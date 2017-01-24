Иркутск, 1917-й

Автор: Ксения Никонова

На заседании учёного совета Музея истории города Иркутска были представлены концепции выставочных проектов, ориентированных на всестороннее освещение событий 1917 года в Иркутске.

Так, в отделе истории пройдут две выставки, первая из которых откроется уже в марте. Помимо предметов, представляющих эпоху и развитие революционного движения в Иркутске весной 1917 года, на выставке появится интерактивная карта города с обозначением объектов, улиц, домов, связанных с революционными событиями. Кроме того, будет представлена уникальная кинохроника из архивов Иркутского областного кинофонда. Осенью 2017 года откроется вторая выставка, главным объектом показа которой станет инсталляция революционного штаба.

В филиале «Музей городского быта» в рамках действующей экспозиции будет встроена выставка, показывающая события 1917 года глазами горожан.

В основу лягут воспоминания непосредственных очевидцев тех событий – Почётного гражданина города Лидии Тамм, материалы из лаборатории истории Сибири ИГУ и многое другое. Кроме того, будут задействованы современные технологии, с помощью которых посетители смогут увидеть ролики, снятые в интерьерах старинного дома по воспоминаниям о тех далёких временах.

Филиал «Солдаты Отечества» предложит иркутянам две выставки, посвящённые Иркутским воинским соединениям в феврале – октябре 1917 года, а также трагическим событиям декабря 1917 года, когда на территории Иркутска разразились кровопролитные бои между сторонниками красных и белых.