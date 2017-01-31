Попала в мясорубку

Автор: Алёна КОРК

Больше месяца назад микрохирурги Иркутской областной клинической больницы пришили руку пациентке. Операцию можно было бы назвать уникальной, но факты гордо говорят об обратном – в год в отделении проводится порядка 12-13 таких операций, включающих реплантацию. К микрохирургам люди попадают как после бытовых травм, так и после несчастных случаев на производстве. И это не только лезвие циркулярной пилы и фрезерный станок – иркутянка Елена Ушакова в буквальном смысле этого слова угодила в промышленную мясорубку.

После успешной операции Елене предстоит долгая реабилитация. Но рука работает, и это главное

Елена не любит говорить о тех декабрьских событиях, она сухо роняет слова, вспоминая своё несчастье. Руку женщины буквально затянуло в техническую мясорубку на пищевом производстве. Время с момента травмы до поступления в стационар составило около семи часов. Руку нужно было бережно извлечь из мясорубки, на это понадобилось немало времени. Но благодаря высококачественной работе и сотрудников МЧС, и врачей «скорой помощи», и докторов приёмного отделения ИОКБ удалось провести полноценную реконструкцию размозжённой конечности. Так женщине не только вернули руку в буквальном смысле этого слова, но и сохранили её функции. Операций было несколько. Во время первого вмешательства хирурги провели основной объём реконструкции – восстановили кровоток, удалили омертвевшие участки ткани, сшили мышцы, сухожилия и нервы. Затем руку готовили для пересадки кожи, во время последней операции была произведена непосредственно пластика мягких тканей и пересажена кожа (собственная).

– Сам характер травмы был очень сложный – обширная, рваная, размозжённая рана с полным повреждением всех структур. Рука пострадала от плеча до лучепястного сустава, – рассказывает Денис Корнилов, врач-микро-хирург, выполнявший операцию. – Сегодня мы обладаем всеми современными методами микрохирургии, поэтому нам удалось сохранить пациентке конечность. Причём не только в эстетическом плане: мы сохранили весь комплекс тканей – как поверхностных, так и глубоких, а это мышечные структуры, сосудисто-нервные пучки. Количество швов и манипуляций подсчитать невозможно, не 10, не 50 и даже не 100. Да и сама важность работы заключается не в количестве швов, а в качестве и методах реконструкции. Можно использовать 3 шва и получить хороший результат, а можно 50 – и рука всё равно не будет функционировать. С момента травмы прошло 39 дней. Пациентка сегодня может согнуть руку в локте, может выполнять движения пальцами, захватывать предметы кистью, а это самая главная функция руки. Конечно, ей предстоит реабилитация, курс ЛФК. На полное восстановление функций руки может понадобиться год.

«Самое страшное уже позади, огромное спасибо хирургам, которые буквально собрали мою руку по кусочкам. Болевых ощущений сейчас нет. Предстоит ещё длительная реабилитация, но настроение у меня боевое, руку обязательно разработаю», – Елена уже находит в себе силы улыбаться.

В 2016 году в отделении было проведено 800 плановых операций и 385 экстренных, из них 12 – подобного плана. «Если точнее, восемь – с полным отсечением конечности на уровне локтевого сустава, лучезапястного, – говорит Иван Попов, заведующий микрохирургическим отделением ИОКБ, врач-хирург высшей категории. – Были операции, когда кровообращение в тканях кисти отсутствовало. То есть требовалась серьёзная работа по реваскуляризации, по спасению конечности». По его словам, отделение оснащено двумя хирургическими микроскопами и всеми необходимыми инструментами для проведения таких операций.