+ добавить комментарий

Сделка с подвохом

Покупатель через суд попытался вернуть деньги, которыми он рассчитался за автомобиль

Автор: Ольга МУТОВИНА

Наши люди давно и успешно пользуются схемами, которые помогают сэкономить на налогах. Обычное дело – указать в договоре сумму меньше той, что в действительности заплатил за квартиру или машину. Если речь идёт о продаже авто, к пакету документов в этом случае прилагается расписка, в которой покупатель указывает, какая сумма была передана продавцу на самом деле. Казалось бы, кому придёт в голову «выдернуть» расписку из комплекта документов и пойти в суд требовать по ней деньги. Однако, как показывает судебная практика, это не такой уж фантастический сценарий.

Свой автомобиль «Тойота Камри» иркутянин Георгий Берестенёв (здесь и далее фамилии героев изменены. – «ВСП») продавал дешевле рыночной стоимости. Ему срочно потребовались деньги, поэтому на одном из интернет-форумов он разместил объявление о продаже автомобиля, лишь год назад выехавшего из салона, в хорошей комплектации за 930 тысяч рублей. Покупатель не заставил себя долго ждать: уже через пару дней сделка была заключена. 21 ноября 2014 года машина была выставлена на продажу, 23 ноября покупатель и продавец подписали договор. Пакет документов оказался стандартным для таких случаев. В соглашении указали стоимость продажи – 50 тысяч рублей. Как обычно делается, чтобы не платить налог, договорились не раскрывать государству все карты. Полную стоимость сделки указали в расписке, которую продавец заполнил при передаче денег.

Об этой расписке покупатель Дмитрий Литвинов вспомнил почти два года спустя. Документ стал основным доказательством по делу. Истец настаивал, как бы абсурдно это ни выглядело, на том, что за автомобиль он заплатил 50 тысяч рублей. Ещё 880 тысяч рублей он якобы отдал продавцу по ошибке. На судебном заседании он не смог объяснить, почему вручил Берестенёву крупную сумму и почему так долго молчал и не требовал деньги обратно. Зато теперь кроме самой суммы долга Литвинов просил взыскать с ответчика более 134,3 тысячи рублей за пользование чужими деньгами и 3,2 тысячи государственной пошлины. В итоге набегала приличная сумма – больше миллиона рублей. Кстати, Литвинов имел большие шансы получить желаемое, остаться и с деньгами, и с машиной.

Иркутский юрист, арбитражный управляющий Игорь Льгов рассказал, какие важные детали решили исход дела. Во-первых, Георгий Берестенёв в той же самой расписке, на которую ссылался истец, не забыл написать, что деньги были переданы в счёт покупки машины. Во-вторых, продавец сохранил интернет-страницу с объявлением о продаже. Там была указана настоящая стоимость автомобиля – 930 тысяч рублей. «Мы сходили к нотариусу, заверили копию страницы с объявлением. Мы смогли доказать, что машина стоила дороже, чем 50 тысяч рублей, – говорит юрист. – Дело было достаточно сложным. Если бы мы не собрали доказательства, истец мог забрать деньги. Точно так же, как Георгий, рискуют многие автовладельцы. По большому счёту, любой покупатель, если стоимость машины в договоре занижена, может пойти в суд и потребовать деньги обратно».

Новая схема обогащения в ходу не только в нашем регионе. Так, суд города Альметьевска удовлетворил требования Юлии Ахметшиной и потребовал от юридической компании вернуть женщине более 380 тысяч рублей. Истица попыталась в суде доказать, что автомобиль стоил 100 тысяч рублей. Именно такая сумма была указана в договоре купли-продажи. Примечательно, что прямо в день покупки собственница застраховала автомобиль, отдав за полис 105 тысяч рублей. По логике истицы выходило, что страховая премия оценивалась в сумму большую, чем стоимость автомобиля.

Кроме денег, которые Юлия якобы переплатила сверх договора, она хотела компенсировать и моральные страдания, перенесённые из-за потери средств, а также услуг юриста. Суд первой инстанции полностью принял доводы истца. И только республиканская коллегия судей смогла разобраться во всех обстоятельствах дела. Оказалось, что часть денег за автомобиль – 100 тысяч рублей – Юлия отдала наличными. Остальные – 371 тысячу рублей – перечислил банк, в котором она взяла кредит. Коллегия отменила решение, вынесенное первой инстанцией. Автолюбительница остаётся с машиной, но без денег.

Срок исковой давности по подобным делам составляет три года. Поэтому не стоит рассчитывать, что покупатель, которому вы оставляете расписку, не захочет при случае «обналичить» её через суд. Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют вместе с основным договором заключать дополнительное соглашение, в котором будет значиться полная стоимость сделки. Ещё один совет – в расписке обязательно указывать, за что именно передаются деньги, а также уточнять марку и номер автомобиля.

Но, по большому счёту, лучше не рисковать, а заявить настоящую цену автомобиля. Если сумма сделки выше 250 тысяч рублей, придётся заплатить налог. Зато отбиваться от недобросовестных покупателей не придётся.

«На протяжении последних нескольких лет меняются правила игры. Государство стремится получить больше контроля над той стороной жизни, которую раньше можно было скрыть. Например, введены акцизы на алкоголь и табак, с нового года кассовые аппараты в магазинах в режиме реального времени должны передавать в Интернет информацию об операциях. Людям, которые владеют недвижимостью, сложнее стало сдавать квадратные метры, не платя налоги с прибыли, – рассуждает Игорь Льгов. – Государство даёт понять, что платить налоги – престижно и выгодно. Что бухгалтерию лучше вести по-белому. При этом большинство людей продолжает жить по старым правилам. По-прежнему продавцы предпочитают не платить налоги после продажи. Если взять автомобили, то в договорах чаще всего стоит стоимость 50 или 100 тысяч рублей. Обычаи делового обихода пока не меняются».