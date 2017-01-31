+ добавить комментарий

Иркутск в путешествиях

Какие именитые странники посещали наш город

Географическое расположение Иркутска столь удачно, что здесь останавливались и останавливаются те, кто затеял «кругосветку» или просто дальний переход. Пешеходы, паломники, участники автогонок посещали Иркутск во все века его существования. К 1858 году в Иркутске побывали 2-3 «отчаянных туриста» из Англии. Ехали они только за тем, чтобы потом оставить мемуары да «своим английским почерком нацарапать своё британское имя на какой-нибудь скале». Виды Ангары и Иркута описал в 1852 году турист англичанин Аткинсон, восхищался добродушием русских в 1896 году американец Лодиан: «Русский, даже пьяный, чрезвычайно добродушен и сердечен». В 1904 году иркутяне искренне переживали, как продолжится поход по тундрам их гостя германца-путешественника Целлера.

Летописи Иркутска хорошо отразили особенность города – тут бывали не только учёные, затеявшие крупные экспедиции, но и частные туристы, совершавшие переходы на свой страх и риск. Обычно прибытию в город чудака, который решил пройти пешком вокруг света, в летописи отводилось 2-3 строчки. Очень хотелось узнать подробнее: а как же всё-таки Иркутск встречал всех этих необычных людей, которые кто на пари, а кто и просто «для поправки здоровья» пускались в путешествия на тысячи вёрст. И в этом очень помогли старинные газеты.

«Господин Аткинсон запомнился иркутянам»

«Немало учёных, тружеников науки, отечественных и иностранных, посещали и описывали Сибирь… Но нельзя сказать, чтобы простые туристы, путешественники по охоте, были у нас явлением обыкновенным», – писали в 1858 году «Иркутские губернские ведомости». К 1858 году, как свидетельствовала газета, в Иркутске побывали только трое-четверо англичан, классических, отчаянных туристов. Ехали они в далёкий Иркутск не для каких-то исследований, а затем, чтобы записать в своём путевом журнале: был, видел, посетил. Или, как предполагал газетный автор, для того, чтобы «своим английским почерком нацарапать своё британское имя на какой-нибудь скале». Как свидетельствуют газеты, в Иркутске на 1858 год бывали господа-туристы с фамилиями Гиль, Аутсен, Аткинсон. Аткинсон был известным в Англии путешественником. Господин Томас Уайтлем Аткинсон гостил в Иркутске, предположительно, зимой 1851-1852 годов, сделал несколько живописных видов окрестностей города, на пути из нашего города общался с декабристами. Газета не даёт сведений, как Аткинсон проводил время в Иркутске, однако свидетельствует, что многие иркутяне его запомнили.

Английский путешественник, писатель, живописец в 1844 году предпринял путешествие через Урал к Алтаю. А в 1849–1852 годах сумел проникнуть в Монголию. Именно в этом путешествии он и остановился в Иркутске. В начале 1858 года в Лондоне он издал описание своего путешествия под названием «Восточная и Западная Сибирь, исследования и приключения во время семилетнего странствования по Сибири, Монголии, Киргизским степям и части Средней Азии». Интересно, что почти сразу после выхода книги Аткинсона в Лондоне, а именно в мае 1858 года, переведённые из неё отрывки уже печатались в «Иркутских губернских ведомостях». Восточной Сибири Аткинсон посвятил только последнюю главу книги, где путешественник упоминает Иркутск, описывая пространство от Семипалатинска до нашего города: «После переправы через Иртыш путешественнику, едущему по почтовой дороге в Иркутск, стоит не проспать только три станции, а там он преспокойно может предаваться сну до самого Иркутска и, приехавши, смело приниматься за описание всей страны – до того однообразен вид её. Где почва песчаная – там сосновые леса покрывают страну, где она болотиста – там растёт берёза». Англичанин Аткинсон, как писала газета «Сибирь» в 1878 году, сделал много пейзажей Восточной Сибири, лучшим из которых называли «Ангарские ворота». Сейчас известен его пейзаж «Black Ircout» («Тёмный Иркут»).

Конечно же, основная масса путешественников, заглянувших в Иркутск, пришлась на конец XIX – начало XX века. Это было время, когда заключались самые разные пари на «кругосветки». Были и шарлатаны, которые с успехом выдавали себя за туристов. В 1911 году газета «Новое время» напечатала заметку о том, что в феврале 1911 года в Иркутске побывал итальянский путешественник, преподаватель географии римского коммерческого училища Альфред Бателли, прочёл в музее местного отдела географического общества лекцию о путевых впечатлениях и был избран членом Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Распорядительный комитет ВСОРГО вынужден был отправить в «Новое время» опровержение.

«Публика громко аплодировала лектору»

Американец Джордж Кеннан был «политическим туристом» – в Иркутске его интересовали заключённые и ссыльные

Очень «урожайным» было на путешественников дождливое иркутское лето 1896 года. По крайней мере, трое иностранцев посетили в это лето Иркутск. 21 июля 1896 года «Восточное обозрение» писало: «В Иркутск приехал Charles Bronerd, француз из Парижа. Он держит пари с редактором «New Iork Herald’а», что объедет кругом света за 10 месяцев, не взяв с собой ни одного су. Деньги же для путешествия будет приобретать по мере надобности собственным трудом (он стихотворец и хороший декламатор) или с помощью частных лиц, которые соблаговолят каким-либо способом оказать ему поддержку». Бруар думал приехать через Персию Индийским океаном, но после того, как его обокрали в Персии, свернул в Сибирь. К моменту появления в Иркутске у него оставалось пять месяцев для исполнения пари. Он должен был проехать Сибирь до Владивостока, Японию и Америку. Тогда же сообщалось, что француза в 20-х числах в Иркутске должен был нагнать немецкий путешественник Рейнгартен, «человек обеспеченный», который рассчитывал прочесть в нашем городе лекцию о Персии в пользу своего французского собрата. И он нагнал товарища.

«26 июля, в пятницу, в 8 часов вечера в здании музея состоится лекция известного пешехода г. Рейнгартена «Пешком по Персии», – спустя неделю сообщала газета. – Сбор с неё он жертвует в пользу своего коллеги г. Бруара, путешествующего в расчёте на благотворительность иностранцев». Подробный отчёт о лекции, рассказывающий во всех деталях о Персии, был напечатан в газете. Господин Рейнгартен охотно и в красках делился впечатлениями – о персианских нравах, свирепствующих в Персии болезнях, обычаях курить кальян, об отношении к иностранцам (жилища чужаков считались неприкосновенными), национальной кухне – плове и фаршмаке. Немец избрал пеший способ передвижения, так как считал его оптимальным для путешествия по незнакомой стране. Он ступил в пределы Персии из Эривайской губернии в начале марта 1896 года. Ему пришлось пересечь и пустынную, и гористую Персию, солончаковую пустыню при жаре в 53 градуса, всего по Персии он прошёл 1634 версты, добравшись до России. «Немногочисленная (вследствие дождя) публика громко аплодировала лектору, который сумел овладеть вниманием слушателей благодаря живому, образному языку, каким он описал страну и её жителей», – писал корреспондент «Восточного обозрения». В тот год, действительно, в изобилии выпали в Иркутске дожди, Ангара сильно разлилась, вода в ней стала мутной, многие улицы в Иркутске были затоплены. Вся Кайская гора вследствие этого была покрыта грибами, на базарах хорошо шли уродившиеся земляника, малина, голубица. Иркутяне были заняты в это дождливое лето спасением домов от воды и сбором урожая, и господин Рейнгартен, очевидно, заинтересовал только самую образованную публику.

В августе в Иркутске уже жил американец-техник Лодиан. Он путешествовал и пешком, и на лошадях, причём всё путешествие он осуществлял за свой счёт. Лодиан прошёл Европу, Южную Америку и, общаясь с иркутянами, замечал, что Сибирь «от Владивостока к Амуру» очень живописна. «Бич, от которого только приходится страдать летом, – это тучи комаров, которые через толстую ткань проникают до кожи, и она воспаляется до болезненности», – сообщал он. Лодиан на пути останавливался у русских крестьян и отметил, что «живут они грязно». «Но нигде почти я не встречал такого гостеприимства, – говорил Лодиан. – Русский, даже пьяный, чрезвычайно добродушен и сердечен. Питается он больше чаем с солью вместо сахара – по вкусу этот напиток отвратительнее морской воды – и мяса ест мало».

Это было и время, когда в Сибири начали появляться туристы-политики, «сочувствующие российским народовольцам». Одним из таких туристов был прибывший в 1885 году в Иркутск американский журналист, путешественник Джордж Кеннан, который после Иркутска отправлялся в Забайкалье, намеревался осенью 1885 года вернуться в наш город. Поездку по Сибири он совершал вместе с художником из Бостона Джорджем Фростом. Известен был как человек, который интересовался русскими революционерами, почему, собственно, и оказался в том числе и в Иркутске – он собирал материалы о положении политических заключённых в сибирской ссылке, статьи были опубликованы в журнале Сеntury и сделали журналиста и путешественника знаменитым. В 1891 году издал книгу «Сибирь и система ссылки». В летописи Колмакова есть сообщение, что Кеннан был в Иркутске в сентябре 1886 года. Путешественник рассказал, что часть пути они с Фростом проделали с партией ссыльных. В Иркутске гостили более 2 недель, завели обширные знакомства и были приняты, между прочим, генерал-губернатором А.П. Игнатьевым. Им разрешили посетить тюремный замок и встретиться с народовольцем Ф.О. Люстригом.

«Кругосветка» на пари

Иркутяне опасались, что их гость Оскар-Иден Целлер не пересечёт Якутию, но он достиг Берингова пролива Автор фото: www.free-photos.biz

Иркутск оказался в числе городов, где побывали в самом начале века великолепные одиночки – путешественники, которые совершали «кругосветки», заключив самые безумные пари. 31 мая 1901 года в наш город триумфально вошёл господин Стиглер, француз по происхождению. Он совершал кругосветное путешествие, заключив пари с господином Тюро, который ехал в противоположном направлении. Стиглер должен был добраться до Парижа раньше Тюро. Стиглер, очевидно, пробыл в Иркутске очень мало, потому что Нит Романов в своей летописи сообщил, что прибыл он 30 мая, а газета «Восточное обозрение» уже 31 мая дала заметку, что Стиглер покинул Иркутск. Его путь лежал во Владивосток, Нагасаки и Америку. За несколько дней до прибытия Стиглера в наш город его покинул на велосипеде «Дуксъ» господин Черняков, командир иркутского комитета туринг-клуба. Он с железным конём отправился в одиночку в Санкт-Петербург. Так что и среди иркутян были свои сумасшедшие странники.

27 мая 1904 года в Иркутск ступила нога пешехода-путешественника, сотрудника германской газеты Gothaische Regierungszeitung (Правительственой газеты Готы) Оскара-Иден Целлера родом из города Цессена. Он отправился в путешествие по частному пари в 27 тысяч марок. Целлер обязался обойти Землю за 4 года. Покинул путешественник Берлин 28 апреля 1903 года, и должен был вернуться туда же 28 апреля 1907 года. Главным условием было то, что Целлер будет добывать средства на путешествие самостоятельно. Из Берлина путешественник вышел с пятью пфенингами в кармане. К моменту появления в Иркутске Целлер прошёл Данию, Швецию, Финляндию, Россию. По дороге из Москвы в Тулу побывал в Ясной Поляне, где был принят Львом Толстым, подарившим путешественнику свой портрет. Из Иркутска Целлер отправлялся в Маньчжурию, потом во Владивосток, Японию и Америку. Однако русско-японская война заставила его скорректировать планы и попытаться попасть в Америку через Якутию. Маршрут намечен был такой: Жигалово, Киренск, Витим, Олёкминск, Якутск, Верхоленск, Средне-Колымск, Нижне-Колымск и берег Берингова пролива, где немец надеялся сесть на китоловное судно и переправиться в Северную Америку. От Жигалова до Якутска предполагалось плыть на лодке. А оттуда – в Америку и Европу. Иркутские журналисты сочувствовали Целлеру: «Путешественник, очевидно, не имеет представления об условиях странствования по Якутской области, где для путешествий в его положении прежде всего нужны средства и средства. Пешком и без денег там далеко не уйдёшь». Целлер знал по-русски всего несколько слов, и иркутяне полагали, что доберётся он только до Якутска, а оттуда никуда не сможет двинуться, и ему придётся снова менять маршрут. Администрация Якутской области не соблаговолит помочь частному туристу и способствовать тому, чтобы инородцы бесплатно перевезли его через тундры. Между тем Целлер имел удостоверение № 6970 от 28 августа 1903 года от русского ведомства путей сообщения, которым предписывалось чинам ведомства оказывать помощь путешественнику. Но действовало ли оно в тундрах? Кто знает…

Однако иркутяне напрасно опасались – Целлер добрался до Якутска и Нижне-Колымска, 4 месяца его сопровождали в путешествии чукчи, и таки достиг Берингова пролива. Газета «Иркутские губернские ведомости» в ноябре 1904 года сообщила, что Целлер прибыл в Якутск 12 сентября, представившись как корреспондент газеты Berliner Tageblatt и сообщив, что держал пари на 17 тысяч марок (возможно, журналисты ошиблись в цифрах). Его путь из Иркутска был таким – он ушёл на Качуг, затем плыл на паузке, а потом на пароходе до Якутска. На лошадях прибыл в Верхоянск, до Средне-Колымска его доставили на оленях, а уже в Нижне-Колымск – на собаках. Там его и застала зима, а весной его путь лежал через чукотскую землю к Берингову проливу, где он сел на американское китоловное судно.

Русские путешественники

Господин Аткинсон поскупился на словесное описание Иркутска, зато красочно живописал его окрестности Автор фото: www.reprodart.com

Особняком стояли русские путешественники, посетившие Иркутск. Всех, конечно, газеты и летописи не отметили, но, судя по всему, русских толкало в путешествие не праздное любопытство, а религиозный обет или забота о собственном здоровье. Как свидетельствует А.К. Чернигов в своей книге «Иркутские повествования», в апреле 1874 года в Иркутск прибыл 124-летний паломник-путешественник Захарий Алексеевич Гладышев. В Иркутск он пришёл пешком из Усть-Сретенского, поклонился мощам святого Иннокентия. 10 июля 1898 года, как свидетельствуют «Иркутские губернские ведомости», в Иркутск прибыл путешественник Ф.М. Миронов. Он, будучи матросом Добровольного флота, совершил кругосветное путешествие. В 1893 году отправился пешком из Владивостока в Европейскую Россию, оказался в Санкт-Петербурге в июле 1896 года, откуда отправился на Памир. Оттуда пришёл в Россию, побывал на родине в деревне Мешуково Елатомского уезда Тамбовской губернии. Из Иркутска он отправился в Читу, затем – на строящуюся Маньчжурскую железную дорогу и по её линии пошёл до Порт-Артура. «Миронов выглядит очень бодрым, – писала газета. – Одет в крестьянское платье, за плечами котомка и в руках посох. В этом же виде он фотографирован в разных городах и в Иркутске снят в фотографии Милевского. Причиной, побудившей Миронова путешествовать пешком, был, по его словам, докторский совет. После довольно трудной операции ему посоветовали больше ходить. Вследствие этого он и отправился из Владивостока пешком, а потом ему понравились такого рода путешествия, и вот он уже путешествует пять лет».

Кругосветное эсперанто

Ещё одно «сумасшедшее путешествие», которое стоит отметить в этой статье, – предпринятая в конце 1920 – начале 1930-х годов «кругосветка» француза Люсьена Перрера, преданного языку эсперанто. «Путешествие Перрера было организовано при содействии Спортинтерна и исполкома КИМа, – писала иркутская «Власть труда» в 1929-м. – В прошлом году Перрер выехал из Франции, проехал Германию, Польшу, Австрию…» Он пробыл в Иркутске в 1929 году около 7 месяцев, не имея возможности продолжить путь из-за конфликта на КВЖД, подружился с иркутскими эсперантистами, работал на местном заводе. И много лет спустя, уже завершив свою «кругосветку» и живя спокойно во Франции, он написал в Иркутск письмо, нашёл своих друзей юности и затеял с ними живую переписку, часто вспоминая наш город как один из самых лучших «путевых пунктов» своей легендарной «кругосветки».

Безусловно, список путешественников, когда-либо посетивших Иркутск, приведённый в этой статье, далеко не полный. Мы лишь попытались дополнить историю «Иркутска путешественного» новыми фактами. Тема эта ещё ждёт своего скрупулёзного исследователя.