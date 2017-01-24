Снимай коньки, вставай на лыжи

Автор: Ника Песчинская

После феерической победы над «Волгой» болельщики «Байкал-Энергии» ждали чего-то подобного и в следующей игре – 18 января иркутяне принимали архангельский «Водник». Но на деле всё оказалось гораздо труднее: и морозец в Иркутске давал о себе знать, но главное – «Водник» выстроил столь непроходимую оборону, что только в конце матча «Байкал-Энергия» смогла «дожать» соперника.

Посмотреть матч пришло три с половиной тысячи зрителей, так что гигантских очередей за билетами на этот раз не было. Зрители очень просили гол – как можно скорее, но получили его в «свои» ворота: на 16-й минуте 1:0 в пользу «Водника». Только на 28-й минуте Евгений Иванушкин счёт сравнял, и в тот день подвиги голеадора были закончены. Всё же он, получив небольшую травму в предыдущем матче, ещё не готов играть в полную силу.

Вскоре иркутяне вышли вперёд, но ненадолго. На 31-й минуте порадовал зрителей капитан «Байкал-Энергии» Максим Гавриленко, однако на 36-й минуте Янис Бефус восстановил равновесие.

Второй тайм – опять нет забитых мячей, игра скоро закончится, а иркутяне никак не могут придумать, что делать с обороной «Водника».

– Погода морозная, сложно играть, когда мяч скачет, – объяснял после игры Евгений Ерахтин. – Мы пытались за счёт верховых передач сразу же доставлять мяч в штрафную, но защитники «Вод­ника», молодцы, с этим без проблем справлялись. Тяжело вскрывать такую массированную оборону.

И лишь в конце матча, когда гостей начали удалять одного за другим, иркутянам удалось прорвать оборону. На 80-й минуте «Водник» играл в меньшинстве «минус три», и Тимофей Безносов смог пробить Андрея Рейна – после розыгрыша свободного удара иркутяне впереди, счёт 3:2. Но после этого «Вод­ник» рук не опускает, правда, играя в таком меньшинстве, трудно атаковать. И на 84-й минуте Илья Грачёв увеличивает счёт в пользу «Байкал-Энергии»: победа хозяев – 4:2.

– Мы матч провели неплохо, установки ребята выполнили, – говорит Игорь Гапанович, главный тренер «Вод­ника». – В последние десять минут нам не хватило терпения. Но очень трудно, когда постоянно играешь в меньшинстве.

Сейчас в хоккее с мячом пауза, связанная с чемпионатом мира. В Швецию от «Байкал-Энергии» отправятся двое: за сборную России сыграют Евгений Иванушкин и Денис Рысев. Что же касается наших «казахов», которые в последние годы неизменно надевали форму соседей, – это Андрей Ковалёв, Павел Дубовик, Евгений Шадрин и Максим Гавриленко, то в этом году никто из них на чемпионат мира не поедет. Поскольку самые главные игры чемпионата России впереди, руководством клуба было принято такое решение. Евгений Ерахтин так прокомментировал этот момент:

– На чемпионате мира игрок может получить травму, а нам это ни к чему, учитывая напряжённый сезон и высокие задачи, которые ставит перед собой «Байкал-Энергия». Понятно, чемпионат мира – это всегда очень яркие эмоции, игровая практика. Однако в том, что все ребята остаются с командой, конечно, есть свои плюсы. Я не могу сказать, что они сильно расстроены: жизнь идёт, подумаешь, не поехали, ничего страшного. Если бы где-то ближе проводился чемпионат, в том же Хабаровске, то ещё можно было бы подумать. А так… Разница часовых поясов, и потом сразу игры – это сложно.

23 января иркутская «Байкал-Энергия» отправилась на сбор в Байкальск. Покататься на горных лыжах, разгрузиться эмоционально, подзарядиться энергией Байкала, а заодно и подтянуть физическую форму. В Байкальске команда пробудет до четверга и 26 января вернётся в Иркутск.