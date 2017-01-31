Rambler's Top100
rss       
 

Восточно-Сибирская правда: 31 января 2017

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Горячее для бездомных

Автор: Берт Корк

Идея подкармливать людей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию, не новая и не оригинальная. Это просто нужно кому-то делать. Понимая это, с нового года в Иркутске возродили акцию, названную без особых изысков – «Горячее питание для бездомных». Волонтёры благотворительного фонда «Оберег» готовят обеды и кормят всех желающих в иркутских церквях – именно там, где нуждающихся больше всего. Вторая в этом году акция прошла в минувшую пятницу в Рабочем, на территории храма во имя Казанской иконы Божьей Матери.

 № 1 из 1
«Такие акции помогают людям выжить в тяжёлой ситуации, спасибо им за это», – говорит с благодарностью Александр
Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Разные люди

Машина добровольцев фонда «Оберег» затерялась среди ледовых фигур. Хотя начало было назначено на час дня, и фургончик пунктуально приехал к этому времени, народ не толпится. Ксения Никитина, один из организаторов акции, рассказывает, что кормить нуждающихся в фонде придумали ещё в прошлом году.

– Горячие обеды задуманы именно как мероприятие в зимнее время – когда люди особенно нуждаются в горячем питании, в первую очередь те, кто живёт на улице. Готовит наш повар в помещении «Оберега», мы развозим пищу, на месте греем только чай. Обеды незамысловатые, но сытные – каша, паштет, хлеб, чай, конфетки. Кроме того, мы раздаём тёплые вещи, которые люди приносят в фонд. 

Как говорят волонтёры, в прошлом году с организацией помогала мэрия – на условиях софинансирования выделили средства на продукты и одноразовую посуду. Тогда в течение месяца было роздано более трёхсот обедов. В этом году фонд пока справляется своими силами, хотя обещают, что в течение февраля мэрия опять начнёт помогать.  С местом для мобильной столовой определились просто – договорились с отцом Сергием, настоятелем Казанской церкви. Отец Сергий отнёсся к акции с пониманием, благословил волонтёров, разрешил разместить объявления на стенах церковной изгороди, сам рассказывал о мероприятии своим прихожанам. Неделю назад на первый в этом году обед пришло шестнадцать человек. В прошедшую пятницу – примерно столько же. Люди приходят не только категории «бомж», но и самые разные. 

– Есть люди очень открытые – пенсионеры, которым не хватает пенсии и внимания от детей. Много тех, кто потерял дом по различным причинам. И, конечно, люди, живущие на улицах, – рассказывает Ксюша. – Благодарны все. Но некоторые не хотят о себе рассказывать. Одни оставляют свои контакты, другие наотрез отказываются говорить даже имя. Хотя некоторые много лет живут на улицах  и даже точно не знают год рождения. К нам неделю назад пришла девочка в тоненькой курточке и колготочках, без шапки и варежек. Не смогла сказать ни имени, ни года рождения, видимо, какие-то особенности в развитии. Ни читать, ни писать не умеет. Мы её одели, накормили, поддержали, чем могли. Но мы и сами не стремимся выведывать подробности у этих людей, чтобы их не отпугнуть, кто хочет – рассказывает сам. 

Разные судьбы

Тем временем появляются и первые страждущие горяченького. Идут в основном из храма.  Пацаны забежали попить горячего чая. Сказали, что «из Братска», но потом оказалось, что с соседней остановки Братская. Пенсионерка из Ангарска Любовь Александровна и вовсе подошла только спросить, где тут туалет. Осталась пообедать. 

– Очень удивилась, когда увидела, что кормят! – рассказывает она. – Первый раз такое видела, когда была в Посольском монастыре под Улан-Удэ, там полностью столы накрывали. Я сама с запада, из-под Уфы, там такого нет! 

Она приехала в Иркутск по делам – сына привезла лечить, что-то с глазами. Его отправила домой, а сама отправилась храм посмотреть – подруги рассказывали, что очень красиво. 

– Не постеснялись обедать с бомжами? 

– Я как-то с этого не страдаю, – объяснила она. – Когда шла от остановки, ни одного кафе не встретила. Зашла сюда, ещё никого не было. Выхожу и думаю: нужно ехать на вокзал, возвращаться в Ангарск, где бы хоть пирожок купить. А вы прямо Богом посланы, и каша вкусная!   

Рядом степенно обедает Пётр – очень невысокий, тихий, покорный тяготам судьбы. Он иркутянин и самый настоящий бомж. До последнего времени  снимал дом в Радищево, но стекло разбили, ключи потерял, ночью хотели ручку дверную оторвать и «на меня хозяева наорали и выгнали, десять дней живу на улице». Судьба, как у всех таких людей, витиеватая. Его отец жил при храме. Когда получил квартиру в Солнечном, где родился Пётр, не прижился в микрорайоне и обменял жильё на частный дом в Рабочем – обратно ближе к храму. При храме он и умер. Дом мать продала. Вот он и бомжует – по знакомым, кто чем поможет – кто хлебом, кто мелочью. Не работает, объясняет это туманно:  «Сейчас устраиваюсь, не знаю, что будет – то будет». 

А пока живёт в подъезде на лестнице. Если выгоняют – не спорит, идёт в соседний, говорит: «Не все ещё на замки закрыты». На кормёжку попал случайно – шёл мимо…

Энциклопедия бродячей жизни

Александр – противоположность Петра. Высокий, плохо, но чисто одетый, не сдавшийся… Про обеды он знал с самого начала, при храме он свой – жил здесь полгода при православном реабилитационном центре. Потом ушёл, но при церкви прижился, притёрся, всех знает. Сам из Краснодарского края – там «квартиру продали, деньги пропили».  Паспорт у Александра есть, а прописки нет.  Здесь у него в малосемейке живёт сын, вот у него и обитает и боится, что сын женится: куда тогда идти?  

– Я знаю, как выжить, – утверждает Александр и, «не отходя от кассы», даёт небольшой «курс молодого бомжа». Он казался бесценным источником мудрости бродячей жизни. 

Оказавшись на улице, первым делом нужно заработать денег. «Заработать» – это условно. Александр обычно сразу «приходит на церковь» – христарадничать. Кстати, он опроверг расхожие слухи, что у нищих, промышляющих при церквях, есть своя мафия: мол, с них деньги собирают некие бандиты и жестоко расправляются с чужаками. По словам Александра, при церквях просто работают одни и те же люди, которые неохотно пускают чужаков. Причины не только экономические. 

– Поначалу гоняют, но если вклинишься, то принимают и не пристают. Если чужие появляются – нам это не надо, лишние не нужны. Бывает, один придёт, на следующий день за собой ещё двоих приводит. Они никаких правил не соблюдают, например, прямо у церкви стоят и пьют. Батюшка выйдет, спросит, кто такие, начинает ругаться, и из-за одного пьяного всех выгоняют.  

Заработать так можно за день 300 – 500 рублей. После этого прямая дорога  – закупаться на Центральный рынок. Основное меню – хлеб, «молочка» и консервы. Главные условия – пища закупается на раз, берётся только то, что можно съесть сразу, сегодня – хранить-то негде. 

Остатки наличности уходят на раздачу долгов – если их хоть иногда не отдавать, скоро перестанут занимать. Ночевать после такого обычного трудового дня он идёт к сыну, если с ним в ссоре – по знакомым. Если не у знакомых – то на вокзал.

– С вокзала сейчас выгоняют, особенно если видят, что ты пьёшь. Если нет – можно продержаться две-три ночи, потом начинают узнавать и всё равно выгоняют. Бывает, беру билет до Ангарска, еду туда на два-три дня, там денег насшибаю – еду дальше. Один раз так до Тайшета добрался. С деньгами – как в Иркутске – или у церкви, или на улицах просишь. Ехать тоже можно – где бесплатно, где договоришься… В пути можно подработать так же, как в Иркутске, – на любом рынке помочь прикатить тележку, принести, разгрузить. 

– Если холодно, покупаю спиртное. Сильно не спиваюсь, слежу за собой. На день бутылки хватает, – признаётся Александр. Тема алкоголя для бомжей болезненная, и не только в последнее время, из-за «Боярышника». Пьющие люди быстрее опускаются на улице. 

– Вот по мне никто не скажет, что я бомж, я слежу за собой. Нужно не спиваться, мыться, бриться, – откровенничает Александр. – Много молодых людей, которые выглядят лет на сорок, пропитые, грязные. Можно же попросить денег, сходить в баню, здесь есть рядом с церковью, купить одноразовую бритву за двадцать рублей. Есть общественные туалеты, где есть горячая вода, – там  можно умыться, побриться, почистить одежду. Даже на улице можно за собой следить. А им ничего не надо – напился, упал, и хорошо.   

Бомжи сегодня на улицах в большинстве «родом» из девяностых, молодых появляются единицы. Большинство иркутских бомжей Александр узнал за годы кочевой жизни лично.

– Многих уже не видишь. Из-за того же «Боярышника» сколько померло – ужас. Известно же, какая среда его пьёт, – он всего пятьдесят рублей стоит… Но я эту гадость не пил никогда. Мне проще заработать и нормальной водки себе взять. Есть самогон домашний – если знать места. Я знаю, но никому не говорю, – беру деньги у человека, приношу ему, он со мной делится. Литр стоит четыреста рублей, делают для себя, так что качество – лучше всякой водки. 

Про горячее питание для таких, как он, отзывается с благодарностью: 

– Такие акции помогают людям выжить в тяжёлой ситуации, спасибо им за это.

Степенно облизав ложку и выплеснув остатки чая в сугроб, он уходит по своим делам, приняв от волонтёров связку тёплой одежды. Акция «Горячее питание для бездомных» с начала следующего месяца из храма вернётся домой – в течение всего февраля по будним дням она будет проходить в помещении фонда «Оберег» по адресу: ул. Помяловского, 19а. Принимается любая помощь, также здесь всегда рады волонтёрам. 

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Среда обитания

Алкоголь вне закона

Мэрия Иркутска готовит новую концепцию развития торговли, которая позволит сократить количество уличных ларьков

Власти Иркутска пересматривают схему размещения уличных ларьков. Нестационарных торговых объектов станет меньше. Изменения не коснутся павильонов...

31.01.2017, Восточно-Сибирская правда
Среда обитания

Горячее для бездомных

Идея подкармливать людей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию, не новая и не оригинальная. Это просто нужно кому-то делать. Понимая это, с нового года в Иркутске возродили акцию, названную без особых изысков – «Горячее питание для бездомных»...

31.01.2017, Восточно-Сибирская правда
Среда обитания

Сделка с подвохом

Покупатель через суд попытался вернуть деньги, которыми он рассчитался за автомобиль

Наши люди давно и успешно пользуются схемами, которые помогают сэкономить на налогах. Обычное дело – указать в договоре сумму меньше той, что в действительности заплатил за квартиру или машину. Если речь идёт о продаже авто...

24.01.2017, Восточно-Сибирская правда
Среда обитания

Ближе к норме

Метеорологи ожидают, что приток в Байкал немного увеличится в сравнении с прошлым годом

Улучшение обстановки в бассейне Байкала намечается в первом квартале 2017 года. Такое «предварительное предположение» публикует Гидрометцентр России. Синоптики ожидают, что приток в озеро окажется чуть больше, чем за три месяца прошлого года, и...

20.01.2017, Сибирский энергетик
Туроператоры собираются «раскрутить» бренд зимнего Байкала с помощью «Зимниады»
Общество
Маяк для туристов
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний


Телефоны администрации на сайте

Матрасы 60х120 (120х60) спб

eucapil москва купить
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний