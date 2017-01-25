+ добавить комментарий

Лыжный сезон

Спортивный праздник «Иркутск, на лыжи!» состоится в столице Приангарья 28 января

Автор: Виктор Суслов

Акция, начатая в прошлом году совместными усилиями компаний En+ Group и РУСАЛ, а также Федерации лыжных гонок России, уже прошла в Красноярске, Братске, Шелехове и Черемхове. После Иркутска эстафету проведения лыжных мероприятий подхватят Ангарск, Абакан и Ачинск. Участников стартов ждут не только соревнования, но и возможность отдохнуть всей семьёй, а также познакомиться с легендарными российскими лыжниками, чьи имена уже вписаны в историю спорта.

Среди тысячи участников черемховской гонки были и самые юные лыжники

Проект «На лыжи!», о проведении которого на территории Сибири было объявлено в прошлом году, ставит перед собой амбициозную цель – подготовку олимпийского резерва для участия в лыжных дисциплинах на Олимпиаде 2022 года. Впрочем, задачи проекта не ограничиваются только этими высокими спортивными целями: с декабря прошлого года и в течение января-февраля нынешнего в рамках проекта на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Хакасия проводятся семейные лыжные праздники, призванные вернуть лыжам былую популярность.

Первое мероприятие проекта «На лыжи!» в 2017 году прошло в Красноярске на острове Татышев. В «Дне снега на лыжах» приняли участие более 3000 человек, в командах по 40 человек сражались за победу в эстафете на трёхсотметровой дистанции. «Комментировал эту историческую битву четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов, – рассказывают организаторы. – Он вместе с другим известным лыжником, чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира, призёром Олимпийских игр Александром Завьяловым прибыл в Красноярск специально на «День снега на лыжах».

Первыми участниками акции проекта «На лыжи!» в Приангарье в этом году стали жители Черемхова. Сибирский мороз не помешал более чем тысяче горожан прийти на лыжню, где свои силы в забегах могли попробовать все – от мала до велика. Среди участников праздника оказались и сотрудники компании «Востсиб­уголь», которая присоединилась к проекту для проведения черемховского лыжного забега. «Предприятие традиционно поддерживает благотворительные, социальные, образовательные, экологические и, конечно, спортивные проекты En+ Group, реализуемые в регионах присутствия бизнеса, – отмечает генеральный директор компании «Востсибуголь» Евгений Мастернак. – «На лыжи!» правильная и своевременная акция, позволяющая в будущем увидеть на первом месте олимпийского пьедестала российских, а может, и черемховских чемпионов».

В столице Приангарья семейный праздник в рамках проекта «На лыжи!» пройдёт 28 января. Тех, кто примет участие в мероприятии на базе спорт-парка «Поляна», ждут не только лыжные забеги (индивидуальные, семейные и детские – для юных спортсменов от трёх лет), но и катание на собачьих упряжках, а также полевая кухня, где можно будет согреться и отдохнуть между соревнованиями. Среди гостей иркутского праздника будут и легендарные российские спортсмены: двукратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира лыжница Ольга Данилова, а также Анфиса Резцова – единственная женщина в мире, которая стала олимпийской чемпионкой и многократной обладательницей Кубков мира сразу в двух видах спорта – лыжных гонках и биатлоне.