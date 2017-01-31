+ добавить комментарий

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Художников выгнали на улицу

Автор: Юлия ПЕРЕЛОМОВА

Позорной реальностью стала для Иркутской области история о том, как одни художники выставили на улицу других. Члены Союза художников и ремесленников Прибайкалья должны покинуть мастерские на Халтурина, 1. Такое решение вынес 25 января Иркутский арбитражный суд. Иск удовлетворён частично – суд признал правомочным требование Иркутского художественного колледжа им. И.Л. Копылова о выселении художников, но не признал денежные претензии. Вся история якобы затевалась ради детей. Неоднократно было объявлено, что художников гонят из мастерских ради молодого поколения. Дескать, учащимся колледжа не хватает места для мастерских. Между тем состояние здания по Халтурина, 1, таково, что пока в капитальный ремонт не будут вложены миллионы рублей, детей туда допускать преступно. Это означает, что здание у художников «отжали» просто так, дети не откроют эти двери ещё много лет.

25 января Иркутский областной арбитражный суд вынес решение по делу «Иркутский художественный колледж против Союза художников и ремесленников Прибайкалья» (СХиР). Иск удовлетворён частично, суд обязал СХиР освободить занимаемые нежилые помещения, расположенные по Халтурина, 1. Денежные требования колледжа суд постановил не удовлетворять.

Напомним, художественный колледж требовал выселения художников на основании того, что они занимают данное помещение незаконно. Помещение размером 740,6 кв. м находится в областной собственности, а колледж с 2013 года выступает оперативным управляющим мастерских. Третьей стороной по делу выступало региональное министерство имущественных отношений. Истец настаивал, что у СХиР нет договора с минимущества, а потому художники должны оставить мастерские. Хотелось колледжу получить с мастеров и денег. А именно 306 тысяч 449 рублей 2 копейки в качестве неосновательного обогащения. Истец пытался заставить художников оплатить коммунальные услуги и земельный налог, в чём, как сказано выше, суд ему отказал.

А вот некрасивая история с выселением легла тёмным пятном на колледж, а вернее, на тех, кто руководил этим спектаклем. Поборники прав детей-художников выгнали из мастерских художников взрослых. 24 мастера, как только решение суда вступит в силу, должны будут собирать вещи. Среди них такие известные мастера, как Евгений Скачков, Александр Абрамов, Павел Овсянников.

На прошлом заседании суда, 18 января, была представлена заверенная копия договора от 1 августа 2005 года, заключённого Иркутским отделением Союза художников России (СХР) с Агентством имущественных отношений Иркутской области, о передаче во временное безвозмездное владение и пользование мастерских по Халтурина, 1. Договор оказался срочным и был прекращён, как утверждало минимущества, в августе 2008 года. 13 декабря 2012 года власти Иркутской области уведомили СХиР о его расторжении. Защита утверждала, что произошла переуступка права аренды от Союза художников России к СХиР (об этом, по мнению адвоката, свидетельствовало письмо главы Иркутского отделения СХР Александра Муравьёва). И этот факт признавался всего несколько лет назад арендодателем, самим минимущества. На рассмотрение суда было представлено письмо министра имущественных отношений Михаила Карасёва председателю СХиР Ивану Вычугжанину. Карасев предлагал именно СХиР дать согласие на расторжение старого договора и заключить новый.

К заседанию 25 января ответчик подготовил уточнённый отзыв, который был составлен после изучения представленного на рассмотрение суда договора. Адвокат Вячеслав Липин в суде заявил ходатайство о приобщении к делу уточнённого отзыва. Он проанализировал договор и пришёл к выводу, что Союз художников и ремесленников Прибайкалья ещё одной нитью связан с договором, заключённым минимущества с СХР, поскольку организация является правопреемником ссудополучателя. Ранее ссудополучателем по договору был Союз художников России, а когда в 2009 году был зарегистрирован СХиР, СХР автоматически переуступил ему эти права.

Именно поэтому министр Карасёв и направил то самое письмо Вычугжанину, в котором признал, что именно со СХиР он должен согласовать расторжение договора, а не с Иркутским отделением Союза художников России. Причём именно к СХиР обращался Карасёв во втором документе, новом договоре, по которому организация должна была арендовать помещения за плату в 2 миллиона рублей в год. Если организация не имела никаких прав на эти помещения, как утверждается сейчас, то зачем именно её просить о согласии на расторжение договора и именно с ней пытаться заключить новый? Ясно, министерство считало, что СХиР – правопреемник прошлого ссудополучателя, Союза художников России. Теперь же минимущества настаивает, что никаких отношений со СХиР у него не было и нет. Куда же в этом случае отнести письмо Карасёва? Очевидно, к ошибкам старых чиновников, за которые новые чиновники так удобно и комфортно для себя не отвечают.

Иван Вычугжанин согласия на расторжение договора не дал, ничего не подписал. Тогда, по мнению адвоката, министерство передало помещения в оперативное управление художественному колледжу. «В министерстве просто подумали, что этот спор можно было столкнуть с себя чужими руками, руками колледжа, – говорит Вячеслав Липин. – По закону они должны были обратиться в суд и расторгнуть договор со СХиР через суд. Они не обратились, договор продлился на неопределённый срок». Липин подчеркнул ещё одну деталь: по тексту представленного документа, согласно пункту 6.4, необходимо обоюдное согласие на расторжение договора. Судья уточнила у истца и третьей стороны, есть ли у них доказательства, что было обоюдное согласие на расторжение. Однако такие доказательства они представить не смогли.

Адвокат считает, что решение о выселении организации незаконно. И готов доказать это в суде. «У меня все документы готовы на новый, самостоятельный иск к минимущества о признании недействительным распоряжения от 15 января 2013 года об изъятии и закреплении областного имущества и признании недействительным письма директора колледжа Людмилы Назаровой от 4 апреля 2016 года о выселении художников, – сказал Вячеслав Липин. – Кроме того, есть все основания для подготовки документов на обжалование решения суда». Однако сами художники пока не торопятся.

В конце декабря в мастерских на Халтурина, 1, побывал заместитель спикера ЗС Андрей Лабыгин. «Они в этих мастерских существуют с 1937 года… Как-то репрессии, войну, разруху, перестройку, всех пережили, а нового министра пережить не могут», – заметил Лабыгин. Он сказал, что вопрос надо решать «компромиссно», сейчас ясно одно: художники не будут выставлены на улицу «в неизвестном направлении». На этой неделе к вопросу должна подключиться Ирина Синцова, председатель комитета ЗС по социально-культурному законодательству. На вопрос «ВСП», дадут ли художникам, представляющим одну организацию, одно комплексное помещение, Лабыгин сообщил, что в такой детализации ответить на вопрос не может.

Пока в СХиР не приняли решения о новом самостоятельном иске и апелляции. По информации «ВСП», с художниками стали говорить в министерстве культуры и архивов Иркутской области. Начались звонки, в которых руководство СХиР стало уговаривать не подавать самостоятельный иск и апелляцию. Художников заверяют, что, если они продолжат заявлять свои требования в суде, им не смогут «помочь с новым помещением». В начале февраля художникам обещают в региональном минкульте «специальное совещание» по их вопросу. Естественно, как люди честные и неискушённые, они готовы на переговоры, чтобы не сделать хуже.

Однако вопрос Андрею Лабыгину про единое помещение был не праздным. По мнению «ВСП», основанному на ранее озвученных заявлениях министра Ольги Стасюлевич, ситуация может развернуться так, что мастерские предоставят только нескольким именитым художникам, а остальные останутся на улице. Просто разделят мастеров на «хороших» и «никудышных». Вот цитата министра Ольги Стасюлевич из материала от 8 ноября 2016 года «Собирайтесь, выселяйтесь»: «Безусловно, мы никого не хотим обидеть. Но есть закон, а по нашей информации, в мастерских находятся и люди, которые не имеют отношения к Союзу художников России, есть и те, кто вообще не является художником…». Публично же дело повернут так, что вопрос решён положительно для всех художников. И тогда иски подавать будет уже поздно.

А пока мастерские на Халтурина, 1, ждёт амбарный замок. О том, что здание в плачевном состоянии, говорила и директор колледжа Людмила Назарова, это же констатировал Андрей Лабыгин. На его ремонт потребуется не один десяток миллионов рублей, так что детям, ради которых был затеян этот «крестовый поход» против художников, в мастерские не зайти ещё много лет.