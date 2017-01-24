+ добавить комментарий

«Теперь качать не надо»

В отделение гематологии областной больницы пришло новое оборудование

Весной прошлого года в Иркутской областной клинической больнице открылся второй блок. На его оснащение было выделено более 200 миллионов рублей. Основная часть оборудования была поставлена в 2016 году, сегодня больница получает последнее оснащение из закупленного в прошлом году. Блок уже работает в полном объёме, функционируют две реанимации – кардиологическая и гнойно-септического центра, отделения гематологии, сосудистой хирургии, неврологии, пульмонологии, офтальмологии. На начало февраля запланировано открытие травматологического отделения.

В год в отделении гематологии ИОКБ пролечивается около 1500 пациентов. 30% из них проходят через так называемый период аплазии, когда в результате химиотерапии полностью снижаются все показатели крови. Таким пациентам показана полная стерильность: любая, даже незначительная инфекция, может смазать результаты лечения и привести к необратимым последствиям. Сегодня больные имеют возможность находиться в изолированных боксах со стерильными потоками воздуха. А изоляция и стерильность равнозначны безопасности. Но и это ещё не все достоинства нового оснащения гематологического отделения.

– Каждое койко-место в нашем отделении может стать реанимационным, – утверждает Игорь Киселёв, врач-гематолог. – А поскольку наши пациенты по большей части находятся в тяжёлом состоянии, то нам важно уберечь их от осложнений после химиотерапии. Отныне каждый больной обеспечен современной кроватью с противопролежневым матрасом. Используется система дозированной нагрузки на разные участки тела, волнообразное перемещение потоков воздуха позволяет избежать пролежней. Стоимость одного матраса – около 240 тысяч рублей, они закуплены на всё отделение.

Отныне каждый больной обеспечен современной кроватью с противопролежневым матрасом

Ещё одно важное приобретение – тромбомиксер. Он предназначен для того, чтобы компоненты крови, в частности тромбоциты, которые должны находиться в постоянном движении, не склеивались между собой. В состоянии же непрерывного движения они могут сохранять свои свойства до 5 суток. Раньше сотрудники отделения гематологии пользовались тромбомиксером, который находился на станции переливания крови, что было не совсем удобно, конечно.

– Когда приходила медсестра со станции переливания крови, то непрерывно качала пакеты с тромбоцитами. Иначе тромбоциты, чья функция – предотвращать кровотечения, склеиваются. Теперь качать не надо, для этого у нас есть аппарат. Ну и свой тромбомиксер – это удобно. Мы всегда знаем, сколько у нас запасов донорской крови, – говорит Татьяна Капорская, заведующая отделением гематологии. И тут же демонстрирует ещё одно ценное приобретение – шкаф, который позволяет разводить растворы в полной стерильности. Он предназначен прежде всего для того, чтобы медсёстры, работающие с высокой концентрацией веществ, были защищены от нежелательных воздействий химических средств.

По словам Петра Дудина, главного врача больницы, оборудование закуплено современное, брендовое. Использовались новейшие технологии, новейшие не на момент проектирования, а на момент оснащения. И сегодня можно говорить о том, что по оснащённости отделение гематологии иркутской больницы одно из лучших в Сибирском федеральном округе. Появление второго блока позволило создать улучшенные комфортные условия для пациентов как непосредственно во втором блоке, так и во всей больнице. Улучшилась санитарно-гигиеническая обстановка, созданы более удобные условия для медперсонала. Всё это вкупе положительно сказалось на качестве оказания медпомощи.