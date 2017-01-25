+ добавить комментарий

Заявитель не явился

Иркутский художественный колледж прогулял судебное заседание по иску к Союзу художников и ремесленников Прибайкалья

Автор: Юлия Сергеева

Подлинник договора между минимущества и иркутским отделением Союза художников России о безвозмездном пользовании мастерскими по Халтурина, 1, затребовали в суд иркутские художники. Заверенная копия, предоставленная минимущества, их не удовлетворила, они хотят видеть подлинный документ. Художники настаивают на том, чтобы был предоставлен и второй экземпляр договора, хранящийся в Союзе художников России. Однако пока Союз предпочитает не отвечать на запросы суда. 18 января в Иркутском арбитражном суде состоялось очередное заседание по делу «Иркутский областной художественный колледж против Союза художников и ремесленников Прибайкалья. Истец предпочёл проигнорировать заседание.

18 января, стало ясно, что попытка художников подать встречный иск к колледжу не удалась Автор фото: Николай БРИЛЬ

Представители истца, Иркутского областного художественного колледжа имени И.Л. Копылова, на заседание не явились. Суду пришлось работать с ответчиком и третьей стороной – минимущества Иркутской области. Напомним, колледж требует от Союза художников и ремесленников Прибайкалья (СХиР) освободить занимаемые им помещения по адресу: Халтурина, 1, площадью 740,6 кв. метра. Подробно о конфликте «ВСП» писала в номере от 8 ноября («Собирайтесь, выселяйтесь»). Эти мастерские находятся в областной собственности, и переданы колледжу в управление. Художники же настаивают на том, что пользуются мастерскими на основании договора безвозмездного пользования, заключённого региональным минимущества с иркутским отделением Союза художников России в 2005 году, после чего произошла переуступка права аренды СХиРу.

22 ноября 2016 года суд удовлетворил ходатайство СХиРа о том, чтобы истребовать в иркутском отделении Союза художников России договор от 1 августа 2005 года, заключённый с Агентством имущественных отношений Иркутской области, о передаче во временное безвозмездное владение и пользование мастерских по Халтурина, 1. Напомним, адвокат ответчика утверждал, что этот договор не был расторгнут должным образом, а потому и сегодня Союз художников России и Союз художников и ремесленников Прибайкалья продолжают пользоваться помещениями на безвозмездной основе. Поскольку руководство СХиРа не подписывало никаких документов о расторжении договора, а предложения от агентства поступали именно к СХиРу, а не к другой организации, то договор, по мнению адвоката, продлился на неопределённый срок.

18 января нынешнего года в суде выяснилось, что Союз художников России пока никаких требуемых документов не предоставил. Зато этот договор нашёлся в министерстве имущественных отношений, которое выступает правопреемником Агентства имущественных отношений и третьей стороной по делу. Как заявила представитель министерства, договор действительно был заключён с Союзом художников России, являлся срочным, его действие прекратилось в августе 2008 года. Минимущества попросило приобщить к делу письмо от 13 декабря 2012 года, в котором органы власти уведомляют организацию о расторжении отношений.

Однако против приобщения к делу этого документа возразил ответчик. По мнению адвоката ответчика Вячеслава Липина, заверенной копии, предоставленной суду, ему и его клиентам недостаточно, они желали бы ознакомиться с подлинником договора. Представитель минимущества заверила, что оригинал договора существует. «Можем предоставить по запросу суда», - сказала она. «Уважаемый суд, я настаиваю на том, чтобы повторили запрос к Союзу художников России, для нас надёжнее тот экземпляр, который хранился у них», - сказал адвокат. В итоге стороны сошлись на том, что будет истребован подлинник договора в министерстве, а также направлен повторный запрос в иркутское отделение Союза художников России.

Судья осведомилась, какое отношение СХиР, истребовавший данный документ в качестве доказательства, имеет отношение к договору. Адвокат заявил, что к уточнённому отзыву ответчика приложено письмо бывшего председателя иркутского отделения Союза художников России Александра Муравьёва к директору библиотеки Молчанова-Сибирского. Библиотека с 2005 года имела право оперативного управления мастерскими, хотя договор формально был заключён между Союзом и минимущества. Муравьёв уведомлял директора библиотеки, что с 1 января 2010 года Союз не является пользователем недвижимого имущества по Халтурина, 1. А вот «фактическим пользователем» с 2010 года Муравьёв в своём письме назвал СХиР. На основании этого адвокат берётся утверждать, что все полномочия по распоряжению мастерскими Союз отдал СХиРу, причём с согласия арендодателя, то есть минимущества.

«Письмо никак не подтверждает, что вам на законных основаниях перешло право пользования данными помещениями», - сказала представитель министерства. Однако Вячеслав Липин настаивал, что к договору о безвозмездном пользовании применима норма об аренде, в частности – о перенайме. «Тогда каким образом должен был быть оформлен перенаём?» - спросила судья. «Было выражено согласие министерства на перенаём, - ответил адвокат. – Есть ещё одно письмо за подписью министра Карасёва на имя руководителя СХиРа Ивана Вычугжанина. Нашему Союзу предлагалось расторгнуть тот самый договор, копия которого сегодня нам предоставлена минимущества».

По мнению Липина, письмо подтверждает: министерство Карасева признало, что права арендодателя перешли к СХиР по перенайму. «Это официальное письмо, оно есть в материалах дела», - ещё раз подчеркнул адвокат. К письму был приложен новый договор, в котором организация должна была в случае подписания платить ежегодную аренду в 2 миллиона рублей. Иван Вычугжанин договор не подписал, и, по мнению Вячеслава Липина, это означало, что действует предыдущий договор. А он со СХиРом не был расторгнут надлежащим образом и, значит, продлён на неопределённый срок. Поскольку подлинность договора в нынешнем заседании проверить было нельзя, суд сделал перерыв до 25 января.

Тогда же, на заседании 18 января, стало ясно, что попытка художников подать встречный иск к колледжу не удалась. Суд возвратил СХиРу иск о признании незаконными требования руководства колледжа к художникам в срок до 18 января 2016 года покинуть мастерские и распоряжение бывшего министра имущественных отношений Иркутской области Протасова «Об изъятии и закреплении областного государственного имущества», изданного 15 января 2013 года. Такое решение было принято судом по ряду причин, одна из них - предъявленные иски разные по предмету и заявлены по разным основаниям, а значит, встречный иск таковым не является. Между тем за ответчиком полностью сохранены права на собственную защиту в ходе судебного разбирательства.