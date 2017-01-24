+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда: 24 января 2017

Общество

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«Первые иркутяне»

В Музее истории города Иркутска покажут новую киноленту Вадима Алтухова

Автор: Марина Рыбак

27 января в 16 часов в Музее истории города Иркутска состоится презентация документальной киноленты известного краеведа Вадима Алтухова «Первые иркутяне». Вадим Алтухов – методист центра развития и дополнительного образования детей Иркутской области, руководитель студии «Видеокомпас», которая снимает документальные, научно-популярные и учебные фильмы.

«Первые иркутяне» – работа, в которой Алтухов является автором, режиссёром и оператором в одном лице. Посвящена лента самым ранним переселенцам, пришедшим в наши края из северных территорий Российской империи, например, Вологодской, Архангельской губерний, и ставшим первыми иркутскими посадниками.

Город постоянно строится и развивается. При этом нередко стройки захватывают такие реликтовые зоны, как прицерковные кладбища весьма почтенного возраста. Строительная экспансия то и дело тревожит покой забытых иркутских некрополей. Учёным-археологам приходится вести нешуточную борьбу за спасение вскрытых останков первых иркутских поселенцев. Как это происходит, через какие тернии приходится пройти, чтобы уберечь и достойно перезахоронить досточтимые кости наших предков, – об этом-то и рассказывает лента. Рассказывает увлекательно и ярко. Из фильма зритель узнаёт имена «бойцов невидимого фронта» – служителей археологической науки, трепетно охраняющих память веков. В 2011 году у Спасской церкви в Иркутске, над местом нового упокоения потревоженного праха наших давних земляков, поставлена крипта, или, как её еще называют по-церковному, сень. Торжественно освятить эту сакральную беседку приезжал сам глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл.

Останки первых иркутян исследовали московские антропологи. Им удалось создать реконструкции облика по черепам. В 2011 году был даже издан альбом «Лица первых иркутян», тех, кто построил и заселил будущий город вокруг казачьего острога. Именно галерея этих безымянных исторических портретов завершает киноповествование Вадима Алтухова.

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