Накатать лыжню

Автор: Виктор Суслов

Возродить в Сибири традицию лыжных видов спорта – такую задачу поставили себе в прошлом году организаторы акции «На лыжи!». С того момента в регионах присутствия компании En+ Group, которая вместе с Федерацией лыжных гонок России и «РУСАЛом» запустила этот проект, проводятся массовые зимние старты. Иркутск, вставший 28 января на лыжи, стал уже шестым городом проведения проекта на территории Приангарья, Красноярского края и Республики Хакасия.

Субботним морозным днём, 28 января, на территории спорткомплекса «Поляна» нетипичный для Иркутска наплыв лыжников. Возраст участников, для которых были организованы индивидуальные, семейные и детские заезды, – от мала до велика.

– Я уже 20 лет не стояла на лыжах, а раньше и в соревнованиях участвовала, с такой завистью смотрю на тех, кто сейчас побежит, – пританцовывая на морозе, смеётся собеседница «ВСП». Вокруг её приятельницы-пенсионерки. У всех в руках палки для скандинавской ходьбы. «Мы пока пришли как зрители, хотя вон там моя соседка – сейчас побежит, – отвлекается одна из них. – Вообще, у нас группа здоровья при совете ветеранов – 30–40 лыжников. Но у них сегодня 30-километровый пробег на станции Трудный, поэтому сюда пришли только три человека».

Этот спортивный маршрут хорошо известен местным любителям лыж. «Массовый лыжный сорт у нас очень популярен – люди электричками ездят ещё на станции Переезд, Огоньки, Подкаменная, – перечисляет министр спорта и молодёжной политики Иркутской области Илья Резник. – На «Лыжню России» только в Иркутске до 8 тысяч человек выходит. Но проблема в том, что возраст лыжников растёт – хочется приобщать к этому виду спорта не только взрослых, но и самых маленьких».

– Переступай ногой, сейчас поедешь, – надевая лыжи дочери, говорит один из родителей у старта трассы для самых маленьких участников акции «Иркутск, на лыжи!». Та, сверкая обледенелыми ресницами, начинает неумело катиться по снегу ровно до первого поворота. Там небольшая неровность заставляет малолетнюю спортсменку сесть на попу, скрестив лыжи. Правда, на этом её забег не закончился – прибежавшие взрослые, подняв и отряхнув, повезли дальше – «заканчивать дистанцию».

Кроме детских заездов, участникам иркутского лыжного праздника, организованного в сотрудничестве с компанией En+ Group, предлагалось проверить свои силы на 225-метровой дистанции в индивидуальных и семейных забегах.

Среди лыжников иркутского забега не только малыши и подростки, но и опытные участники Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

«Мы приехали всей семьёй, узнав о мероприятии из Интернета, – рассказывает одна из участниц, Елена. – Каждый год встаём на лыжи. Старший сын сейчас бежит индивидуальную гонку – он у нас занимается лыжами и биатлоном, а младший пока за компанию – ему главное брата обогнать», – показывает она в сторону малыша, который нарезает круги на уже опустевшей детской трассе. На вопрос, есть ли в семье амбиции сделать из детей профессиональных спортсменов, Елена отвечает уклончиво: «Младший пока по два километра пробегает, а старший если захочет стать профессиональным спортсменом – это его выбор. А пока мы всех чемпионов знаем с 1935 года – лыжников и биатлонистов».

Особой радостью для ценителя чемпионских имён стало участие в акции «Иркутск, на лыжи!» двух прославленных спортсменок: двукратной олимпийской чемпионки по лыжным видам Ольги Даниловой, а также единственной в мире победительницы Олимпийских игр в двух видах спорта – лыжных гонках и биатлоне – Анфисы Резцовой. Чтобы добиться высоких спортивных результатов, главное – начать, уверена она:

– Мой совет – пойти в магазин и купить лыжи, вовсе не обязательно самые крутые и дорогие. Мы же тоже все начинали просто с хождения на лыжах, потом уже были тренировки. Я всех призываю вставать на лыжи, тем более погода изумительная: мороз и солнце. Да и полевая кухня – праздник! Побольше бы таких.

Одной из задач проекта «На лыжи!» также называют подготовку олимпийского резерва среди сибиряков. С этим, соглашаются специалисты, пока сложно: «Раньше дети шли в любой кружок или секцию и занимались бесплатно – это было доступно, пусть спортивные базы не были самыми продвинутыми, но находились практически в каждом регионе. Сейчас всё потеряли».

Почётными гостями акции «Иркутск, вставай на лыжи!» стали прославленные олимпийские чемпионки Ольга Данилова и Анфиса Резцова Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

«Детский и юношеский спорт уже давно нуждается в поддержке, – подтверждает глава минспорта Приангарья Илья Резник. – Проблемы в основном инфраструктурные: недостаточно лыжных баз, комфортных условий нет, хотя традиционно лыжи развиваются и в Братске, и в Усть-Куте, и в Тайшете и некоторых других крупных городах области».

Уже в феврале перспективные лыжники со всей области смогут проявить себя в рамках профессиональных соревнований проекта «На лыжи!».

– Это целая система межмуниципальных соревнований в регионах присутствия компании En+ Group в дополнение к официальному спортивному календарю. В феврале в Братске старты пройдут среди представителей области, которые затем войдут в команду, а в марте состоятся соревнования за звание лучших с представителями Красноярского края и Хакасии, – рассказывает Резник. – Кроме того, в рамках проекта сорок комплектов лыж и палок получат члены областной сборной – речь идёт о спортсменах от 1998 до 2005 года рождения. Также при поддержке акции 28 тренеров со всего региона прошли дополнительное обучение. Теперь остаётся надеяться, что на этом всё не остановится.