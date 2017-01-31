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Восточно-Сибирская правда: 31 января 2017

Общество

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Иркутян ждут на фестивале

Автор: Соб. инф.

Иркутян приглашают принять участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который пройдёт с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи.

Участниками фестиваля станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Работа на фестивале будет вестись на шести официальных языках ООН. На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: представители молодёжных НКО, молодые журналисты, творческая и спортивная молодёжь, лидеры молодёжных организаций политических партий, молодые преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления, молодые учёные, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.

Подать заявку на участие в фестивале можно на сайте russia2017.com. Участие в нём могут принять молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. 

Дискуссионная программа предполагает разнообразные площадки, в том числе панельные дискуссии, открытые лектории, научные конференции. Предварительно ключевыми темами мероприятия станут: «Культура и глобализация», «Глобальная экономика», «Экономика знаний», «Развитие общественных институтов», «Политика и международная безопасность».

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