решётку металлических ворот охранники никого не пускают.

– Официально бассейн закрыт на доработку, но все знают, что он давно уже готов к эксплуатации, – утверждает охранник, дежурящий у комплекса. – Из персонала здесь находятся только сантехники, дворники и я. Сотрудники должны следить, чтобы чаша бассейна была наполнена, иначе она может испортиться. Содержание бассейна дорогое.