+ добавить комментарий

Алкоголь вне закона

Мэрия Иркутска готовит новую концепцию развития торговли, которая позволит сократить количество уличных ларьков

Автор: Ольга МУТОВИНА

Власти Иркутска пересматривают схему размещения уличных ларьков. Нестационарных торговых объектов станет меньше. Изменения не коснутся павильонов, торгующих фирменной продукцией местных производителей – хлебом и выпечкой, яйцом и колбасами. Речь идёт о киосках с универсальным ассортиментом: от жевательной резинки до жидкости для мытья посуды. Массовые проверки показали, что в каждом втором ларьке продаётся алкоголь, хотя по закону продавать горячительные напитки в нестационарных торговых точках запрещено. Из 1,5 тысячи киосков в Иркутске около 900, помимо продуктов и ширпотреба, торгуют водкой и пивом. Об этом рассказал на депутатских слушаниях заместитель мэра – председатель комитета экономики Руслан Ким.

По количеству ларьков на душу населения Иркутск занимает третье место по стране

По количеству ларьков на душу населения Иркутск занимает непочётное третье место по стране. Киосков у нас в городе столько, сколько горожанам не требуется. Основную выручку универсальные ларьки получают за счёт торговли дешёвым алкоголем.

За 2016 год администрация Иркутска расторгла 42 договора аренды земельных участков с собственниками павильонов, в которых были зафиксированы нарушения законодательства. Есть несколько препятствий, которые мешают воздействовать на недобросовестных торговцев. Лишить права аренды участка в одностороннем порядке администрация может лишь в том случае, если киоск находится на муниципальной земле и с владельцем точки заключён бессрочный договор. Контракт, рассчитанный на определённый срок, можно разорвать лишь через суд. Кроме того, половина точек в городе стоят на землях, собственность на которые не разграничена. Такие участки находятся в компетенции областного министерства имущественных отношений. Хоть павильоны и находятся на территории города, воздействовать на торговцев мэрия не имеет права.

По итогам прошлого года сотрудники администрации оштрафовали собственников-нарушителей на общую сумму более 300 тысяч рублей. Из­ъято более трёх тонн алкоголя.

Руслан Ким рассказал депутатам: как только были зафиксированы первые случаи отравления спиртосодержащей жидкостью в декабре прошлого года, сотрудники департамента потребительского рынка провели тотальную проверку нестационарных торговых точек. К работе присоединились специалисты Роспотребнадзора, представители общественных организаций, активная молодёжь. С 19 декабря 2016 года по 8 января нынешнего года были проверены все киоски города. Было выявлено 174 случая продажи алкоголя. С теми собственниками, киоски которых расположены на муниципальной земле (58 точек) и с которыми заключён бессрочный договор, контракты уже разорваны.

Информацию обо всех нарушениях законодательства контролёры направили в правоохранительные органы. Кроме того, по словам заммэра, продолжает работать «горячая линия», на которую можно сообщить о фактах незаконной продажи алкоголя. С оптовиками, которые реализуют легальный алкоголь розничным точкам, сотрудники мэрии провели встречи и напомнили о федеральном законе, который запрещает продавать алкоголь в ки­осках. Получается, что, поставляя водку и пиво в нестационарные точки, в погоне за оборотами коммерсанты участвуют в противозаконных действиях.

От общественников поступает информация, что владельцы киосков не собираются так просто расставаться со стабильным источником заработка.

В разработке «альтернативные» способы продажи, например торговля с машин. По словам Руслана Кима, властям следует приготовиться к новым ухищрениям нарушителей.

Врио заместителя руководителя Рос­потребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных считает, что корень проблем, связанных с отравлением спиртосодержащими жидкостями и общей алкоголизацией населения, кроется в доступности пива и более крепких напитков. Поэтому лучше всего бороться с этой бедой помогут, по его мнению, ограничения – как сокращение количества мест, где можно купить алкоголь, так и времени его продажи. Уточним, что Дмитрий Савиных имел в виду легальную торговлю. Незаконная реализация алкоголя, продажа «Боярышника» из-под прилавка, по его словам, полностью находятся в компетенции правоохранительных органов, а не его ведомства.

В свою очередь, начальник Межмуниципального управления МВД «Иркутское» полковник полиции Олег Савин отчитался о работе правоохранителей. В 2016 году в Иркутске полицейские изъяли и арестовали больше 180 тонн алкоголя. Владельцы торговых точек получили штрафов на 6,5 миллиона рублей. По итогам печальных событий, которые произошли в Иркутске накануне Нового года и в праздничные дни, возбуждено 33 уголовных дела. Фигурантами в них проходят 23 человека. Кроме того, с 18 по 31 декабря полицейские изъяли почти шесть тонн жидкости с этикеткой «Боярышник» и почти 60 тонн стеклоомывающей жидкости, в которой находился метанол.

Сотрудники полиции выяснили, что предприятие, которое на этикетке указывается как производитель жидкости для принятия ванн, закрылось в 2011 году. Оно находилось в Санкт-Петербурге. 826 владельцев торговых точек, которые без всяких документов торговали спиртосодержащей жидкостью, получили административное наказание.

Спиртосодержащую жидкость разливали поблизости от рынка сбыта. В садоводствах областного центра правоохранители выявили три цеха по производству нелегального алкоголя, ещё по одной подпольной точке проводится оперативная работа. Нелегальная линия по розливу алкоголя обнаружена в городе Усолье-Сибирском. Олег Савин не стал раскрывать подробности расследования, отметил лишь, что руководили процессом розлива сотрудники этнических преступных групп.

Полицейские обращают внимание на то, как трагедия в Иркутске повлияла на статистику преступлений: в январе существенно сократился уровень преступности в целом. Особенно заметно снизилось количество уличных преступлений, а также число правонарушений, совершённых нетрезвыми людьми. Хотя обычно в длинные новогодние каникулы отмечается всплеск бытовых преступлений.

Начальник управления полиции рассказал о резервах, которые могут в работе использовать полицейские. Во-первых, изъятие алкоголя – более эффективная мера воздействия на нарушителей, чем арест. В последнем случае алкоголь остаётся в торговой точке на ответственном хранении. Ничто не мешает торговцу продать арестованную продукцию, а потом пополнить запасы. При этом по статистике двух изъ­ятий партии алкоголя бывает достаточно, чтобы точка прекратила работу. Предприниматель не имеет оборотных средств, чтобы закупить новую партию. Во-вторых, резерв для успешной борьбы с нарушениями – более качественная подготовка протоколов. Сейчас 20% всех материалов, которые полицейские направляют в суд, возвращаются. Правоохранителям следует внимательнее относиться к подготовке документов.

Итак, подавляющее большинство уличных универсальных киосков торгует дешёвым алкоголем. Для собственников торговых точек это стабильный источник заработка. Настолько стабильный, что, потеряв доходы от нелегальной торговли, владельцы ларьков рискуют разориться. По сути, главная «ценность», которую коммерсанты могут предложить горожанам, – пиво и водка по сходной цене. Поэтому власти Иркутска планируют сократить количество уличных киосков. В конечном итоге решать, какие торговые точки пользуются спросом и их существование оправданно, а какие следует убрать, предстоит жителям города. Концепция развития торговли будет представлена общественности в феврале нынешнего года.