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Восточно-Сибирская правда: 31 января 2017

Общество

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Памятные даты

105 лет назад (1912) решения Пражской конференции РСДРП были обсуждены на подпольных собраниях иркутской организации партии. Вопреки решениям конференции, размежевание между большевиками и меньшевиками не происходило вплоть до 1917 года.

90 лет назад (1927) в Иркутске при Восточно-Сибирском отделении Русского географического общества (ВСОРГО) была организована секция школьного краеведения. Прекратила свою деятельность в начале 1930-х годов. В настоящее время координацию и организацию этой работы осуществляет Иркутский областной Центр детско-юношеского туризма и краеведения.

3 февраля 125 лет со дня рождения Евгения Петровича Медведева (1892–1974), скрипача, руководителя оркестров народных институтов, музыкального общественного деятеля, преподавателя Иркутского музыкального техникума.

3 февраля 90 лет назад (1927) в Иркутске начала работу городская санитарно-гигиеническая лаборатория Окружного отдела здравоохранения по химическим исследованиям пищевых продуктов и проведению эпидемиологических обследований, созданная на основе положений Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах республики» от 15 сентября 1922 г. Ныне контроль за санитарным состоянием в этой сфере осуществляют Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области. Своим профессиональным праздником специалисты этих учреждений считают дату образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России – 15 сентября, которой в 2017 году исполняется 95 лет.

3 февраля 85 лет назад родился Дмитрий Валентинович Скоробегов (1932–2013), заслуженный работник культуры России, работал директором Иркутского музыкального театра в 1986–1993 и 1995–1998 гг., автор книги очерков «Иркутский музыкальный театр», изданной в 2000 году.

3 февраля 5 лет назад (2012) в Доме кино состоялась премьера первого в иркутского мультипликационного фильма «Сибирячок и зайчиковая берёза». Мультфильм создан по мотивам произведений иркутских писателей Марка Сергеева и Светланы Волковой.

4 февраля 65 лет назад (1952) для освобождения места под строительство памятника Ленину исполком Иркутского горсовета без согласия уполномоченного Совета по делам религиозных культов при Иркутском облисполкоме и санкции Москвы принял решение о сносе архитектурного памятника XIX в. – кирхи Вознесения Христова.

4 февраля 15 лет назад (2002) вечером в Иркутске загорелось здание бывшего Дома культуры имени В. Куйбышева, памятника истории и архитектуры. В здании были расположены магазины, казино «Золотой лев» и популярный ночной клуб. Пожар удалось ликвидировать только в 6 часов утра следующего дня. Огонь уничтожил 6000 кв. м площади торгового центра.

5 февраля 20 лет назад (1997) поступило сообщение из Санкт-Петербурга о том, что Российская академия гуманитарных наук на своём заседании избрала действительными членами-академиками иркутских историков И.И. Кузнецова и Б.С. Санжиева, внёсших большой вклад в науку.

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