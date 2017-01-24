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Восточно-Сибирская правда
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День немецкого языка
Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского совместно с Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта при поддержке Института имени Гёте (Новосибирск) и Германской службы академических обменов проведёт промо-акцию «День немецкого языка в Иркутской области».
Мероприятие состоится 28 января с 10.00 до 17.00. В программе акции: пленарное заседание с представителями Института имени Гёте, представителями департамента образования, школ города и области, мастер-классы для преподавателей немецкого языка, информационные стенды об актуальных проектах и программах Института имени Гёте, Германской службы академических обменов и других организаций, продвигающих немецкий язык, промо-уроки немецкого языка, консультирование по вопросам обучения, экзаменов и стипендиальных программ.
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