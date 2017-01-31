+ добавить комментарий

Золото манит нас

В Иркутской области ищут выгоды от продажи Сухого Лога

Историческое событие – продажа крупнейшего золоторудного месторождения Сухой Лог – произошло 26 января. Крупный актив, расположенный в Иркутской области, купили объединившиеся в СП «Полюс» и «Ростех». При всех экономических бонусах, которые обещает региону проект (при удачной его реализации), омрачает сделку факт, что СП зарегистрировано в Красноярске. Ведь Приангарье рискует потерять часть налоговых поступлений от освоения Сухого Лога. Есть опасения и у других игроков, добывающих золото рядом с Сухим Логом. Они прогнозируют рост энергодефицита к существующему как минимум на 50 мегаватт.

Сухоложское золото досталось совместному предприятию «Полюса» и «Ростеха» Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Крупнейшее по запасам золота в России месторождение было выставлено на продажу при стартовой сумме 8,551 млрд рублей. Однако по итогам аукциона сумма эта не сильно подросла. Купило объект за 9,4 млрд рублей ООО «СЛ Золото» – «дочка» «Полюса» (51%) и «Ростеха» (49%), объединившихся в СП под предстоящий аукцион.

Второй игрок на торгах – «Золото Бодайбо» (ВТБ и «Акрополь» Ибрагима Паланкоева) – не сделал вообще ни одного шага на аукционе. Таким образом, по факту покупка состоялась без торгов.

Напомним, Сухой Лог является стратегическим объектом страны. Его разведанные запасы составляют треть от общероссийских. Имеющиеся геологические материалы указывают на высокий потенциал по увеличению запасов. На госбалансе запасов полезных ископаемых находятся 1656 тонн золота (B+C1+C2) и 1533,3 тонны серебра. Забалансовые запасы золота – 522 тонны. Примечательно, что значительная часть запасов Сухого Лога может добываться дешёвым и простым открытым способом. Золото в основном наложено на пирит, что позволяет легко освобождать его при рудоподготовке и обогащении. Доля связанного трудноизвлекаемого золота составляет 3,7–12,0%, говорится в аукционной характеристике месторождения.

О необходимости освоения месторождения речь шла уже много лет, среди потенциальных претендентов на месторождение фигурировали также Polymetal и Nordgold. Однако выставить на продажу объект государство решилось лишь под конец 2016 года – тогда была объявлена дата аукциона. Кроме того, были проработаны и специальные условия для участников торгов. Так, к аукциону допускаются компании, у которых доля госучастия в капитале составляет не менее 25%, вдобавок предприятия не должны быть подконтрольны иностранцам (от 25% акций).

Теперь, когда аукцион состоялся, областные и федеральные чиновники спешат оценить его итоги. Так, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков сообщил 27 января на брифинге, что годовой объём добычи по Сухому Логу составит от 56 до 60 тонн металла. Сейчас в Иркутской области добывается 22 тонны золота – шестое место в стране. На первом месте Красноярский край. Учитывая объём добычи, который предполагается нарастить при освоении Сухого Лога, Иркутская область выйдет на первое место. Россия же в целом в перспективе станет второй страной в мире по добыче драгметалла, обогнав Австралию.

Объём общих инвестиций для реализации этого проекта предварительно оценивается в 100 млрд рублей, отметил Крючков.

– «Полюс» заблаговременно приобрёл такой актив, как «Лензолото» (также ведёт добычу в Бодайбинском районе Иркутской области, в том числе ранее владело лицензией на Сухой Лог. – Авт.). Таким образом, вся инфраструктура и производственная база «Лензолота» досталась «Полюсу». Кроме того, «Полюс» уже работает на других месторождениях золота в Иркутской области, в том числе и на рудных. Так что, предполагаю, с освоением Сухого Лога собственник не затянет, – поделился Андрей Крючков. – Хотя в 2015 году компания заявила о замедлении освоения Наталкинского месторождения в Магаданской области.

Донской посулил 8 млрд рублей ежегодно

В случае более удачного освоения Сухого Лога регион может рассчитывать на пополнение собственной доходной базы бюджета. Назвать сумму возможных налоговых отчислений региональный министр затруднился, но отметил, что от добытых в 2016 году 22 тонн золота Иркутская область получила около 2,3 млрд рублей.

Его коллега глава Минприроды РФ Дмитрий Донской, комментируя итоги аукциона по Сухому Логу, оказался более смелым в своих расчётах. Он заявил, что в бюджет Иркутской области и страны будет поступать более 8 млрд рублей ежегодно, а на золоторудном предприятии появится около 4 тыс. рабочих мест.

Согласно бюджетному законодательству, регион может рассчитывать при освоении месторождений рудного золота на отчисления по НДФЛ (по разным оценкам, трудоустроено может быть несколько тысяч человек) и 6% НДПИ, а также существенной статьёй дохода должен стать налог на прибыль. Однако с Сухим Логом ситуация по налогу на прибыль пока не ясна. Ведь компания-победитель «СЛ Золото» зарегистрирована в Красноярске, соответственно, и данный вид налога она должна будет уплачивать не в Иркутской области, а по месту «прописки».

Но изменить «прописку» «СЛ Золото» теоретически может. Предусмотреть это требование возможно в соглашении о недропользовании, которое предстоит подписать в ближайшее время между государством и новым владельцем лицензии на Сухой Лог. Причём предложение об изменении места регистрации может быть включено в текст соглашения на усмотрение собственника объекта – правительства РФ. Пока данный документ находится на обсуждении в кабинетах федеральных чиновников.

– Документ отправлен из правительства РФ в Минприроды. Сейчас чиновники его рассматривают как приоритетный, – сообщил Андрей Крючков, отвечая на вопрос «ВСП» о ситуации.

По его словам, региональные чиновники свои пожелания относительно налога на прибыль отправили на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева ещё в декабре 2016 года, до проведения аукциона. Но позиция федеральных властей по этому предложению на сегодняшний день неизвестна.

Между тем обсуждение этого принципиального для региона момента непосредственно с оператором Сухого Лога не проводилось. По словам Крючкова, встреча с представителями компании может состояться в ближайшее время.

Энергии мало

Участники отрасли в Иркутской области переживают по другому поводу. Главной проблемой для Бодайбинского района – золотопромышленной территории, где кроме Сухого Лога расположены и другие крупные месторождения драгметалла – является энергодефицит. Ограничения в подаче энергомощностей напрямую влияют на добычу золота. С началом освоения месторождения-гиганта ситуация может лишь обостриться.

«Дефицит энергии в районе сейчас составляет 50 мегаватт, – рассказывает заслуженный геолог России, гендиректор «Сиб ГК» Владимир Скляров. – Учитывая, что сегодня частично решён дефицит энергии за счёт строительства энергомоста из Якутии до Бодайбинского района (финансирование проекта шло за счёт «Полюса»), то, возможно, на начальной стадии на Сухом Логе этой энергии может хватить. Но дальнейшее освоение, по моим оценкам, потребует ещё порядка 50 мегаватт электроэнергии. Она необходима будет для работы карьера и ГОКа. И здесь акционерам «СЛ Золото» придётся искать возможности увеличения энергетических мощностей».

Вторая проблема, с которой столкнутся золотопромышленники при начале освоения крупнейшего месторождения в стране, – дорожная инфраструктура. Как отмечается в аукционной документации на Сухой Лог, месторождение связывает с районным центром Бодайбо грунтовая автодорога четвёртой категории. Ближайшая железнодорожная станция ВСЖД в 356 км от участка недр и связана с Бодайбо грунтовой дорогой третьей категории.

– Дороги ниже уровня критики. Потребуется вкладываться в их обустройство. Думаю, финансировать это строительство придётся инвестору, – комментирует Скляров.

Строительство карьера и ГОКа на Сухом Логе потребует огромного количества техники, материалов. Часть грузов, вероятно, будет доставляться железнодорожным транспортом через станцию Таксимо. То есть увеличится общая загруженность транспорта. Однако переправа грузов непосредственно через реку Витим возможна только на пароме, услугами которого пользуются все золотопромышленники Бодайбинского района. Поэтому можно уже сейчас прогнозировать, что паромная переправа не будет справляться с этим потоком, говорит собеседник «ВСП». Предотвратить коллапс возможно, только если привлечь к работе на Витиме дополнительно речной флот – именно так и доставлялись в Бодайбо грузы из Усть-Кута, когда не было железнодорожного сообщения.

– Кроме того, надо учитывать, что в Бодайбо будет очень большой приток работающих, а значит, нужно обратить внимание на социальную инфраструктуру в Бодайбо – жильё, больницы, – отмечает Владимир Скляров.

Зато материально-техническая и кадровая база у «СЛ Золото», по замечаниям собеседника издания, неплохая. «Подтянул» её акционер ГК «Полюс» за счёт покупки предприятия «Лензолото». «Таким образом, начинать придётся не с нуля. Это облегчает задачу», – резюмирует собеседник «ВСП».