+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда: 31 января 2017

Общество

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Иркутское «ограбление века» повисло в воздухе

Пострадавший и подозреваемый исчезли

Две недели назад по всем каналам связи разлетелась сенсационная новость – из машины иркутянина украли сумку с 22 миллионами рублей. Новость от 14 января была скупа на подробности. Берт Корк попытался выяснить, продвинулось ли следствие за прошедшие полмесяца, и оказалось, что ситуация совсем запуталась.

Итак, что же произошло. Как скупо повествует полицейская сводка за этот день, с 14 на 15 января, приблизительно около часа ночи, в органы правопорядка обратился 37-летний мужчина, который представился председателем кредитно-потребительского кооператива. Он сообщил, что в 21.30 по местному времени из принадлежащего ему автомобиля «Инфинити», в тот момент припаркованного на улице Чехова напротив областной юношеской библиотеки имени Уткина, была похищена сумка с 22 миллионами рублей. Сначала пострадавший попытался решить проблему самостоятельно, чем и объяснил разрыв во времени с момента похищения до момента заявления в полицию.

В дальнейшем он рассказал, что у него есть 30-летний товарищ, которого он хорошо и долго знает. Вечером 14 января они вместе – миллионер, товарищ и сумка с двумя десятками миллионов – ехали на «Инфинити» по центру города. В какой-то момент миллионеру по внезапно наступившей нужде потребовалось зайти в банк. Он припарковался на Чехова и буквально на несколько минут выскочил из машины. Вернувшись, обнаружил, что осиротел – в салоне не было ни товарища, ни сумки. Приятеля сотрудники полиции искали, но обнаружить его пока не удалось. 

Как удалось узнать, мужчина впоследствии пояснил, что деньги у него были от родителей, которые продали квартиру и отдали деньги ему для организации нового бизнеса – якобы он хотел выдавать займы населению, и похищенная наличность была частью уставного капитала. Наш корреспондент из любопытства обратился в риелторскую компанию с вопросом, что должен из себя представлять объект недвижимости в Иркутске, чтобы стоить двадцать миллионов рублей. Оператор компании «Этажи» Анастасия после некоторой паузы сообщила, что это никак не может быть квартира.

– Вы знаете, за эти деньги в Иркутске купить квартиру очень сложно, – продолжила Анастасия. – Если только какой-то загородный коттедж. Скорее всего, в районе Байкальского тракта, три или даже четыре этажа, каменный, полезной площадью шестьсот квадратных метров.     

При дальнейшей проверке пострадавший стал путаться в показаниях о природе происхождения денег, и у сотрудников полиции возникли сомнения – деньги, скорее всего, действительно в природе существовали, но в таком ли количестве и ему ли они вообще принадлежали? Например, можно предположить, что это был «чёрный нал» какой-то структуры, имеющей проблемы с налоговыми органами, и его знакомые из этой структуры попросили деньги «отмыть» и обналичить. 

Но когда эти неприятные вопросы следователи стали задавать потерпевшему, он утратил прежний обличительный пыл, стал что-то мямлить и в конце концов вовсе исчез из поля зрения органов следствия. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято, так как заявитель отсутствует. По некоторой информации, после инцидента он торопливо улетел в Москву и сейчас на связь с сотрудниками полиции не выходит.

«По факту сегодня нет исчерпывающей, понятной информации, сколько денег было, откуда они взялись, каким образом попали к потерпевшему, – прокомментировал ситуацию один из сотрудников полиции, причастных к доследственной проверке. – Возможно, эта история просто не будет иметь какого-то логического финала, если потерпевший в ближайшее время не выйдет с полицией на связь». 

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