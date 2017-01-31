+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда: 31 января 2017

Общество

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«Выросли как актёры и как люди»

Девять юных иркутян снялись в игровом кино

Автор: Мария ПАНАРИНА

Премьера первого иркутского фильма, посвящённого Году экологии, состоялась 21 января. Короткометражка «Сказ о Воде и Правде» необычна тем, что её продюсером стала психолог, режиссёром-постановщиком выступил актёр драматического театра, а главные роли исполнили дети-непрофессионалы от 6 до 13 лет.

Подобные фильмы уже в течение десяти лет снимают в Екатеринбурге. Психолог Ольга Емельяненко создала проект для детей, которые хотят стать киноактёрами. Ребята посещают психологические тренинги. Затем самостоятельно придумывают тему и сюжет будущего фильма, а профессиональные сценаристы и режиссёры помогают им воплотить задуманное. В Екатеринбурге уже снято десять подобных фильмов, недавно к проекту подключился Кемерово.

Столица Приангарья стала частью проекта благодаря психологу, маме троих детей Юлии Варыхановой.

– Однажды я купила диск с детскими фильмами, снятыми в Екатеринбурге. Мы посмотрели его вместе с детьми. Несмотря на современные спецэффекты, фильмы были сняты, как в советское время. По сюжету чётко понятно, «что такое хорошо и что такое плохо». Видно, как дети растут, развиваются и преодолевают трудности, – говорит Юлия. – Я нашла контакты, позвонила в Екатеринбург и поблагодарила авторов проекта. Через некоторое время Ольга Емельяненко приехала в Иркутск и обучила нашу команду работать по этой схеме.

Несмотря на то что трудиться приходилось на чистом энтузиазме, проект заинтересовал профессиональных журналистов и актёров. Короткометражка создавалась на средства съёмочной группы и родителей. Продюсером фильма стала сама Юлия, режиссёрами выступили тележурналист Станислав Хазагаев и заслуженный артист РФ, актёр Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова Евгений Солонинкин. 

Первые четыре месяца с девятью юными иркутянами работали квалифицированные психологи.

 – Нужно уметь правильно взаимодействовать с детьми. Мы берём неподготовленных ребят, а в фильме они должны сыграть роль за пределами своих возможностей. К этому их необходимо подвести, – поясняет модератор проекта. – Психолог должен изучить ребёнка, понять, что он может и чего не может делать. 

Ребята решили, что их фильм будет экологическим. Они посвятили его теме загрязнения Байкала. По формату проекта дети сочинили сказочную историю. То, что премьера совпала с началом Года экологии в России, получилось случайно. На бумагу детские идеи перенесли профессиональные сценаристы. Основной съёмочной площадкой была выбрана Ангасолка. 

– В поиске точек для съёмок нам пришлось объехать около 600 км по разным местам. Самый дальний выезд у нас был в Ангасолку. Туда на машине не проедешь – детей ждал большой переход от железнодорожной станции до озера. По сценарию у нас светило солнце, а в день съёмок начался ливень. Мы раздали детям дождевики, сразу сняли переход, чтобы не терять время, – рассказывает Станислав Хазагаев. – Когда мы снимали первые сцены, дети были одними, а в финале они стали совсем другими. Сначала они отвлекались. Если кто-то один начинал говорить, другие считали, что они свободны – можно пойти бабочек половить. К завершению съёмочных дней дети знали, как вести себя перед камерами, у них появились актёрские навыки. Ребята выросли как актёры и как люди.

За время работы в профессиональном плане выросли не только дети – съёмочная группа тоже получила новый опыт. Для Евгения Солонинкина «Сказ о  Воде и Правде» стал режиссёрским дебютом.

– Меня часто приглашали сниматься в кино. Но когда ты действуешь в кадре, ты работаешь как актёр, а когда ты находишься за кадром – это уже совсем другое. Я узнал, что такое построение кадра, расстановка мизансцены в кадре, изучил особенности звука, – признаётся Солонинкин. – С детьми-непрофессионалами очень сложно работать: тяжело добиться нужного результата и оценки, которая необходима. Но после съёмок я поступил на режиссёрский факультет в Щукинское училище. Значит, это всё уже плавало, летало внутри и наконец реализовалось.

Евгений Солонинкин готовится продолжить сотрудничество с проектом. По словам актёра, в следующий раз он собирается более профессионально подойти к отбору артистов и написанию сценария. Другие участники съёмочной группы тоже не хотят бросать проект – работать с детьми им понравилось.

Показ «Сказа о  Воде и Правде» состоялся в кинотеатре «Звёздный». Более четырёхсот зрителей пришли на премьеру. Благотворительный фонд «Подари планете жизнь» попросил у организаторов фильм, чтобы показывать его в школах. Съёмочная группа «обрезала» картину с 40 до 26 минут, чтобы была возможность представлять её на фестивалях.

– Когда это кино смотрит обычный зритель, его душа раскрывается. Двое моих детей тоже снимались в фильме. Я чувствую работу психологов со своими детьми. В течение года, когда ребята ходили на занятия, у них была мощная психологическая поддержка, – говорит Юлия Варыханова. – Психологи помогли семьям и детям преодолеть трудности, даже не касающиеся съёмок.

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