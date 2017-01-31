+ добавить комментарий

Мало льда

Власти Иркутска планируют строительство как минимум одного крытого катка

Автор: Ольга МУТОВИНА

Четыре площадки для строительства крытого катка с искусственным льдом рассматривает администрация Иркутска. Две из них находятся в Свердловском округе: около гектара рядом со школой № 55 и 70 соток в районе пади Долгой. Первый участок находится на землях, собственность на которые не разграничена. Второй уже предоставлен в муниципальную собственность под строительство спортивного сооружения. Третий участок, площадью 1,3 га, расположен в районе объездной дороги в микрорайоне Ново-Ленино, он также входит в неразграниченные земли. Все три площадки могут быть подключены к инженерным сетям, чего не скажешь о четвёртом участке – в предместье Рабочем на улице Ленской. Места для строительства там достаточно – 3,7 гектара, проблема в том, что поблизости нет тепловых сетей. Кроме того, рассматривается альтернативная площадка в микрорайоне Лесном, там сложность заключается в отдалённости от густозаселённых районов.

Как отметил на депутатских слушаниях главный архитектор города Сергей Александров, в ближайшие годы власти Иркутска планируют построить в городе как минимум одну ледовую арену. В перспективе спортивные объекты должны появиться в каждом городском округе. Поскольку в Свердловском районе уже есть Ледовый дворец, скорее всего, в приоритетном порядке будут рассмотрены площадки в других районах Иркутска.

Существует несколько вариантов сооружений, которые могут появиться в Иркутске. Проект двухэтажной ледовой арены, построенной в городе Ступино Московской области, мог бы подойти и для нашего города. Он рекомендован для массового возведения во многих регионах России. На ежегодном конкурсе проектов спортивных сооружений он занял третье место. Разработчики получили положительное заключение государственной экологической экспертизы. В сооружении предусмотрены все необходимые элементы: ледовое поле с местами для 250 зрителей, вестибюли, гардеробы, санузлы, сауна, на втором этаже расположены раздевалки, зал общей физической подготовки, буфет. Арена размером 40 на 80 метров имеет восемь метров в высоту. Заниматься на катке могут 50 человек в смену. Здание приспособлено для пребывания людей с ограниченными возможностями.

Городская администрация работает над тем, чтобы включить этот объект в федеральную программу развития физкультуры и спорта на 2016–2020 годы. Пока существуют два нюанса, требующих внимания. Во-первых, федеральное министерство спорта рекомендовало объект для массового строительства, в том числе в дальневосточных регионах, но Иркутская область в списке не указывается. Поэтому городские власти ходатайствовали в региональное минспорта, и ведомство подало заявку в федеральный центр, чтобы в перечень регионов, где рекомендовано строить такие объекты, включили нашу область. Тогда город сможет рассчитывать на участие в федеральной программе. До 20 февраля должен прийти ответ из Москвы.

Во-вторых, коллизия в том, что, даже если проект будет признан типовым, одним из условий вхождения в федеральную программу является стоимость катка не более 100 миллионов рублей. Проект из Ступина оценивается в 150 миллионов. Наш регион просит федеральное минспорта разъяснить эту ситуацию.

Простая конструкция и относительно недорогая стоимость – преимущества ещё одного проекта, который рассматривают городские власти. В 2014 году администрация планировала взять на вооружение проект крытого катка на базе отдыха «Звёздный» в Ангарском районе. Нынче решено вернуться к этому проекту. По словам Сергея Александрова, на возведение такого сооружения по технологии требуется менее одного месяца. Здание состоит из лёгких арочных конструкций, для них не требуется массивный фундамент, в сооружении нет несущих металлических элементов. За счёт специальных внешних покрытий и способа соединения частей здание устойчиво к влажности и перепаду температур. Арочная геометрия позволяет на 30% снизить затраты на отопление. Из-за своеобразного внешнего года такой каток можно построить в малозаселённых районах. По мнению архитекторов, конструкция плохо впишется в зоны с плотной застройкой. При этом достоинства именно такого типа сооружений с лихвой перекрывают небольшие недостатки. Для градостроителей важно в первую очередь, что дети и взрослые получат возможность круглый год кататься на коньках.

Кроме того, муниципалитет ищет возможности для строительства тренировочного комплекса в рамках муниципально-частного партнёрства. В этом случае инвестор получает городскую землю на льготных условиях (послабление в арендной плате и налогах). В обмен на это в соглашении между частником и муниципалитетом предусматривается условие, что в определённые часы дети из спортивных секций могут заниматься на катке бесплатно. Есть как минимум две площадки – в пади Долгой и Лесном, которые представляют интерес для инвесторов.