+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда: 31 января 2017

Общество

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Дмитрий Бердников предложил увеличить бюджетное финансирование школьных обедов

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Главы муниципалитетов Иркутской области единогласно поддержали инициативу мэра Иркутска Дмитрия Бердникова по увеличению финансирования бесплатного питания школьников из регионального бюджета. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. В работе приняли участие член Совета Федерации ФС РФ Виталий Шуба, представители правительства Иркутской области, депутаты Законодательного Собрания региона.

Инициатива Дмитрия Бердникова касается всех муниципалитетов и представляет собой законопроект, преду­сматривающий увеличение размера финансирования бесплатного питания школьников из регионального бюджета. Мэр предложил внести изменения в статью 7 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей». 

«В соответствии с полномочиями правительство Иркутской области обязано обеспечивать бесплатным питанием отдельные категории детей. При этом качество такого питания строго регламентируется санитарными нормами. Необходимая норма ежедневного питания в данный момент оценивается в сумму от 38 до 47 рублей. По факту же перечисления из областного бюджета сегодня составляют 15 рублей на одного ребёнка. Дмитрий Бердников выступил с инициативой увеличить эту сумму до 30 рублей», – прокомментировала заместитель мэра Маргарита Ли.

Инициатива Дмитрия Бердникова получила единодушную поддержку мэров ассоциации. «Я полностью поддерживаю такую инициативу. В Братске из местного бюджета мы можем доплачивать 5 рублей. Таким образом, стоимость одного обеда составляет лишь 20 рублей. Это недопустимо, но у нас нет возможности увеличить эту сумму до необходимого минимума из местного бюджета», – отметил мэр Братска, заместитель председателя ассоци­ации Сергей Серебренников.

«В Ангарске сумма дотации из местного бюджета к областным 15 рублям составляет 35 рублей. Естественно, это нагрузка на городской бюджет, при этом нам необходимы средства на выполнение наших прямых полномочий. Я надеюсь, что правительство региона изыщет необходимые ресурсы, и в 2018 году мы получим реализацию этой инициативы», – подчеркнул мэр Ангарска Сергей Петров.

«Конечно, я поддерживаю такой законопроект. В Усольском районе не было возможности выделять средства из местного бюджета. Стоимость питания для льготной категории сегодня составляет 15 рублей – сумма дотации из областного бюджета. Недавно депутаты Законодательного Собрания Иркутской области были в посёлке Раз­долье и сами видели, что висит два меню. Одно для льготников – за 15 рублей, и второе – общее, за 54 рубля. Такой значительной разницы быть не должно», – рассказал мэр Усольского района Виталий Матюха.

На собрании члены ассоциации приняли решение создать рабочую группу, в которую войдут представители правительства Иркутской области, Законодательного Собрания региона и муниципалитетов. Кроме того, в министерстве финансов Иркутской области прорабатывается механизм, позволяющий чётко определить количество детей, которых нужно обеспечить бесплатным питанием, а также перечень документов, необходимых для получения льготы.

Напомним, в муниципалитетах области на питание школьников тратятся разные средства. Например, в Иркутске стоимость питания на одного ученика в день составляет 58 рублей, из них 15 рублей компенсируется из областного бюджета, остальная часть – из городской казны. По состоянию на 1 января 2017 года в иркутских школах бесплатно питаются 21 696 учащихся из многодетных и малообеспеченных семей. В городском бюджете в нынешнем году на финансирование питания этой категории школьников предусмотрено более 148 миллионов рублей. Чтобы улучшить качество питания учеников, мэр города предлагает повысить размер выплаты из областного бюджета на одного учащегося до 30 рублей в день. Ранее мэр Иркутска внёс соответствующую инициативу на рассмотрение областного парламента. 

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