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Восточно-Сибирская правда: 31 января 2017

Общество

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В областном центре пройдёт медиафорум «Иркутский меридиан»

Автор: Соб. инф.

Медиафорум «Иркутский меридиан» пройдёт в областном центре в конце апреля. Его организаторами выступят Ассоциация муниципальных образований Иркутской области, администрация Иркутска и Иркутское отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». Такое решение принято на встрече мэра Иркутска Дмитрия Бердникова с главой Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадимом Семёновым и председателем регионального Союза журналистов России Александром Гимельштейном.

К участию в форуме приглашаются сотрудники средств массовой информации Иркутской области и других регионов. 

В рамках форума состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Региональная медиасреда 2017: тенденции и особенности», пройдут семинары и мастер-классы ведущих экспертов в области средств массовой информации Российской Федерации и два конкурса: «Золотая запятая» и конкурс журналистского мастерства имени Ярослава Гашека. Предполагается, что в рамках «Золотой запятой» будут оцениваться редакционные проекты, посвящённые Иркутску. А премия имени Ярослава Гашека будет вручаться за индивидуальные достижения в журналистике. Выделена особая номинация – «За заслуги в журналистике». 

Принять участие в конкурсах могут журналисты и редакции региональных, городских и районных средств массовой информации Иркутской области. 

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