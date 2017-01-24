+ добавить комментарий

Есть контакт? Бесконтакт!

Жителей региона приучат к расчётам по карте в одно касание

К 2020 году один из ключевых российских банков в регионе планирует полностью перевести инфраструктуру приёма платежей по пластиковым картам на бесконтактную основу. Это значит, что для совершения операции достаточно будет поднести карту к считывающему устройству. Учитывая то, что сейчас на одного жителя Иркутской области приходится 1,7 пластиковой карты, нововведение затронет практически каждого жителя региона. Насколько вероятна в Приангарье «бесконтактная революция» и насколько безопасны такие карты, выясняла Елена Лисовская.

Соответственно запросам меняется и инфраструктура приёма платёжных карт Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Две банковские карты на одного жителя

В Иркутской области выпущено около 4 млн карт, на каждого жителя приходится примерно по две, сообщил нашему изданию заместитель управляющего Отделения по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ Константин Ермолаев. В ближайшем будущем значимость карт как средства платежа сохранится, полагает он.

За девять месяцев 2016 года в Иркутской области совершено 207 млн операций с использованием банковских карт на общую сумму 406 млрд рублей. Только 20% от общего количества составили операции по получению наличных денег. Это говорит о том, что жители региона всё реже снимают наличные в банкоматах и чаще используют банковские карты для оплаты товаров и услуг.

Соответственно запросам меняется и инфраструктура приёма платёжных карт. За последние три года терминальная сеть для безналичной оплаты увеличилась вдвое. По данным на 30 сентября 2016 года, рассчитаться платёжной картой можно с помощью 40 тыс. электронных терминалов, зато количество банкоматов снизилось до 3 тыс.

«Вернём 5% от покупки»

Основная доля выпущенных в Иркутской области пластиковых карт – 2,32 млн – приходится на Сбербанк. «Население стало, бесспорно, активнее пользоваться банковскими картами для оплаты товаров и услуг, – сообщили нашему корреспонденту в пресс-центре Байкальского банка Сбербанка. – В прошлом году объём без­наличных операций увеличился почти на 37%, доля операций по оплате товаров и услуг выросла с 33,6 до 42,5%».

Общий товарооборот по картам в банке вырос с 91,9 млрд рублей до 125,9 млрд. Увеличился и объём переводов – с 211 до 303 млрд. Необходимо отметить, что население стало гораздо реже использовать кредитные карты для снятия наличных: в 2016 году было снято 4,1 млрд рублей против 5,5 млрд в 2015 году.

Пресс-секретарь банка ВТБ24 по СФО Лариса Кузнецова отмечает снижение числа клиентов, которые пользуются зарплатными картами, и рост тех, кто выбирает карты индивидуальные. На­­и­более востребованы в последние годы карты с кэш-бэком, позволяющие вернуть от 1 до 5% от покупки. Клиенты всё чаще стали пользоваться дистанционными сервисами – мобильным банком и приложениями. Причём к последним прибегают даже чаще, чем к традиционному интернет-банку.

Банки постоянно работают над тем, чтобы улучшать свои сервисы и услуги, отметил Константин Ермолаев. Появились кобейджинговые карты, это совместные карты двух платёжных систем. Также банки начали выпускать карты с возможностью привязки к аккаунтам в социальных сетях или к счёту мобильного телефона.

По мнению Ларисы Кузнецовой, в перспективе увеличения объёма выпущенных карт ждать не приходится. В то время как транзакционные обороты будут и дальше расти. Другого мнения придерживается аналитик ГК «ФИНАМ» Богдан Зварич: «На мой взгляд, в 2017 году рынок пластиковых карт продолжит расти. Этому будет способствовать улучшение экономической ситуации в стране. Причём существенно увеличится не только выдача дебетовых карт, но и спрос на кредитные карты».

Браслеты, «Ладошки» и «Айфоны»

Между тем топ-менеджеры Сбербанка заявляют о конце эпохи пластиковых карт и переходе на бесконтактную систему оплаты. «Пластиковые карты уже в следующем году перестанут быть основным средством платежей», – заявил в конце 2016 года заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Торбахов. О подобных тенденциях говорят и опрошенные нашей газетой эксперты. «Количество транзакций по картам с бесконтактной технологией Visa payWave в России за последний год увеличилось в четыре раза», – подчеркнула Лариса Кузнецова.

В пресс-центре Байкальского банка Сбербанка сообщили, что бесконтактные карты уже активно используются в регионе. От обычных они отличаются тем, что оплатить товар можно в одно касание. Для операции до 1000 рублей не нужно вводить PIN-код. Если платёж превышает этот лимит, то дополнительно нужно ввести PIN либо получить от кассира чек для подписи. Получить бесконтактную карту можно в любом отделении банка, а стоимость её обслуживания не отличается от обычной.

Банки региона также предлагают своим клиентам совершать покупки и с помощью мобильных телефонов – «Айфонов» и «Самсунгов» (но не старее определённых моделей), часов, браслетов, стикеров с бесконтактной технологией. «Производить платежи без использования пластиковых карт позволяет и проект «Ладошки», – рассказали в пресс-центре Байкальского банка Сбербанка. – Школьники из Рес­публики Бурятия уже могут оплачивать питание по ладони, которую необходимо поднести к сенсору. Проект начал реализовываться и в Иркутской области: в Ангарске и Братске. В Рес­публике Саха (Якутия) старшеклассники могут заплатить за свои обеды с помощью браслета».

К 2020 году Сбербанк планирует постепенно перевести всю инфраструктуру на бесконтакт. В первую очередь новое оборудование появляется в торговых сетях, кафе, аптеках, на автозаправочных станциях. Сегодня все вновь устанавливаемые терминалы в торговых точках уже имеют активную функцию бесконтактного платежа.

В Отделении по Иркутской области Сибирского ГУ Банка России отметили, что бесконтактными технологиями в финансовой сфере научились пользоваться и мошенники. «В местах большого скопления людей злоумышленник может похитить деньги с такой карты, прислонив считыватель или POS-терминал к карманам одежды, сумкам. Чтобы не стать жертвой этого вида мошенничества, карты с технологией бесконтактной оплаты рекомендуется хранить в экранированных фольгой отсеках кошелька или сумки», – подчеркнул Константин Ермолаев.

Между тем аналитик ГК «ФИНАМ» Богдан Зварич считает, что бесконтактные способы оплаты вряд ли в ближайшее время приобретут такую популярность, что смогут вытеснить пластиковые карты, учитывая консерватизм российского населения. «Да, в центрах этот процесс движется быстрее, однако даже в Москве объёмы транзакций с помощью таких карт вряд ли в ближайшие пару лет перекроют объём платежей с использованием пластиковых карт, который тоже продолжит расти», – считает эксперт.